«Мальчишки Севера» принесли присягу и стали полноправными курсантами. Новый сезон в городском военно–спортивном лагере открыт!
Пять взводов — сто мальчишек от десяти до 14 лет — под звуки марша дружным строем вошли в спортзал школы № 9. Они чётко выполняли приказы своих командиров. Серьёзные и немного взволнованные торжественностью момента и присутствием многочисленных гостей, подростки выстроились перед столами, на которых лежали тексты присяги и макеты легендарного автомата Калашникова. Под барабанную дробь в зал внесли знамя лагеря.
«Новобранцев», их педагогов и родителей приветствовала заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва:
— Я искренне поздравляю всех с открытием новой смены. Уверена, что ребят в лагере ждёт много нового и интересного. Вы получите хорошую физическую и военную подготовку, приобретёте массу нужных и полезных навыков, которые вам пригодятся в будущем. Мне очень приятно, что в строю находятся уже опытные курсанты, не первый раз посещающие лагерь «Мальчишки Севера», которых можно узнать по беретам. Мы гордимся вами!
Поздравил будущих бойцов и Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Он пожелал ребятам приобрести здесь надёжных друзей на долгие годы и успешно освоить азы воинского искусства.
— Равняйсь! Смирно! К торжественному принятию присяги приступить! — громко скомандовал начальник лагеря Александр Гребенщиков. И по залу гулким эхом понеслись слова присяги. Звучит последняя фраза, в зале наступает тишина, которая через мгновение взрывается троекратным «ура!».
— Я желаю, чтобы навыки, которые вы приобретёте, пригодились вам только в мирной жизни, — обратился к курсантам Сергей Кахно, начальник Норильского военного гарнизона. — Я уверен, что, получив такой опыт, многие из вас захотят связать своё будущее со службой в Вооружённых силах Российской Федерации. Но, независимо от того, пойдёте вы по военной стезе или нет, вы все — защитники Отечества. Желаю лучшим получить свои заветные береты. И пусть победит сильнейший!
Торжественная линейка закончилась, и «Мальчишки Севера» вернулись к привычному распорядку дня. Подъём — в 8.00 и отбой — в 22.00. Ни минуты свободной — программа насыщенная: строевая подготовка и сборка/разборка автомата; встречи с представителями различных городских структур и ведомств; экскурсии в пожарную часть и на базу службы спасения; занятия армейским рукопашным боем и фехтованием; походы в тундру, спортивные состязания и многое другое. А финальным испытанием станет преодоление полосы препятствий в спортивно–оздоровительном комплексе «Оганер». Успешно справившиеся с задачей получат берет с нашивкой лагеря «Мальчишки Севера», который считается высшей наградой для курсантов. Пожелаем ребятам успехов!
Наталья ЧеркашинаФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Педагоги отмечают, что в последние годы пребывание в «Мальчишках Севера» становится престижным, всё чаще стать курсантами стремятся те, кто своё будущее связывает с военной карьерой.