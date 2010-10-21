[Индекс номера 91 (27.06.2019)]



Вопрос недели

Какие народные праздники вы отмечаете?

Красивые обычаи и интересные традиции народа можно увидеть на его праздниках. Именно в эти дни надеваются национальные костюмы, готовятся самые вкусные блюда, поются старинные песни. В преддверии «Заполярного Сабантоя» газета спросила у своих читателей: Какие народные праздники вы отмечаете?



Валерия Болгова, председатель родовой общины нганасан «Ня Танса»: – Мы недавно отметили день летнего солнцестояния как начало новой жизни на Таймыре. 22 июня поблагодарили своих предков, стихии, всё, что нам здесь жизнь даёт. Обращаемся и к речке, чтобы она рыбой делилась и не забирала людей, благодарим землю, дарящую нам дикоросы, и мирное небо и просим, чтобы род наш продолжался и приносил пользу. Общественники на берегу Енисея, под Дудинкой, поставили чумы, приготовили угощение. Пригласили старейшин, чтобы согреть их душу, а детям передать свои знания и навыки. Некоторые ребятишки впервые ночевали в чуме на природе и были очень счастливы. Коренные жители охраняют хрупкий мир природы, и праздники наши — действенные, они своими обычаями и традициями поддерживают жизнь на Таймыре, на котором нельзя быть потребителями.

Ирина Ланская, предприниматель: – Я выросла в солнечной Хакасии, где живут не только коренные народы, но и русские, немцы, поляки и представители других национальностей. Я часто навещаю там своих родственников. Хакасы – очень весёлый гостеприимный народ, который и по сей день сохраняет свои традиции. Больше всего мне нравится у них праздник Чыл пазы, что в переводе на русский означает «Голова года», или «Начало года». Отмечают его в день весеннего равноденствия — 22 марта — общим гуляньем. Встреча нового года весной, а не зимой, как в европейской традиции, связана с древними представлениями, согласно которым год «рождается», «живёт» и «умирает» вместе со сменой сезонов. Накануне Чыл пазы хозяйки наводят чистоту в своих домах, чтобы всё нечистое вымелось. При этом соблюдается обычай оставлять возле входных дверей соринку, чтобы не вымести свою удачу. Сам праздник начинается рано утром встречей восхода солнца. Затем готовят самые вкусные блюда, поют национальные песни, проводят разные состязания. Обязательно в этот день нужно простить людям все обиды и помириться с теми, с кем был в ссоре. Есть ещё ритуал почитания Священной Берёзы, это дерево у хакасов почитается издревле. В день праздника выбирают самую красивую берёзу и трижды обходят вокруг неё, навешивая ленточки белого, красного, синего и зелёного цветов. Привязывая их, человек проговаривает пожелание самому себе и своей семье.

Амина Нарзуллаева, студентка: – По национальности я — таджичка. Родилась и выросла в Норильске, куда приехали мои родители. Мы давно живём в России, но часто ездим к родным в Узбекистан и Казахстан, где есть и таджикские поселения. Там я расспрашиваю дедушек о своем роде. Мне интересна культура и других народов, которые живут в нашем городе. Таджики в Норильске не объединены в диаспору, они сюда в основном приезжают на время, чтобы заработать. А я хожу в ГЦК на фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом», особенно интересуюсь национальными кухнями. Дома мы всегда в марте отмечаем Навруз–байрам, символизирующий у мусульман начало нового года. Готовим особые праздничные блюда, например, халву из ростков пшеницы, которые специально заранее проращиваем. Но по традиции, так как я ещё не замужем, мне самой нельзя готовить это блюдо, могу только помогать маме.

Лариса Фоменко, руководитель ОКНО «Украина»: – Наша диаспора в своё время предложила отмечать в Норильске 25 июня — День дружбы и единения славян. Нас поддержали Музей Норильска и публичная библиотека, получались поистине народные гулянья, в которых принимали участие и взрослые, и дети. Ещё в июле мы отмечаем народный праздник Ивана Купалы. Для нас это прежде всего единение с природой в начале норильского лета. Обязательно заранее ездим за город, выбираем место, делаем там уборку, а в день праздника плетём венки, водим хороводы, купаемся, прыгаем через костёр, который потом обязательно гасим, всем желаем добра и здоровья. Стараемся ездить и на праздники коренных народов Севера в Дудинку. А когда я работала в художественной галерее, с радостью отмечала там День Святого Патрика Ирландского. Знаю, что этот католический праздник, ставший народным, полюбился норильской молодёжи, да и в православные Святцы недавно было внесено имя этого святого. Конечно, и день рождения нашего города уже стал поистине народным торжеством. Уверена, что все праздники, которые любят и поддерживают люди, принимая в них активное участие, — они и есть народные. Так произошло и с 6 июня — ежегодным празднованием дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в нашем Пушкинском сквере. С гордостью могу сказать, что изначально это была наша с друзьями — активными норильчанами — народная инициатива, которая стала городской традицией.

Елена, путешественница: – Почему–то сразу вспоминается праздник Ивана Купалы. В детстве это был самый весёлый и задорный народный праздник. Все кому не лень обливались водой, и даже строгие бабушки на лавочках были не против того, чтобы на них немного плеснули из брызгалки. Брызгалки — это ещё одно воспоминание, связанное с детством. Сейчас их можно купить, и это уже неинтересно, а в моём детстве мы их делали сами – в ход шли флаконы из–под шампуня. А ещё мне запомнился праздник, с которым познакомилась, когда ездила в гости в Башкирию. Он называется Каргатуй, что в переводе с башкирского — «Грачиная свадьба». Он посвящён проводам зимы и встрече весны, сопровождается народными гуляньями, дегустацией блюд традиционной башкирской кухни. Красивый, яркий, весёлый праздник. Говорит эксперт Лидия Леу, начальник управления административной практики администрации Норильска История Норильска тесно связана с многообразием народов России и республик бывшего Советского Союза. Наш город строили разные люди, и сегодня в Норильске живут представители 80 национальностей. В то же время каждому из нас свойственно желание сохранить частичку родины своих предков, что похвально и правильно. Поэтому неудивительно и, более того, приятно, когда в городе проводятся различные национально–культурные праздники. Наверное, мне судьбой было уготовано по работе заниматься темой, близкой по духу. Как и многие, я с удовольствием посещаю народные праздники, с интересом прикасаюсь к чужим традициям и обычаям. Конечно, такие праздники в Норильске и раньше проводились, но прежде они были менее масштабными и, как правило, организовывались для узкого круга людей. Сейчас они вышли на общегородской уровень. И на них рады видеть всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Это и День славянской письменности и культуры, и Песах, и «Заполярный Навруз» и многие другие. С чем связан такой всплеск интереса? Возможно, с тем, что в 2010 году при главе города был создан консультативный совет по делам национальностей, задача которого заключалась в координации работы совета старейшин национальных объединений. Когда мы поняли, что люди не только имеют потребность в сохранении национальных обычаев, но и хотят делиться ими с другими, в 2012 году был организован целый отдел, основательно занявшийся этой темой. В любом случае город и горожане с радостью приняли подобные инициативы. Сейчас в Норильске действуют и активно развиваются 17 национально–культурных организаций. Ежегодно проводятся десятки национальных мероприятий с участием тысяч людей. К примеру, в этом году мы провели 15–й, юбилейный, фестиваль «Край — наш общий дом», который продлился аж девять дней. Он развернулся на многих городских площадках, а финальная точка была поставлена в ГЦК. Желающих попасть на праздник было очень много, но зал, к сожалению, не смог всех принять. Именно поэтому предстоящее событие — «Заполярный Сабантой», который пройдёт в Талнахе и куда мы всех приглашаем, во многом выигрывает. Было решено провести его на просторной и удобной площади Горняков. Ещё одна его особенность, безусловно, в том, что он вообще впервые состоится за полярным кругом. Я уверена, что уважение и любовь к территории, на которой живёт и работает человек, побуждают его к стремлению делиться с окружающими культурой и традициями своего народа. Такое желание дорогого стоит, далеко не каждый город может похвастаться таким культурным многообразием, как у нас. В наших силах сделать будущее наших детей не только более благополучным, но и мирным. А для этого в первую очередь стоит начать с себя. Я безмерно уважаю и ценю людей, которые на общественных началах создают благоприятный межнациональный климат: проводят воспитательную работу с молодёжью, приумножают культуру и традиции своего народа, передают эстафету дружбы другим. Нам очень повезло с председателями и старейшинами землячеств и диаспор. При этом в последние годы и в самих объединениях, и на проводимых мероприятиях всё больше появляется молодых людей, что также не может не радовать.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Мы недавно отметили день летнего солнцестояния как начало новой жизни на Таймыре. 22 июня поблагодарили своих предков, стихии, всё, что нам здесь жизнь даёт. Обращаемся и к речке, чтобы она рыбой делилась и не забирала людей, благодарим землю, дарящую нам дикоросы, и мирное небо и просим, чтобы род наш продолжался и приносил пользу. Общественники на берегу Енисея, под Дудинкой, поставили чумы, приготовили угощение. Пригласили старейшин, чтобы согреть их душу, а детям передать свои знания и навыки. Некоторые ребятишки впервые ночевали в чуме на природе и были очень счастливы. Коренные жители охраняют хрупкий мир природы, и праздники наши — действенные, они своими обычаями и традициями поддерживают жизнь на Таймыре, на котором нельзя быть потребителями.– Я выросла в солнечной Хакасии, где живут не только коренные народы, но и русские, немцы, поляки и представители других национальностей. Я часто навещаю там своих родственников. Хакасы – очень весёлый гостеприимный народ, который и по сей день сохраняет свои традиции. Больше всего мне нравится у них праздник Чыл пазы, что в переводе на русский означает «Голова года», или «Начало года». Отмечают его в день весеннего равноденствия — 22 марта — общим гуляньем. Встреча нового года весной, а не зимой, как в европейской традиции, связана с древними представлениями, согласно которым год «рождается», «живёт» и «умирает» вместе со сменой сезонов. Накануне Чыл пазы хозяйки наводят чистоту в своих домах, чтобы всё нечистое вымелось. При этом соблюдается обычай оставлять возле входных дверей соринку, чтобы не вымести свою удачу. Сам праздник начинается рано утром встречей восхода солнца. Затем готовят самые вкусные блюда, поют национальные песни, проводят разные состязания. Обязательно в этот день нужно простить людям все обиды и помириться с теми, с кем был в ссоре. Есть ещё ритуал почитания Священной Берёзы, это дерево у хакасов почитается издревле. В день праздника выбирают самую красивую берёзу и трижды обходят вокруг неё, навешивая ленточки белого, красного, синего и зелёного цветов. Привязывая их, человек проговаривает пожелание самому себе и своей семье.– По национальности я — таджичка. Родилась и выросла в Норильске, куда приехали мои родители. Мы давно живём в России, но часто ездим к родным в Узбекистан и Казахстан, где есть и таджикские поселения. Там я расспрашиваю дедушек о своем роде. Мне интересна культура и других народов, которые живут в нашем городе. Таджики в Норильске не объединены в диаспору, они сюда в основном приезжают на время, чтобы заработать. А я хожу в ГЦК на фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом», особенно интересуюсь национальными кухнями. Дома мы всегда в марте отмечаем Навруз–байрам, символизирующий у мусульман начало нового года. Готовим особые праздничные блюда, например, халву из ростков пшеницы, которые специально заранее проращиваем. Но по традиции, так как я ещё не замужем, мне самой нельзя готовить это блюдо, могу только помогать маме.– Наша диаспора в своё время предложила отмечать в Норильске 25 июня — День дружбы и единения славян. Нас поддержали Музей Норильска и публичная библиотека, получались поистине народные гулянья, в которых принимали участие и взрослые, и дети. Ещё в июле мы отмечаем народный праздник Ивана Купалы. Для нас это прежде всего единение с природой в начале норильского лета. Обязательно заранее ездим за город, выбираем место, делаем там уборку, а в день праздника плетём венки, водим хороводы, купаемся, прыгаем через костёр, который потом обязательно гасим, всем желаем добра и здоровья. Стараемся ездить и на праздники коренных народов Севера в Дудинку. А когда я работала в художественной галерее, с радостью отмечала там День Святого Патрика Ирландского. Знаю, что этот католический праздник, ставший народным, полюбился норильской молодёжи, да и в православные Святцы недавно было внесено имя этого святого. Конечно, и день рождения нашего города уже стал поистине народным торжеством. Уверена, что все праздники, которые любят и поддерживают люди, принимая в них активное участие, — они и есть народные. Так произошло и с 6 июня — ежегодным празднованием дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в нашем Пушкинском сквере. С гордостью могу сказать, что изначально это была наша с друзьями — активными норильчанами — народная инициатива, которая стала городской традицией.– Почему–то сразу вспоминается праздник Ивана Купалы. В детстве это был самый весёлый и задорный народный праздник. Все кому не лень обливались водой, и даже строгие бабушки на лавочках были не против того, чтобы на них немного плеснули из брызгалки.Брызгалки — это ещё одно воспоминание, связанное с детством. Сейчас их можно купить, и это уже неинтересно, а в моём детстве мы их делали сами – в ход шли флаконы из–под шампуня. А ещё мне запомнился праздник, с которым познакомилась, когда ездила в гости в Башкирию. Он называется Каргатуй, что в переводе с башкирского — «Грачиная свадьба». Он посвящён проводам зимы и встрече весны, сопровождается народными гуляньями, дегустацией блюд традиционной башкирской кухни. Красивый, яркий, весёлый праздник.

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