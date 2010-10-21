[Индекс номера 91 (27.06.2019)]



Анонс

В Заполярье – Сабантой

В субботу, 29 июня, в 14.00 на площади Горняков в Талнахе пройдёт «Заполярный Сабантой» — первый подобный праздник в Большом Норильске, и в целом за полярным кругом. Кому принадлежит идея его проведения и каким он будет — в материале «Заполярной Правды».

Ежегодно в Норильске проходят праздники, в которых активно участвуют национально-культурные организации От идеи к делу Раз за разом, заглядывая в глубину веков, мы поражаемся разнообразию преданий и верований, с которыми жили наши предки. В такие моменты мы не только пытаемся представить себя на месте праотцов, но и стараемся прикоснуться к традициям, перекочевавшим из прошлого в настоящее. При этом величие России как страны, конечно же, кроется в её разнообразии, и народы, проживающие рядом с нами, — лучшее тому подтверждение. Вот, к примеру, ногайцы, численность которых во всем мире немногим больше ста тысяч, в эту субботу проведут в Норильске большой национальный праздник, где поделятся своими традициями. Именно они, при поддержке управления административной практики администрации Норильска и «Норникеля», выступили организаторами праздника, подобных которому в Заполярье ещё не было. Кумыкбий Ибрагимов, председатель совета местной ногайской национально–культурной автономии Норильска, рассказывает, что его организация существует с 2010 года. Создавалась она под руководством Ораза Зармамбетова, а после его отъезда на материк осенью прошлого года бразды правления принял Кумыкбий. С приходом молодого и активного лидера организация получила новое дыхание, стала подтягиваться молодёжь. Более того, Кумыкбий Ибрагимов не побоялся взять на себя ответственность за проведение общегородского, значимого для многих других тюркоязычных норильчан праздника. И теперь, успешно пройдя все испытания, вместе со своими друзьями–единомышленниками он вышел на финишную прямую, предвкушая кульминацию почти пятимесячной работы: именно столько времени заняла подготовка к Сабантою. При этом, нужно признать, что праздник вряд ли бы состоялся, если бы не активное участие многих организаций, ведомств и предприятий и, в первую очередь, администрации города и «Норникеля». Именно компания дала возможность реализовать этот социально–ориентированный проект в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». К слову, по сообщению Заполярного филиала компании, на проведение праздника было выделено около миллиона рублей. – Почему местом для «Заполярного Сабантоя» мы выбрали именно Талнах? Всё просто. Там живут многие наши земляки, и именно там базируется наша национально–культурная организация, впрочем, как и башкирская, казахская, киргизская и некоторые другие диаспоры, — говорит Кумыкбий Ибрагимов. — Кроме того, чтобы провести массовые гулянья с таким размахом, как мы запланировали, в Центральном районе пришлось бы перекрывать дороги. А в Талнахе есть прекрасная площадь Горняков, которая легко сможет принять всех наших гостей. Если праздник станет традиционным, то, возможно, в будущем мы сможем подобрать удобное место и где–нибудь на природе, за городской чертой, чтобы сделать его ещё более привлекательным и массовым. Есть что показать Каким будет «Заполярный Сабантой»? Это, пожалуй, главный вопрос. По словам организаторов, ожидать грандиозного размаха в лучших традициях материковских гуляний пока не стоит. Всё–таки специфика Норильска накладывает свои особенности на многие начинания. Например, вместо традиционных скачек для начала ограничатся выставкой лошадей. Последних, кстати, бесплатно предоставят владельцы фермерского хозяйства, которое базируется на Вальке. Тем не менее на празднике будет что показать. Гостей ждёт увлекательное путешествие в мир кочевых народов, знакомство с их традициями и обрядами, историей и самобытностью. Прозвучат национальные мелодии и песни разных народов, выступят хореографические коллективы. А ещё можно будет отведать блюда кухонь разных национальностей, посмотреть выставку предметов народного быта, заглянуть в юрту. Особенно впечатляющей обещает быть спортивная программа праздника. Все желающие смогут поучаствовать в национальных соревнованиях и играх, а победителей и призёров ждут достойные призы. Вообще, состязания — важная часть классического Сабантоя. Они всегда позволяли выявить самого ловкого и сильного представителя рода, а также научить защитников семей военному делу. Интересно и то, что во времена родоплеменных отношений были распространены поединки между представителями воюющих кланов, которые определяли исход войны, что, согласитесь, было рациональнее, чем массовая битва. Сегодня в рамках празднования любой желающий может помериться силами в куреше — борьбе на поясах. И именно куреш, который имеет древнюю историю, до сих пор считается главным состязанием всего праздника. К слову, об архаичности этого вида борьбы говорят археологические находки с изображениями парных борцов, относящиеся к III–I векам до нашей эры. – Я уверен, что помимо яркости и зрелищности это мероприятие принесёт огромный позитивный заряд, послужит примером межэтнического согласия и сплочённости, а также будет способствовать возрождению обычаев и традиций представителей разных национальностей, — делится Кумыкбий Ибрагимов. — Конечно, перед тем как замахнуться на большой городской праздник, мы долго консультировались с земляками на материке. К сожалению, от некоторых составляющих торжества нам пришлось отказаться. Например, не будет стрельбы из лука — из соображений безопасности. И пускай нам частично пришлось сократить перечень соревнований, я думаю, что общий дух праздника нам всё же удастся сохранить. Я приглашаю всех на «Заполярный Сабантой» — скучно не будет никому.

Если праздник станет традиционным, то, возможно, в будущем организаторы смогут подобрать удобное место и где–нибудь на природе, за городской чертой, чтобы сделать его ещё более привлекательным и массовым. В тему • Сабантуй (или Сабантой) — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, отмечаемый народами Приволжья, Южного Урала и Северного Кавказа — башкирами, балкарцами, татарами, ногайцами и другими. С тюркских языков он переводится как «Свадьба (торжество) плуга»: сабан — «плуг» и туй — «праздник, свадьба». В современном русском языке слово «сабантуй» стало нарицательным и часто обозначает любое, не обязательно праздничное застолье. • Истоки празднования Сабантуя уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Первоначальная цель этого обряда, вероятно, заключалась в задабривании духов плодородия, с тем чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в новом году. Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ в конце апреля, теперь же — в честь их окончания — в июне. Поскольку праздник сезонный, чёткой даты для него нет. • Впервые праздник был описан в 921 году арабским путешественником Ибн Фадланом, прибывшим в Булгар (ныне — город в Республике Татарстан). Также в Татарстане был обнаружен надгробный камень булгарского периода, надпись на котором гласила, что усопшая почила в 1120 году в день Сабантуя. • Сабантуй известен своими спортивными состязаниями среди борцов, наездников, лучников. В 19–м веке на Сабантуе появились и шуточные соревнования: бег в мешках, лазание по гладкому столбу, бои мешками с соломой, перетягивание каната и прочее. При этом есть мнение, что Сабантуй был прототипом греческих Олимпийских игр. Некоторые исследователи считают, что общестепные спортивные состязания, проводимые в рамках Сабантуя, через киммерийцев были привнесены в греческую олимпийскую культуру. Как и в Древней Греции, в период проведения праздника было одно незыблемое правило — прекращались любые конфликты, в том числе и военные. Во многих городах до сих пор выявляют сильнейших в традиционных соревнованиях среди лучников • Сабантуй проходит не только в России, но и по всему миру. Существует так называемый «Общеевропейский Сабантуй», регулярно отмечаемый с 2014 года. Его уже проводили в Латвии, Германии, Великобритании, Франции и Эстонии. Кроме того, есть и «Федеральный Сабантуй», который традиционно организуется в России с 2001 года. В 2015 году праздник принимал Красноярск, а в этом году — Новосибирск. — Во время своего визита в Казань генеральный директор ЮНЕСКО поддержал инициативу о выдвижении Сабантуя, «являющего собой живую традицию и пользующегося искренней любовью народа», в число претендентов на включение в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. • Сегодня в Норильске действуют 17 национально– культурных организаций, которые ежегодно проводят десятки народных праздников. Предстоящий праздник «Заполярный Сабантой» пройдёт в Норильске впервые. Гостей ждёт знакомство с культурой и традициями народов России

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ, с сайта irkutsk.news и news-factor.ru

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Раз за разом, заглядывая в глубину веков, мы поражаемся разнообразию преданий и верований, с которыми жили наши предки. В такие моменты мы не только пытаемся представить себя на месте праотцов, но и стараемся прикоснуться к традициям, перекочевавшим из прошлого в настоящее. При этом величие России как страны, конечно же, кроется в её разнообразии, и народы, проживающие рядом с нами, — лучшее тому подтверждение. Вот, к примеру, ногайцы, численность которых во всем мире немногим больше ста тысяч, в эту субботу проведут в Норильске большой национальный праздник, где поделятся своими традициями. Именно они, при поддержке управления административной практики администрации Норильска и «Норникеля», выступили организаторами праздника, подобных которому в Заполярье ещё не было.Кумыкбий Ибрагимов, председатель совета местной ногайской национально–культурной автономии Норильска, рассказывает, что его организация существует с 2010 года. Создавалась она под руководством Ораза Зармамбетова, а после его отъезда на материк осенью прошлого года бразды правления принял Кумыкбий.С приходом молодого и активного лидера организация получила новое дыхание, стала подтягиваться молодёжь.Более того, Кумыкбий Ибрагимов не побоялся взять на себя ответственность за проведение общегородского, значимого для многих других тюркоязычных норильчан праздника. И теперь, успешно пройдя все испытания, вместе со своими друзьями–единомышленниками он вышел на финишную прямую, предвкушая кульминацию почти пятимесячной работы: именно столько времени заняла подготовка к Сабантою.При этом, нужно признать, что праздник вряд ли бы состоялся, если бы не активное участие многих организаций, ведомств и предприятий и, в первую очередь, администрации города и «Норникеля». Именно компания дала возможность реализовать этот социально–ориентированный проект в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». К слову, по сообщению Заполярного филиала компании, на проведение праздника было выделено около миллиона рублей.– Почему местом для «Заполярного Сабантоя» мы выбрали именно Талнах? Всё просто. Там живут многие наши земляки, и именно там базируется наша национально–культурная организация, впрочем, как и башкирская, казахская, киргизская и некоторые другие диаспоры, — говорит Кумыкбий Ибрагимов. — Кроме того, чтобы провести массовые гулянья с таким размахом, как мы запланировали, в Центральном районе пришлось бы перекрывать дороги. А в Талнахе есть прекрасная площадь Горняков, которая легко сможет принять всех наших гостей. Если праздник станет традиционным, то, возможно, в будущем мы сможем подобрать удобное место и где–нибудь на природе, за городской чертой, чтобы сделать его ещё более привлекательным и массовым.Каким будет «Заполярный Сабантой»? Это, пожалуй, главный вопрос. По словам организаторов, ожидать грандиозного размаха в лучших традициях материковских гуляний пока не стоит. Всё–таки специфика Норильска накладывает свои особенности на многие начинания. Например, вместо традиционных скачек для начала ограничатся выставкой лошадей. Последних, кстати, бесплатно предоставят владельцы фермерского хозяйства, которое базируется на Вальке.Тем не менее на празднике будет что показать. Гостей ждёт увлекательное путешествие в мир кочевых народов, знакомство с их традициями и обрядами, историей и самобытностью. Прозвучат национальные мелодии и песни разных народов, выступят хореографические коллективы. А ещё можно будет отведать блюда кухонь разных национальностей, посмотреть выставку предметов народного быта, заглянуть в юрту.Особенно впечатляющей обещает быть спортивная программа праздника. Все желающие смогут поучаствовать в национальных соревнованиях и играх, а победителей и призёров ждут достойные призы. Вообще, состязания — важная часть классического Сабантоя. Они всегда позволяли выявить самого ловкого и сильного представителя рода, а также научить защитников семей военному делу. Интересно и то, что во времена родоплеменных отношений были распространены поединки между представителями воюющих кланов, которые определяли исход войны, что, согласитесь, было рациональнее, чем массовая битва. Сегодня в рамках празднования любой желающий может помериться силами в куреше — борьбе на поясах. И именно куреш, который имеет древнюю историю, до сих пор считается главным состязанием всего праздника. К слову, об архаичности этого вида борьбы говорят археологические находки с изображениями парных борцов, относящиеся к III–I векам до нашей эры.– Я уверен, что помимо яркости и зрелищности это мероприятие принесёт огромный позитивный заряд, послужит примером межэтнического согласия и сплочённости, а также будет способствовать возрождению обычаев и традиций представителей разных национальностей, — делится Кумыкбий Ибрагимов. — Конечно, перед тем как замахнуться на большой городской праздник, мы долго консультировались с земляками на материке. К сожалению, от некоторых составляющих торжества нам пришлось отказаться. Например, не будет стрельбы из лука — из соображений безопасности. И пускай нам частично пришлось сократить перечень соревнований, я думаю, что общий дух праздника нам всё же удастся сохранить. Я приглашаю всех на «Заполярный Сабантой» — скучно не будет никому.

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