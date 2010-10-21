[Индекс номера 91 (27.06.2019)]



Присягнули городу

«Мальчишки Севера» принесли присягу и стали полноправными курсантами. Новый сезон в городском военно–спортивном лагере открыт!

Пять взводов — сто мальчишек от десяти до 14 лет — под звуки марша дружным строем вошли в спортзал школы № 9. Они чётко выполняли приказы своих командиров. Серьёзные и немного взволнованные торжественностью момента и присутствием многочисленных гостей, подростки выстроились перед столами, на которых лежали тексты присяги и макеты легендарного автомата Калашникова. Под барабанную дробь в зал внесли знамя лагеря. «Новобранцев», их педагогов и родителей приветствовала заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва: — Я искренне поздравляю всех с открытием новой смены. Уверена, что ребят в лагере ждёт много нового и интересного. Вы получите хорошую физическую и военную подготовку, приобретёте массу нужных и полезных навыков, которые вам пригодятся в будущем. Мне очень приятно, что в строю находятся уже опытные курсанты, не первый раз посещающие лагерь «Мальчишки Севера», которых можно узнать по беретам. Мы гордимся вами! Поздравил будущих бойцов и Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Он пожелал ребятам приобрести здесь надёжных друзей на долгие годы и успешно освоить азы воинского искусства. — Равняйсь! Смирно! К торжественному принятию присяги приступить! — громко скомандовал начальник лагеря Александр Гребенщиков. И по залу гулким эхом понеслись слова присяги. Звучит последняя фраза, в зале наступает тишина, которая через мгновение взрывается троекратным «ура!». — Я желаю, чтобы навыки, которые вы приобретёте, пригодились вам только в мирной жизни, — обратился к курсантам Сергей Кахно, начальник Норильского военного гарнизона. — Я уверен, что, получив такой опыт, многие из вас захотят связать своё будущее со службой в Вооружённых силах Российской Федерации. Но, независимо от того, пойдёте вы по военной стезе или нет, вы все — защитники Отечества. Желаю лучшим получить свои заветные береты. И пусть победит сильнейший! Торжественная линейка закончилась, и «Мальчишки Севера» вернулись к привычному распорядку дня. Подъём — в 8.00 и отбой — в 22.00. Ни минуты свободной — программа насыщенная: строевая подготовка и сборка/разборка автомата; встречи с представителями различных городских структур и ведомств; экскурсии в пожарную часть и на базу службы спасения; занятия армейским рукопашным боем и фехтованием; походы в тундру, спортивные состязания и многое другое. А финальным испытанием станет преодоление полосы препятствий в спортивно–оздоровительном комплексе «Оганер». Успешно справившиеся с задачей получат берет с нашивкой лагеря «Мальчишки Севера», который считается высшей наградой для курсантов. Пожелаем ребятам успехов!

Педагоги отмечают, что в последние годы пребывание в «Мальчишках Севера» становится престижным, всё чаще стать курсантами стремятся те, кто своё будущее связывает с военной карьерой.

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пять взводов — сто мальчишек от десяти до 14 лет — под звуки марша дружным строем вошли в спортзал школы № 9. Они чётко выполняли приказы своих командиров. Серьёзные и немного взволнованные торжественностью момента и присутствием многочисленных гостей, подростки выстроились перед столами, на которых лежали тексты присяги и макеты легендарного автомата Калашникова. Под барабанную дробь в зал внесли знамя лагеря.«Новобранцев», их педагогов и родителей приветствовала заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва:— Я искренне поздравляю всех с открытием новой смены. Уверена, что ребят в лагере ждёт много нового и интересного. Вы получите хорошую физическую и военную подготовку, приобретёте массу нужных и полезных навыков, которые вам пригодятся в будущем. Мне очень приятно, что в строю находятся уже опытные курсанты, не первый раз посещающие лагерь «Мальчишки Севера», которых можно узнать по беретам. Мы гордимся вами!Поздравил будущих бойцов и Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Он пожелал ребятам приобрести здесь надёжных друзей на долгие годы и успешно освоить азы воинского искусства.— Равняйсь! Смирно! К торжественному принятию присяги приступить! — громко скомандовал начальник лагеря Александр Гребенщиков. И по залу гулким эхом понеслись слова присяги. Звучит последняя фраза, в зале наступает тишина, которая через мгновение взрывается троекратным «ура!».— Я желаю, чтобы навыки, которые вы приобретёте, пригодились вам только в мирной жизни, — обратился к курсантам Сергей Кахно, начальник Норильского военного гарнизона. — Я уверен, что, получив такой опыт, многие из вас захотят связать своё будущее со службой в Вооружённых силах Российской Федерации. Но, независимо от того, пойдёте вы по военной стезе или нет, вы все — защитники Отечества. Желаю лучшим получить свои заветные береты. И пусть победит сильнейший!Торжественная линейка закончилась, и «Мальчишки Севера» вернулись к привычному распорядку дня. Подъём — в 8.00 и отбой — в 22.00. Ни минуты свободной — программа насыщенная: строевая подготовка и сборка/разборка автомата; встречи с представителями различных городских структур и ведомств; экскурсии в пожарную часть и на базу службы спасения; занятия армейским рукопашным боем и фехтованием; походы в тундру, спортивные состязания и многое другое. А финальным испытанием станет преодоление полосы препятствий в спортивно–оздоровительном комплексе «Оганер». Успешно справившиеся с задачей получат берет с нашивкой лагеря «Мальчишки Севера», который считается высшей наградой для курсантов. Пожелаем ребятам успехов!

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