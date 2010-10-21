[Индекс номера 91 (27.06.2019)]



Бюджет-2020: работа начинается

Депутаты Норильского горсовета, рассмотрев на сессии 23 вопроса, завершили политический сезон. Но работа продолжается.

Норильские парламентарии собрались на последнюю в этом политическом сезоне сессию, которая началась с утверждения исполнения бюджета за прошлый год. Как отметила и. о. начальника финансового управления администрации Норильска Татьяна Марьева, социально–экономическая ситуация в Норильске характеризуется положительной динамикой. И свидетельством этому — первое место, которое Норильск занимает в крае по объёмам инвестиций и отгруженных товаров собственного производства. Кроме того, наш город на втором месте, после Красноярска, по наполнению краевого бюджета. В целом по итогам 2018 года общий объём собственных доходов бюджета составил 7,5 млрд рублей, что на три процента выше плановых назначений. Рост отмечен практически по всем основным видам доходов. Также депутаты внесли корректировки в главный финансовый документ нынешнего года. Необходимость их возникла, во–первых, из–за того что с 1 апреля 2019 года в зарплату муниципальных служащих включены дополнительные компенсационные выплаты, а во–вторых, из–за частичного вывода транспортных услуг для структурных подразделений администрации города на внешний подряд и перераспределения бюджетных средств. Дополнительные 149,3 миллиона рублей выделили на развитие образования: 41,4 миллиона — из местной казны, остальное добавит краевой бюджет. На 4,2 миллиона рублей из внебюджетных источников увеличено финансирование подпрограммы «Отдых и оздоровление детей и подростков». Добавили денег и учреждениям культуры: Оганерской детской школе искусств — 3,8 миллиона рублей и 2,8 миллиона рублей — КДЦ им. В. Высоцкого в Талнахе. Таким образом, в скорректированном варианте доходы, увеличенные на 306,4 миллиона рублей, составляют 18 миллиардов 390,1 миллиона рублей. Расходы выросли на 346,4 миллиона и равняются 19 миллиардам 428 миллионам рублей, при этом дефицит бюджета, подросший на 40 миллионов, — 1 миллиард 38 миллионов рублей. Кроме того, депутаты внесли изменения в Решение городского Совета «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи» в части реализации муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений». Необходимость изменений вызвана дефицитом в нашем городе не только медработников и педагогов, но и преподавателей высших учебных заведений. В частности, Норильский государственный индустриальный институт остро нуждается в профильных специалистах. Предполагается, что благодаря своевременно внесённым корректировкам уже к началу нового учебного года в наш вуз приедут четверо преподавателей.

Лариса Стецевич Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильские парламентарии собрались на последнюю в этом политическом сезоне сессию, которая началась с утверждения исполнения бюджета за прошлый год. Как отметила и. о. начальника финансового управления администрации Норильска Татьяна Марьева, социально–экономическая ситуация в Норильске характеризуется положительной динамикой. И свидетельством этому — первое место, которое Норильск занимает в крае по объёмам инвестиций и отгруженных товаров собственного производства. Кроме того, наш город на втором месте, после Красноярска, по наполнению краевого бюджета. В целом по итогам 2018 года общий объём собственных доходов бюджета составил 7,5 млрд рублей, что на три процента выше плановых назначений. Рост отмечен практически по всем основным видам доходов.Также депутаты внесли корректировки в главный финансовый документ нынешнего года. Необходимость их возникла, во–первых, из–за того что с 1 апреля 2019 года в зарплату муниципальных служащих включены дополнительные компенсационные выплаты, а во–вторых, из–за частичного вывода транспортных услуг для структурных подразделений администрации города на внешний подряд и перераспределения бюджетных средств.Дополнительные 149,3 миллиона рублей выделили на развитие образования: 41,4 миллиона — из местной казны, остальное добавит краевой бюджет. На 4,2 миллиона рублей из внебюджетных источников увеличено финансирование подпрограммы «Отдых и оздоровление детей и подростков». Добавили денег и учреждениям культуры: Оганерской детской школе искусств — 3,8 миллиона рублей и 2,8 миллиона рублей — КДЦ им.В. Высоцкого в Талнахе. Таким образом, в скорректированном варианте доходы, увеличенные на 306,4 миллиона рублей, составляют 18 миллиардов 390,1 миллиона рублей. Расходы выросли на 346,4 миллиона и равняются 19 миллиардам 428 миллионам рублей, при этом дефицит бюджета, подросший на 40 миллионов, — 1 миллиард 38 миллионов рублей.Кроме того, депутаты внесли изменения в Решение городского Совета «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи» в части реализации муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений». Необходимость изменений вызвана дефицитом в нашем городе не только медработников и педагогов, но и преподавателей высших учебных заведений. В частности, Норильский государственный индустриальный институт остро нуждается в профильных специалистах. Предполагается, что благодаря своевременно внесённым корректировкам уже к началу нового учебного года в наш вуз приедут четверо преподавателей.

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