[Индекс номера 91 (27.06.2019)]

 Обыкновенные герои 
Четырнадцать

Из Норильска на материк уезжает известная в городе многодетная семья Мацепуро, в которой воспитываются 14 детей. Мы решили узнать, каково это перебираться на материк такой командой и как они пришли к этому решению.
Губернатор Красноярского края Александр Усс вручает семье орден «Родительская слава»
Семейные секреты
Идти в гости к многодетной семье было немного боязно. Вдруг там слишком тесно и суетно — толком и не поговорить... Переживания оказались напрасными: с порога поразили простор, идеальная чистота в доме и доброжелательность всех его обитателей.
В «сдвоенной» сталинке в шесть комнат Мацепуро прожили без малого восемь лет, переехав сюда из Оганера. В прошлом году они по программе переселения приобрели жильё в Новосибирске. Члены этой дружной семьи наперебой рассказывают, как долго искали и наконец нашли три уютные квартиры на одной площадке в симпатичном районе города. Уже распределили, кто где будет жить в новеньких трёшке, двушке и однушке. Полетит семья в три этапа, папа будет «заключительным звеном».
Организация быта, взаимоотношения — всё у них удивительное. За каким столом сидят, на сколько дней хватает 11–литровой кастрюли супа, почему достаточно двух легковушек и трёх холодильников, кто во сколько встаёт и ложится, кто на кого похож и кто кого читать научил, зачем всем без исключения детям заниматься музыкой — миллион вопросов возникло при общении с этой уникальной семьёй.
На чемоданах
Ольга и Сергей Мацепуро выбрали для переезда правильное время и тщательно подготовились к событию: дружно собрали пятитонный контейнер, часть вещей продали через «Авито» (пара шкафов, буфет, школьная стенка ещё «на выданье»). Рассказывают об этом с юмором: «Когда продавали мебель, покупатель спросил: «Сколько у вас стульев?» Мы говорим: «Двенадцать», тот заулыбался: «А золото–бриллианты в них спрятаны?»
«У нас здесь всё получалось и всё хорошо складывалось, — рассказывает глава семейства, — но я всё время думал о том, что когда–нибудь придётся уезжать, причём надо выбрать время, чтобы мы ещё были не старыми и дети не слишком маленькими. Сейчас всё совпало. Да, здесь всё знакомо и понятно, там мы не знаем, чего ждать. Стараемся относиться к переменам без драматизма, как к новому интересному этапу, как к приключению. И главный аргумент в пользу отъезда, неоспоримый, железный: «Детям надо уезжать». Новосибирск — родина Ольги. Там много учебных заведений, детям будет где учиться, — перспективы однозначно есть.
Ольга и Сергей Мацепуро. 22 года любви и верности
Родители
Ольге — 44, Сергею — 47, познакомились они заочно. Сослуживец и друг Сергея встречался с Олиной сестрой, он и устроил между ними обмен фотографиями. Стали переписываться. Сейчас это кажется невероятным, но и заявление в ЗАГС они подали тоже заочно. Встретившись за два дня до регистрации брака, наши герои не больно–то понравились друг другу, даже слегка поморщились. А через три месяца после первого свидания венчались. Говорят, что «в процессе выстраивания семьи пришли и симпатия, и любовь». Судя по их счастливым детям, друг за другом родившимся за 22 года их брака, в это охотно верится.
— Сестра уговорила меня на Север приехать. А я и не жалею! Наоборот, интересно было постепенно влюбляться в собственного мужа, — признаётся Ольга. Орден материнской славы и медали за подвиг материнства — её заслуженные награды. Но главной она считает семью. Женщина, у которой девять сыновей и пять дочек, стала для них и воспитателем, и доктором, и поваром. Кроме того что работает, в данный момент она ещё и изучает менеджмент в Норильском индустриальном институте. Собирается переводиться в новосибирский вуз, полна надежд и планов.
Глава семейства Сергей являет собой пример позитива и трудолюбия. Энергии у него — как у 25–летнего. Старший Мацепуро спасает город от пожаров. На новом месте, уверен, найдёт работу без проблем. Его в принципе вообще ничего не страшит.
Дружной компанией за общим столом
Дети
Мацепуро могут вспомнить из своей жизни множество забавных житейских ситуаций. Они с удовольствием рассказывают о семейных приколах и путешествиях: как три раза были в Турции, как ездили на награждения в Москву (в Кремль) и на губернаторский приём в Красноярск, как отдыхали во многих городах и на морях. Однако самые занимательные истории — рассказы о каждом ребёнке.
— Дети, когда маленькие — одни, вырастают — и кардинально могут поменяться, так что всё сказанное соответствует исключительно сегодняшнему периоду, — уверены мама и папа. И по моей просьбе коротко характеризуют всех своих «мацепуриков».
Самый старший, Андрей, 21 год — защищает диплом в Норильском индустриальном, серьёзный, ответственный, рассудительный, ходит в тренажёрку. Евгений, 19 лет — третьекурсник Политехнического колледжа, весёлый, деятельный и предприимчивый, его девиз: «Работу давай!» Дима, 18 лет — выпускник 11–го класса, погружен в себя, но может быть общительным и открытым, в хорошем смысле слова «удобный»: никому не мешает, но и ему желательно не мешать, готовит ужин, укладывает спать маленьких — на него во всём можно положиться. Саша, 17 лет — хозяйственный, золотые руки, разбирается в технике, даже папе даёт советы. Самая старшая из девочек Настя, 15 лет — круглая отличница, всё время что–то учит, даже на каникулах штудирует английский, обладает педагогическим даром, усердна, аккуратна. Двойняшки Анна и Наташа, 13 лет — шустрые, инициативные, задорные, в семье их называют «движущей силой», первая более темпераментна, вторая её уравновешивает. Сергей, 12 лет — добрый, тихий и спокойный, мама говорит, что «после девочек с ним отдыхала». Лёша, 10 лет — футболист, трудяга, помощник, безотказный, сам часто подойдёт и спросит: «Мам, что сделать?», внешне и характером похож на Женю. Вообще у каждого ребёнка тут есть «пара» — тот, кого он «повторяет».
Ваня, 8 лет — окончил первый класс, умеет преодолевать трудности, обожает аквапарк, а ведь раньше воды боялся даже из–под крана. Паша, 7 лет — ему бы что–нибудь разобрать, взорвать: изобретатель и адреналинщик, в то же время послушный. Миша, 5 лет — сосредоточенный, надёжный парень, плюс настоящий защитник, очень похож на отца. Маша, 4 года — когда речь заходит об этой девочке, в едином порыве вся семья восклицает: «Наша красавица!», и этим всё сказано. Вика, 3 года — опять же, по общему признанию, самый умный и сообразительный ребёнок: рано начала говорить и познавать мир, модница и любимица наравне с Машенькой.
Примечательно, что «характеристики» давались при всех, и всем ребятам было жутко любопытно, что скажут родители о каждом из них, и дети дополняли их оценки — добрым словом, подробностью, важной чёрточкой. И никто не ревновал, не перебивал, не злился, не спорил. Маме и папе респект за такое воспитание.
Все дети в этой семье – очень музыкальные
Опорные точки
Писать про Мацепуро можно много. В сухом остатке, кроме миллиона радостных эмоций, выношу оттуда несколько постулатов. Во–первых, в семье должны быть принципы. Здесь, например, стараются либо вовсе не создавать, либо на корню пресекать любые негативные проявления. Второе — это послушание. Третье — нежное, бережное отношение друг к другу.
— Это обычное дело, что мы постоянно в ожидании ребёнка, — говорит мама Оля. — Один из младших ребят недавно изрёк: «Мама, породи нам малыша!». Мы не контролируем этот процесс, но сейчас бог дал нам передышку и, как оказалось, время для новых горизонтов. Я бы не сказала, что у нас большой доход, но дети сыты и одеты и в отпуск позволяем себе ездить.
Папа 14 детей уверен, что, если ребёнок должен родиться, то он должен родиться, и нет в этом мужчине ни страха, ни упрёка.
— Сам удивляюсь, что к очередной беременности жены моё окружение нормально было расположено, многие сердца открывались, — делится он. — Были те, кто нас осуждал, но в большинстве своём люди радовались вместе с нами. Да вы сами видите, какое это счастье.
Мы хотим показать всем, что много детей — это нормально, что это не замученный от непосильной ноши папа и мама в засаленном халате. Что это весело. И не страшно. Трудности бывают, как в любой семье, но всё преодолимо, поверьте. Главное — ничего никогда не бояться.
Марина Хорошевская
Фото из архива семьи МАЦЕПУРО
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