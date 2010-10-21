[Индекс номера 92 (28.06.2019)]



Приглашение к столу

В Норильске стартовал гастрономический фестиваль «Север». Для сотрудников кафе и ресторанов города состоялась серия встреч с приглашёнными экспертами. Ну а главное событие — праздник уличной еды — пройдёт в субботу и воскресенье на стадионе «Заполярник».

Фестиваль проводится во второй раз Агентством развития Норильска при партнёрстве с администрацией города и компанией «Норникель». Направлен на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики и индустрии гостеприимства. Особенностью фестиваля в этом году стал образовательный компонент — организованы лекции приглашённых шеф–поваров, сомелье, специалистов по питанию и сервису. Жанна Прашкевич, куратор школы сервиса Novikov Shcool, рассказала владельцам и менеджерам норильских кафе и ресторанов об особенностях стандартизации и эффективной управленческой политике. С линейными сотрудниками эксперт поговорила о психологии ресторанного сервиса и продаж. Перед поварами и официантами норильских заведений общественного питания выступил шеф–повар направления Nordic Станислав Песоцкий. Он рассказал о возможностях локальной кухни и о том, как выжать максимум из местного продукта. Сомелье Сергей Попов объяснил, чем винный эксперт может помочь гостям и ресторану, а на встрече с норильчанами поделился секретами выбора вина. Сегодня блюда из традиционных северных продуктов от лучших шеф–поваров страны подадут в трёх производственных столовых — на Надеждинском металлургическом заводе, Талнахской обогатительной фабрике и рудниках «Октябрьский» и «Таймырский». А уже завтра всех норильчан ждёт большой праздник уличных развлечений и еды. В течение дня желающих перенять опыт именитых кулинаров и узнать новое о питании будут ждать в павильонах «Лекторий» и «Мастер–класс». В этом году эти площадки расширены и смогут принять большее количество слушателей. Увеличится и количество торговых павильонов от местных кафе и ресторанов. Появятся новые зоны для комфортного отдыха взрослых и детей. Гостей праздника с 12 до 20 часов ждёт масса развлечений, в том числе от уличного театра абсурда «В ожидании солнца» и московского клоун–театра «Высокие братья & Tall Brothers». Завершится первый день фестивалем уличного кино. На большом экране под открытым небом с 20 до 21 часа можно будет посмотреть несколько короткометражных фильмов. Полная программа мероприятий размещена на официальном сайте фестиваля

Ксения Пирогова Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Фестиваль проводится во второй раз Агентством развития Норильска при партнёрстве с администрацией города и компанией «Норникель». Направлен на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики и индустрии гостеприимства.Особенностью фестиваля в этом году стал образовательный компонент — организованы лекции приглашённых шеф–поваров, сомелье, специалистов по питанию и сервису. Жанна Прашкевич, куратор школы сервиса Novikov Shcool, рассказала владельцам и менеджерам норильских кафе и ресторанов об особенностях стандартизации и эффективной управленческой политике. С линейными сотрудниками эксперт поговорила о психологии ресторанного сервиса и продаж. Перед поварами и официантами норильских заведений общественного питания выступил шеф–повар направления Nordic Станислав Песоцкий. Он рассказал о возможностях локальной кухни и о том, как выжать максимум из местного продукта. Сомелье Сергей Попов объяснил, чем винный эксперт может помочь гостям и ресторану, а на встрече с норильчанами поделился секретами выбора вина.Сегодня блюда из традиционных северных продуктов от лучших шеф–поваров страны подадут в трёх производственных столовых — на Надеждинском металлургическом заводе, Талнахской обогатительной фабрике и рудниках «Октябрьский» и «Таймырский». А уже завтра всех норильчан ждёт большой праздник уличных развлечений и еды. В течение дня желающих перенять опыт именитых кулинаров и узнать новое о питании будут ждать в павильонах «Лекторий» и «Мастер–класс». В этом году эти площадки расширены и смогут принять большее количество слушателей. Увеличится и количество торговых павильонов от местных кафе и ресторанов. Появятся новые зоны для комфортного отдыха взрослых и детей.Гостей праздника с 12 до 20 часов ждёт масса развлечений, в том числе от уличного театра абсурда «В ожидании солнца» и московского клоун–театра «Высокие братья & Tall Brothers». Завершится первый день фестивалем уличного кино. На большом экране под открытым небом с 20 до 21 часа можно будет посмотреть несколько короткометражных фильмов.Полная программа мероприятий размещена на официальном сайте фестиваля gastrosever.ru

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