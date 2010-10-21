[Индекс номера 91 (27.06.2019)]



Пятая четверть

Даёшь ТОШ!

Трудовые отряды школьников — это уникальная возможность провести лето в компании сверстников, помочь любимому городу стать чище и красивее, а ещё — узнать о востребованных профессиях.

49–й сезон трудовых отрядов школьников — в самом разгаре. На его открытии старшеклассники прошли по главной улице Норильска, заявив о себе как о работающих людях. В колоннах вместе с ними — наставники, педагоги, специалисты администрации города и Заполярного филиала «Норникеля». Представители власти и градообразующего предприятия, а также молодые специалисты и лучшие спортсмены выступили со словами напутствия, а также настроили ребят на плодо-творное трудовое лето. В этом сезоне в 58 отрядах будут трудиться 805 подростков: в Центральном районе и Оганере будет работать 35 отрядов, в Талнахе — 15, в Кайеркане — семь, в Снежногорске — один отряд. Заполярный филиал «Норникеля» профинансировал создание 750 рабочих мест для школьников, это на 135 мест больше, чем в прошлом году. Компания, как и во все предыдущие годы, обеспечивает тошевцев парадной формой, спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты и спортивным инвентарём. Ребята уже работают на спортивных, образовательных и социальных объектах, а также в сфере ЖКХ и на коммерческих предприятиях. Трудовой день — с 9 до 13 часов, за это время школьники успевают выполнить мелкие ремонтные работы, уборку территорий и помещений, занимаются озеленением города. Около 50 рабочих мест организовало управление по спорту администрации Норильска: школьники работают на стадионе «Заполярник», в спортивном комплексе «Талнах» и в спортивной школе № 4. Управление культуры выделило 24 рабочих места: юные работники выполняют задания в норильской музыкальной и художественной школах, в норильской, кайерканской, талнахской и оганерской школах искусств. Также трудовые отряды школьников закреплены за каждой из городских школ. Команды ТОШ начали свою работу 17 июня: для «разогрева» они помогали своим школам навести порядок после тяжёлых госэкзаменов. — Для меня ТОШ — это команда, которая работает на благо своей школы и города, но также это прекрасная возможность хорошо провести время, подружиться с кем–нибудь, — рассказал ученик 10–го класса школы № 1 Иван Трофимов. — Это очень интересно, я давно хотел поработать в ТОШ. Кто–то преследует цель получить первый заработок, а кто–то, как десятиклассница Анна Гавронова, уже даже знает, на что его потратить: — Я пошла в ТОШ, потому что у меня есть затратное хобби. Я хочу купить фотоаппаратуру — штатив, объективы и т. д. И не просить на это деньги у родителей Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Будни ребят насыщены не только первыми профессиональными навыками, но и творческими конкурсами, спортивными состязаниями, тренингами, семинарами по профориентации и многим другим. Завершится трудовой сезон 16 августа. На празднике закрытия ТОШ–2019 отметят и наградят лучшие отряды, победителей творческих конкурсов и спартакиады, а также лучших воспитателей и наставников.

Елизавета Музыкантова

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 49–й сезон трудовых отрядов школьников — в самом разгаре. На его открытии старшеклассники прошли по главной улице Норильска, заявив о себе как о работающих людях. В колоннах вместе с ними — наставники, педагоги, специалисты администрации города и Заполярного филиала «Норникеля». Представители власти и градообразующего предприятия, а также молодые специалисты и лучшие спортсмены выступили со словами напутствия, а также настроили ребят на плодо-творное трудовое лето.В этом сезоне в 58 отрядах будут трудиться 805 подростков: в Центральном районе и Оганере будет работать 35 отрядов, в Талнахе — 15, в Кайеркане — семь, в Снежногорске — один отряд. Заполярный филиал «Норникеля» профинансировал создание 750 рабочих мест для школьников, это на 135 мест больше, чем в прошлом году. Компания, как и во все предыдущие годы, обеспечивает тошевцев парадной формой, спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты и спортивным инвентарём.Ребята уже работают на спортивных, образовательных и социальных объектах, а также в сфере ЖКХ и на коммерческих предприятиях. Трудовой день — с 9 до 13 часов, за это время школьники успевают выполнить мелкие ремонтные работы, уборку территорий и помещений, занимаются озеленением города. Около 50 рабочих мест организовало управление по спорту администрации Норильска: школьники работают на стадионе «Заполярник», в спортивном комплексе «Талнах» и в спортивной школе № 4. Управление культуры выделило 24 рабочих места: юные работники выполняют задания в норильской музыкальной и художественной школах, в норильской, кайерканской, талнахской и оганерской школах искусств. Также трудовые отряды школьников закреплены за каждой из городских школ.Команды ТОШ начали свою работу 17 июня: для «разогрева» они помогали своим школам навести порядок после тяжёлых госэкзаменов.— Для меня ТОШ — это команда, которая работает на благо своей школы и города, но также это прекрасная возможность хорошо провести время, подружиться с кем–нибудь, — рассказал ученик 10–го класса школы № 1 Иван Трофимов. — Это очень интересно, я давно хотел поработать в ТОШ. Кто–то преследует цель получить первый заработок, а кто–то, как десятиклассница Анна Гавронова, уже даже знает, на что его потратить:— Я пошла в ТОШ, потому что у меня есть затратное хобби. Я хочу купить фотоаппаратуру — штатив, объективы и т. д. И не просить на это деньги у родителейКто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Будни ребят насыщены не только первыми профессиональными навыками, но и творческими конкурсами, спортивными состязаниями, тренингами, семинарами попрофориентации и многим другим. Завершится трудовой сезон 16 августа. На празднике закрытия ТОШ–2019 отметят и наградят лучшие отряды, победителей творческих конкурсов и спартакиады, а также лучших воспитателей и наставников.

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