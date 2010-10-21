[Индекс номера 91 (27.06.2019)]



Прямая линия

Жилец – дому хозяин

«Заполярная Правда» публикует вторую часть вопросов, которые поступили от норильчан на прямую линию, посвящённую проблемным точкам ЖКХ. Отвечала на них Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ по производству администрации Норильска.

Окончание. Начало в № 87. — Я уверен и могу предоставить подтверждающие документы, что оплата монтажа общедомовых приборов учёта на Югославской, 30, начисленная жильцам, была превышена. Приписка составила 525 тысяч рублей. Если умножить эту цифру на все дома Норильска, то получится около 500 млн рублей. Как вы прокомментируете это? Ещё один вопрос: ООО «ЖКС» в прошлом году отремонтировало крышу дому № 30 на ул. Югославской. Стоимость работ составила 800 тысяч. Однако, когда я – председатель домового комитета – попросил смету на ремонтные работы, мне отказали. Что вы скажете по этому поводу? — Относительно установки общедомовых приборов учёта поясняю: если собственники помещений многоквартирного дома до 1 января 2013 года не установили самостоятельно такой прибор, то, согласно части 12 статьи 13 ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», счётчик устанавливает ресурсоснабжающая организация, а собственники обязаны оплатить расходы. Цена за его установку не регулируемая. Организация выставляет счёт на оплату по факту. Доля расходов каждого собственника определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общедомовое имущество. При несогласии с суммой счёта каждый собственник имеет право обратиться в организацию, установившую прибор учёта, в частности, в МУП «КОС», а при неурегулировании разногласий — обжаловать выставленный счёт в порядке, установленном законодательством РФ. Что касается якобы имевших место приписок при установлении приборов учёта, то такое заключение могут сделать лишь лица, уполномоченные на проведение экспертизы достоверности сметной стоимости работ. Самостоятельно проведённые расчёты стоимости работ лицом, не состоящим в реестре аттестованных сметчиков, не могут быть приняты к рассмотрению. В прошлом году по поручению заместителя прокурора Норильска была создана специальная комиссия в составе работников прокуратуры и специалистов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, которая проверила соблюдение требований законодательства при установке общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов МУП «КОС» и АО «НТЭК». Никаких нарушений закона не было выявлено. Что касается отказа ООО «ЖКС» в предоставлении сметы на проведённые ремонтные работы, то вся информация об оказываемых услугах по управлению общим домовым имуществом, выполняемых ремонтах, их объёме, качестве, периодичности и стоимости, а также соответствующие договоры на их оказание управляющая организация обязана размещать в свободном доступе, в том числе на сайте управляющей организации, в системе ГИС ЖКХ. Контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации осуществляется службой строительного надзора, расположенной по адресу: Норильск, Ленинский пр., 1. — В последнее время соцсети завалены фотографиями детей, бегающих по крышам домов, особенно на домах № 12 и 13 на Ленинском проспекте.Неужели эти снимки никто не видит? Закройте детям доступ на крыши! — Конечно, такого быть не должно, управляющие организации обязаны ограничить доступ на кровлю. Но, к сожалению, установленные ими замки просто вскрываются. Поэтому жильцам, особенно, тем, у кого есть дети, надо не просто жаловаться, но и самим следить за порядком: увидели открытый выход на чердак — позвоните в управляющую компанию. И ещё раз хочу обратиться к родителям: следите за своими детьми, объясняйте им, как опасны игры на крышах, в подвалах, в заброшенных домах. — На каком основании администрация Норильска утвердила перечень и состав работ для нанимателей жилья в многоквартирном доме с интервалом текущего ремонта в подъезде 8 лет? — Периодичность проведения текущих ремонтов в доме устанавливается на общем собрании собственников и закрепляется договором с управляющей компанией. У администрации города нет таких полномочий. Если сроки вас не устраивают, необходимо провести собрание и принять решение о более приемлемых интервалах. Всё в руках собственников. Это же касается и содержания общего имущества многоквартирного дома: как у вас записано в договоре, так оно и будет, какое решение приняли собственники на общем собрании, такое и будет выполняться. — Сколько раз в месяц должны делать влажную уборку в подъездах? У нас на ул. Набережная Урванцева, 41, моют раз в год, а платим мы жэку регулярно. — Это тоже решают собственники на собрании. Если они внимательно прочитают договор, который заключили с УК, то в приложении увидят, что поручили своей управляющей организации выполнять влажную уборку подъездов один раз в год. Также предусмотрено влажное подметание до третьего этажа ежедневно, выше третьего — через день. Этим же договором устанавливается размер оплаты данной услуги. — На улице Талнахской, 8, расположен магазин «Шанс». Когда там проводили коммуникации, прорыли траншею аж под наш дом (ул. Ветеранов, 13), газоны засыпали землёй. Потом канаву кое–как закопали, теперь из неё торчит арматура, а по дну траншеи ручьём течёт вода в наше подполье. Хотелось бы знать, кто дал разрешение на такое безобразие, когда дорога, через которую эта канава проложена, будет приведена в нормальное состояние и кто за это отвечает? — По вашему обращению в органы местного самоуправления была создана комиссия, которая выявила несанкционированное подключение магазина «Шанс» к внутриквартальным сетям холодного водоснабжения и водоотведения. Сегодня магазин отключён от сетей, собственнику магазина выдано предписание в летнее время привести территорию в порядок. Вопрос стоит у нас на контроле. — Я пенсионер, недавно оформил квартиру в собственность. Приборы учёта установить не успел, так как надо было срочно выехать на материк. Отсутствовал с октября прошлого года по май нынешнего. Когда пришел в жэк за перерасчётом по коммунальным услугам (ведь в квартире никто не жил), мне отказали. Почему? Когда квартира была в соцнайме, мне такие перерасчёты делали. — Дело в том, что в Постановление Правительства РФ № 354, которым регулируется плата за коммунальные услуги, были внесены изменения. Теперь перерасчёт при временном отсутствии жильцов делается только в том случае, если в квартире отсутствует техническая возможность установки приборов учёта, подтверждённая соответствующим актом обследования. — В нашем подъезде установлен теплообменник, в течение нескольких дней был недогрев по горячей воде. Делали замеры — температура была от 40 до 49 градусов. Обратились в «Северный управдом» за перерасчётом, но нам отказали. Что делать? — Согласно санитарным нормам температура горячей воды должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Если горячая вода холоднее, необходимо обратиться в аварийную службу своей управлячющей компании, чтобы зафиксировать факт предоставления некачественной услуги. При регистрации заявки аварийно–диспетчерская служба должна сообщить обратившемуся регистрационный номер заявки и сведения о регламентных сроках и мероприятиях по исполнению, организовать работу по устранению нарушений, а затем осуществить оперативный контроль сроков и качества исполнения. За весь период предоставления услуг ненадлежащего качества исполнитель услуги обязан произвести перерасчёт вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты. — —Куда обращаться, если нас залили соседи по вине жэка? Кто будет компенсировать нам ущерб и что делать, если не устраивает сумма компенсации? Обязана ли управляющая компания предоставлять формулу расчёта этой компенсации? К общедомовому имуществу в квартирах относятся система отопления и стояки водоснабжения до первого отсекающего вентиля. Если причина залития в неисправности общедомового имущества, то это вина управляющей организации, она и должна нести ответственность. Компенсировать ущерб пострадавшим должен виновный. Обращаться необходимо в свою управляющую организацию. Составляется акт, и вопрос регулируется в досудебном порядке, если же виновник отказывается возмещать причинённый ущерб или пострадавший не согласен с указанной суммой компенсации — в судебном порядке. В последнем случае необходимо заключение независимой экспертизы по оценке ущерба.

Лариса Стецевич Фото Владимира Макушкина

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Относительно установки общедомовых приборов учёта поясняю: если собственники помещений многоквартирного дома до 1 января 2013 года не установили самостоятельно такой прибор, то, согласно части 12 статьи 13 ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», счётчик устанавливает ресурсоснабжающая организация, а собственники обязаны оплатить расходы. Цена за его установку не регулируемая. Организация выставляет счёт на оплату по факту. Доля расходов каждого собственника определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общедомовое имущество. При несогласии с суммой счёта каждый собственник имеет право обратиться в организацию, установившую прибор учёта, в частности, в МУП «КОС», а при неурегулировании разногласий — обжаловать выставленный счёт в порядке, установленном законодательством РФ.Что касается якобы имевших место приписок при установлении приборов учёта, то такое заключение могут сделать лишь лица, уполномоченные на проведение экспертизы достоверности сметной стоимости работ. Самостоятельно проведённые расчёты стоимости работ лицом, не состоящим в реестре аттестованных сметчиков, не могут быть приняты к рассмотрению.В прошлом году по поручению заместителя прокурора Норильска была создана специальная комиссия в составе работников прокуратуры и специалистов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, которая проверила соблюдение требований законодательства при установке общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов МУП «КОС» и АО «НТЭК». Никаких нарушений закона не было выявлено.Что касается отказа ООО «ЖКС» в предоставлении сметы на проведённые ремонтные работы, то вся информация об оказываемых услугах по управлению общим домовым имуществом, выполняемых ремонтах, их объёме, качестве, периодичности и стоимости, а также соответствующие договоры на их оказание управляющая организация обязана размещать в свободном доступе, в том числе на сайте управляющей организации, в системе ГИС ЖКХ. Контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации осуществляется службой строительного надзора, расположенной по адресу: Норильск, Ленинский пр., 1.— Конечно, такого быть не должно, управляющие организации обязаны ограничить доступ на кровлю. Но, к сожалению, установленные ими замки просто вскрываются. Поэтому жильцам, особенно, тем, у кого есть дети, надо не просто жаловаться, но и самим следить за порядком: увидели открытый выход на чердак — позвоните в управляющую компанию. И ещё раз хочу обратиться к родителям: следите за своими детьми, объясняйте им, как опасны игры на крышах, в подвалах, в заброшенных домах.— Периодичность проведения текущих ремонтов в доме устанавливается на общем собрании собственников и закрепляется договором с управляющей компанией. У администрации города нет таких полномочий. Если сроки вас не устраивают, необходимо провести собрание и принять решение о более приемлемых интервалах. Всё в руках собственников. Это же касается и содержания общего имущества многоквартирного дома: как у вас записано в договоре, так оно и будет, какое решение приняли собственники на общем собрании, такое и будет выполняться.— Это тоже решают собственники на собрании. Если они внимательно прочитают договор, который заключили с УК, то в приложении увидят, что поручили своей управляющей организации выполнять влажную уборку подъездов один раз в год. Также предусмотрено влажное подметание до третьего этажа ежедневно, выше третьего — через день. Этим же договором устанавливается размер оплаты данной услуги.— По вашему обращению в органы местного самоуправления была создана комиссия, которая выявила несанкционированное подключение магазина «Шанс» к внутриквартальным сетям холодного водоснабжения и водоотведения. Сегодня магазин отключён от сетей, собственнику магазина выдано предписание в летнее время привести территорию в порядок. Вопрос стоит у нас на контроле.— Дело в том, что в Постановление Правительства РФ № 354, которым регулируется плата за коммунальные услуги, были внесены изменения. Теперь перерасчёт при временном отсутствии жильцов делается только в том случае, если в квартире отсутствует техническая возможность установки приборов учёта, подтверждённая соответствующим актом обследования.— Согласно санитарным нормам температура горячей воды должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Если горячая вода холоднее, необходимо обратиться в аварийную службу своей управлячющей компании, чтобы зафиксировать факт предоставления некачественной услуги. При регистрации заявки аварийно–диспетчерская служба должна сообщить обратившемуся регистрационный номер заявки и сведения о регламентных сроках и мероприятиях по исполнению, организовать работу по устранению нарушений, а затем осуществить оперативный контроль сроков и качества исполнения.За весь период предоставления услуг ненадлежащего качества исполнитель услуги обязан произвести перерасчёт вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты.— —К общедомовому имуществу в квартирах относятся система отопления и стояки водоснабжения до первого отсекающего вентиля. Если причина залития в неисправности общедомового имущества, то это вина управляющей организации, она и должна нести ответственность. Компенсировать ущерб пострадавшим должен виновный. Обращаться необходимо в свою управляющую организацию. Составляется акт, и вопрос регулируется в досудебном порядке, если же виновник отказывается возмещать причинённый ущерб или пострадавший не согласен с указанной суммой компенсации — в судебном порядке. В последнем случае необходимо заключение независимой экспертизы по оценке ущерба.

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