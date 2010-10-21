[Индекс номера 91 (27.06.2019)]



27 июня – День молодёжи

До шестнадцати и старше

Ежегодно в последнюю субботу июня в Норильске проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Дню молодёжи.

Как и в прошлом году, жители Центрального района отметят праздник сразу на двух площадках. Стартует череда событий в 15.00 на Комсомольской площади. На сцене выступят победители городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна в Норильске», а также призёры краевых мероприятий. В 16.00 начнётся концерт кавер–группы Barista. С 18 до 22 часов норильчан ждут в Молодёжном центре и на спортивной площадке возле него. Здесь пройдут мастер–классы от общественных организаций и клубных формирований по хореографии, визажу, иностранным языкам, диджеингу, граффити, паркуру, самообороне «крав–мага» и карате. На третьем и четвёртом этажах центра разместятся выставки картин и декоративно–прикладного искусства. В тире на пятом этаже можно будет пострелять из лука и пневматической винтовки. Кроме того, все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс–тестирование на ВИЧ в сопровождении опытных медицинских психологов. На улице запланированы показательные выступления байкеров. В Кайеркане молодых людей приглашают с 16 до 22 часов к Молодёжному центру на Школьной, 10. Зрители смогут пострелять из пневматической винтовки, покататься на роликах и гироскутерах, увидеть показательные выступления клуба айкидо и мототехнику. В здании пройдёт турнир по настольному теннису и киберспорту. В Талнахе праздничную программу проведут на площади Горняков с 16 до 20 часов. Ожидаются выступления творческих коллективов и кавер–группы Barista, открытая тренировка по зумбе, мастер–класс по граффити, катание на роликах и гироскутерах, дискотека.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как и в прошлом году, жители Центрального района отметят праздник сразу на двух площадках. Стартует череда событий в 15.00 на Комсомольской площади. На сцене выступят победители городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна в Норильске», а также призёры краевых мероприятий. В 16.00 начнётся концерт кавер–группы Barista.С 18 до 22 часов норильчан ждут в Молодёжном центре и на спортивной площадке возле него. Здесь пройдут мастер–классы от общественных организаций и клубных формирований по хореографии, визажу, иностранным языкам, диджеингу, граффити, паркуру, самообороне «крав–мага» и карате. На третьем и четвёртом этажах центра разместятся выставки картин и декоративно–прикладного искусства. В тире на пятом этаже можно будет пострелять из лука и пневматической винтовки. Кроме того, все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс–тестирование на ВИЧ в сопровождении опытных медицинских психологов. На улице запланированы показательные выступления байкеров.В Кайеркане молодых людей приглашают с 16 до 22 часов к Молодёжному центру на Школьной, 10. Зрители смогут пострелять из пневматической винтовки, покататься на роликах и гироскутерах, увидеть показательные выступления клуба айкидо и мототехнику. В здании пройдёт турнир по настольному теннису и киберспорту.В Талнахе праздничную программу проведут на площади Горняков с 16 до 20 часов. Ожидаются выступления творческих коллективов и кавер–группы Barista, открытая тренировка по зумбе, мастер–класс по граффити, катание на роликах и гироскутерах, дискотека.

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