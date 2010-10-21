[Индекс номера 92 (28.06.2019)]



Резонанс

Медвежий след

«Заполярная Правда», промониторив российские СМИ, писавшие о появлении белых медведей в окрестностях различных населённых пунктов, пришла к неутешительному выводу: с каждым годом всё больше краснокнижных хищников оказываются в опасной близости к людям. Посмотрим, как это случается, и подумаем, как снизить риски возникновения конфликтов между человеком и белым медведем.











Куда лезешь? В феврале нынешнего года журналисты центрального издания страны на примере нашествия хищников в посёлке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля попытались понять, почему белые медведи набиваются к людям в соседи и как никому при таком раскладе не пострадать. Как писала газета, «аж 52 белых медведя устроили людям карнавальную зиму. Цари Арктики валялись на главной улице посёлка, заходили в подъезды и даже в квартиры, бродили у систем отопления воды, детского сада и школы, шли на запахи свалки, магазинов и кафе. Пик наступил, когда медведи перестали бояться светошумовых сигналов «шашек», а собаки, которые их отгоняли, подружились с ними. Дело — в умении делиться, медведи и собаки стали вместе питаться на помойках». Жители посёлка, учитывая географию проживания, к встречам с белыми медведями были готовы и даже при столь массовом нашествии хищников вели себя правильно: не пытались кормить и заигрывать. Поэтому пострадавших нет. Представители МЧС и учёные, усыпив и чипировав животных, вывезли их во льды. Научная экспедиция Института проблем экологии и эволюции РАН, Росприроднадзора и парка «Русская Арктика» объективной причиной появления медведей среди людей назвала естественную миграцию, порождённую изменением климата, а субъективной — свалки. Причём мусорки на Новой Земле уже огорожены и оборудованы камерами видеонаблюдения. Также власти Архангельской области, к которой административно относится Белушья Губа, заявили о сооружении на архипелаге мусоросжигающего завода в 2020–2021 годах, а поселковые власти — о сокращении числа бродячих собак. Главный же вывод учёных: из–за уменьшения площади льдов хищники вынуждены проводить больше времени на побережье, а значит, чаще сталкиваться с человеком. Поэтому единственный выход в данной ситуации, которая будет только усугубляться, — научиться цивилизованно соседствовать с дикими животными. Эксперты предложили Минобороны России создать специальную структуру, сотрудники которой будут мониторить передвижение чипированных медведей, через спутники считать места и число родовых берлог, общую численность, направлять потоки их миграции и регулировать конфликты между людьми и хищниками. Интересно, что в этой же статье прозвучала поистине пророческая фраза: «Скоро белые медведи там (в Белушьей Губе), как и на остальном Севере, где живут люди, объявятся вновь».







Это сладкое слово «Камчатка» В апреле этого года белый медведь объявился и на Камчатке. Как писали местные СМИ, «хищник, вероятно, попавший из Берингова пролива на берег залива Корфа на льдине, которую вынесло течением, четвёртый день живёт на окраине посёлка Тиличики». Посёлок находится примерно в 1200 км от Петропавловска–Камчатского и примерно в 700 км от границы с Чукоткой. Наземного транспортного сообщения с населённым пунктом нет. У полярного медведя нет шансов на выживание в краю вулканов — здешняя кормовая база ему не подходит. И самостоятельно добраться домой мишка не смог бы. Чтобы редкий гость не пострадал, власти Камчатки организовали операцию по его доставке на Чукотку, чтобы выпустить на волю в районе мыса Наварин. Как и в Норильске, медведя усыпили и осмотрели специалисты. «Районные власти обратились в Министерство природных ресурсов России за разрешением на отстрел зверя в случае крайней необходимости. В соцсетях жители Камчатки предлагают начать сбор средств на отправку белого медведя на родину. Губернатор края поручил обеспечить осмотр животного ветеринарами и доставку в места его традиционного обитания». В пресс–службе МЧС России отмечали, что эта спасательная операция являлась уникальной для Камчатки, и вертолёт, который базируется на полуострове, таких задач ещё не выполнял. Как и в случае с норильским белым мишкой, власти региона, ветеринары, охотоведы, сотрудники МЧС и полицейские, несмотря на уникальность и сложность ситуации, сработали быстро, слаженно и чётко. А что же обыватели? Отличается ли поведение жителей Камчатки и Заполярья? Можно сравнить и сделать вывод: неважно, где живешь, важно, дружишь ли с головой... «Местные жители проявляют к медведю даже слишком активное любопытство. С животным пытаются делать селфи. Чиновники проинформировали сельчан, что это не безопасно. Тем не менее ролики с белым медведем продолжают появляться в соцсетях. И если авторы первых видео называли Умку красавцем, то теперь они обращают внимание на то, что он сильно ослаб. Рыбу и нерп он почему–то не ловит. Лежит возле бухты на льдине — в шаговой доступности от нашего полицейского участка и прокуратуры». Почему история скитания этого арктического животного там, где он не водится, и уникальная спасательная операция не получили такой общественный резонанс, как наша, сказать сложно. Примечательно, что поведение жителей Камчатки не сильно отличается от поведения норильчан. Впрочем, как и поведение белого медведя — агрессии он не проявлял.





Лучше бы она не приходила В истории Норильска нынешний случай появления белого медведя — не первый. Белая медведица, забредшая в Норильск ровно 40 лет назад — в 1979 году, якобы проявила агрессию и была убита. Сейчас уже не выяснишь, оправдан ли был тот выстрел или нет... Посмотрим, что писала «Заполярная правда» 18 мая 1979 года. «23 апреля в 23 часа 08 минут дежурный Талнахского поселкового отделения милиции по телефону 02 принял сигнал, что на территорию склада взрывчатых материалов рудника «Маяк» проник белый медведь и заглядывает в окна КПП. Вооружившись двумя пистолетами Макарова, два милиционера отправились на помощь. Как объяснил лейтенант, подъехав, на расстоянии 10 м от здания увидели медведя, который шёл в их сторону и грозно шипел. «Мы стали стрелять из пистолета вверх, с целью напугать медведя и отогнать его в тундру. Но он направился к сторожевой вышке, на которой находилась женщина. Мы опять выстрелили вверх. Медведь опять пошёл к КПП». Тогда сержант выстрелил из карабина два раза и убил медведя... При патологоанатомическом вскрытии в желудке у медведицы были обнаружены этикетка от банки сгущённого молока и кусок полиэтиленового пакета — и всё... А в КПП женщины готовили ужин, и запах съестного медведица могла учуять за несколько километров». Спецкор «Заполярной правды» Латышев писал: «Трудно понять логику действий милицейского наряда. Что заставило с первой же минуты взяться за оружие? Испугались за жизнь женщин? Но КПП — капитальное кирпичное здание, сторожевые вышки тоже сложены из кирпича, и попасть на них можно только по вертикальной лестнице... Вся нелепость ситуации в том, что убийство животного, занесённого в Красную книгу, произошло в городе, где имеется три института, работают сотни квалифицированных специалистов, и, если бы их известили, они бы отловили голодное животное, накормили и отвезли подальше б в тундру. И прежде чем стрелять, работники милиции были обязаны поставить в известность охотинспекцию... Это убийство — невосполнимый урон, нанесённый науке. Обычные люди, узнавая о случившемся, звонили в Институт сельского хозяйства Крайнего Севера на следующий день, со слезами в голосе спрашивали: «Как же это?! Как могло произойти, что зверь, шедший к людям тысячу километров, встретившись с ними, тут же был убит?»

Свой взгляд Ирина Яринская, фотокорреспондент газеты «Заполярная Правда» – За злоключениями белого медведя в Норильске и за операцией по его спасению следил весь мир. Кадры, которые мне удалось заснять, облетели все социальные сети и интернет–издания, появились даже в таких зарубежных медиагигантах, как газеты «Гардиан» и «Вашингтон–Пост», информационном агентстве «Рейтер», а также в разных СМИ Германии, Болгарии, Италии, Испании... Огорчает, правда, тот факт, что некоторые коллеги не стеснялись ворованные у «Заполярки» фотографии и тексты выдавать за свои... Вообще, освещение этой истории отлично продемонстрировало специфику современных медиа. Только официальные СМИ со штатом корреспондентов могут полноценно осветить проблему, представив комментарии специалистов и информацию из самых разных источников. Тогда как группы в соцсетях, возомнившие себя информагентствами, и блогеры, выдающие себя за журналистов, занимаются компиляцией без ссылки на первоисточники с единственной целью — самопиар. При этом, собирая и додумывая непроверенную информацию, они вводят своих читателей в заблуждение, провоцируют их на опасные и даже вредные для животного поступки. Показательно, что пропиариться на медведице–«норильчанке» решили даже те, кто, казалось бы, в этом не нуждается. Так, находясь за тысячи километров от места событий и не оказав никакой реальной помощи, некоторые деятели давали интервью и комментировали спасоперацию, как если бы сами её осуществили. Фотографируя медведя и наблюдая за сопровождающими его зеваками, думала о том, что бОльшую опасность представляет человек для зверя, а не наоборот. Казалось бы, поведение хищника предсказать невозможно, этим он и опасен. Но животное, к счастью, вело себя пассивно. А вот люди совершали одну и ту же ошибку: пытались подойти поближе, сделать селфи, снять видеоролик, накормить зверя. И никаких мыслей о том, что они подвергают смертельной опасности и свою жизнь, и жизнь животного, которое их так умиляет. Ведь спровоцированный человеком хищник без жалости был бы застрелен. И кормить медведя равносильно тому, что убить его. Я, кстати, держалась от медведицы как можно дальше — благо позволяла аппаратура. Видя зверя через объектив, испытывала двойственные чувства — жалость и страх. С одной стороны, мишка выглядел уставшим и измождённым, с другой — даже в таком состоянии он был очень силён. Когда он посмотрел исподлобья, как представилось, прямо мне в глаза, такой холодок по спине побежал... А ещё медведь показался мне очень умным, в отличие от окружающих. Я очень рада, что необдуманные поступки «человека разумного» не привели к печальному исходу и специалисты, несмотря на помехи, выполнили свою работу. Чётко и слаженно действовали все службы и городские власти, хотя вряд ли существует инструкция на случай появления белого медведя в городе... Кстати, 40 лет назад, когда вышедший к людям хищник был застрелен милиционерами, оправданием служило именно отсутствие плана действий на такой случай. Сегодня же Норильску удалось найти и осуществить оптимальный вариант решения такой нестандартной ситуации.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В феврале нынешнего года журналисты центрального издания страны на примере нашествия хищников в посёлке Белушья Губа на архипелаге Новая Земля попытались понять, почему белые медведи набиваются к людям в соседи и как никому при таком раскладе не пострадать. Как писала газета, «аж 52 белых медведя устроили людям карнавальную зиму. Цари Арктики валялись на главной улице посёлка, заходили в подъезды и даже в квартиры, бродили у систем отопления воды, детского сада и школы, шли на запахи свалки, магазинов и кафе. Пик наступил, когда медведи перестали бояться светошумовых сигналов «шашек», а собаки, которые их отгоняли, подружились с ними. Дело — в умении делиться, медведи и собаки стали вместе питаться на помойках». Жители посёлка, учитывая географию проживания, к встречам с белыми медведями были готовы и даже при столь массовом нашествии хищников вели себя правильно: не пытались кормить и заигрывать. Поэтому пострадавших нет. Представители МЧС и учёные, усыпив и чипировав животных, вывезли их во льды.Научная экспедиция Института проблем экологии и эволюции РАН, Росприроднадзора и парка «Русская Арктика» объективной причиной появления медведей среди людей назвала естественную миграцию, порождённую изменением климата, а субъективной — свалки. Причём мусорки на Новой Земле уже огорожены и оборудованы камерами видеонаблюдения. Также власти Архангельской области, к которой административно относится Белушья Губа, заявили о сооружении на архипелаге мусоросжигающего завода в 2020–2021 годах, а поселковые власти — о сокращении числа бродячих собак.Главный же вывод учёных: из–за уменьшения площади льдов хищники вынуждены проводить больше времени на побережье, а значит, чаще сталкиваться с человеком. Поэтому единственный выход в данной ситуации, которая будет только усугубляться, — научиться цивилизованно соседствовать с дикими животными. Эксперты предложили Минобороны России создать специальную структуру, сотрудники которой будут мониторить передвижение чипированных медведей, через спутники считать места и число родовых берлог, общую численность, направлять потоки их миграции и регулировать конфликты между людьми и хищниками. Интересно, что в этой же статье прозвучала поистине пророческая фраза: «Скоро белые медведи там (в Белушьей Губе), как и на остальном Севере, где живут люди, объявятся вновь».В апреле этого года белый медведь объявился и на Камчатке. Как писали местные СМИ, «хищник, вероятно, попавший из Берингова пролива на берег залива Корфа на льдине, которую вынесло течением, четвёртый день живёт на окраине посёлка Тиличики». Посёлок находится примерно в 1200 км от Петропавловска–Камчатского и примерно в 700 км от границы с Чукоткой. Наземного транспортного сообщения с населённым пунктом нет. У полярного медведя нет шансов на выживание в краю вулканов — здешняя кормовая база ему не подходит. И самостоятельно добраться домой мишка не смог бы. Чтобы редкий гость не пострадал, власти Камчатки организовали операцию по его доставке на Чукотку, чтобы выпустить на волю в районе мыса Наварин. Как и в Норильске, медведя усыпили и осмотрели специалисты.«Районные власти обратились в Министерство природных ресурсов России за разрешением на отстрел зверя в случае крайней необходимости. В соцсетях жители Камчатки предлагают начать сбор средств на отправку белого медведя на родину. Губернатор края поручил обеспечить осмотр животного ветеринарами и доставку в места его традиционного обитания». В пресс–службе МЧС России отмечали, что эта спасательная операция являлась уникальной для Камчатки, и вертолёт, который базируется на полуострове, таких задач ещё не выполнял. Как и в случае с норильским белым мишкой, власти региона, ветеринары, охотоведы, сотрудники МЧС и полицейские, несмотря на уникальность и сложность ситуации, сработали быстро, слаженно и чётко. А что же обыватели? Отличается ли поведение жителей Камчатки и Заполярья? Можно сравнить и сделать вывод: неважно, где живешь, важно, дружишь ли с головой...«Местные жители проявляют к медведю даже слишком активное любопытство. С животным пытаются делать селфи. Чиновники проинформировали сельчан, что это не безопасно. Тем не менее ролики с белым медведем продолжают появляться в соцсетях. И если авторы первых видео называли Умку красавцем, то теперь они обращают внимание на то, что он сильно ослаб. Рыбу и нерп он почему–то не ловит. Лежит возле бухты на льдине — в шаговой доступности от нашего полицейского участка и прокуратуры».Почему история скитания этого арктического животного там, где он не водится, и уникальная спасательная операция не получили такой общественный резонанс, как наша, сказать сложно. Примечательно, что поведение жителей Камчатки не сильно отличается от поведения норильчан. Впрочем, как и поведение белого медведя — агрессии он не проявлял.В истории Норильска нынешний случай появления белого медведя — не первый. Белая медведица, забредшая в Норильск ровно 40 лет назад — в 1979 году, якобы проявила агрессию и была убита. Сейчас уже не выяснишь, оправдан ли был тот выстрел или нет... Посмотрим, что писала «Заполярная правда» 18 мая 1979 года.«23 апреля в 23 часа 08 минут дежурный Талнахского поселкового отделения милиции по телефону 02 принял сигнал, что на территорию склада взрывчатых материалов рудника «Маяк» проник белый медведь и заглядывает в окна КПП. Вооружившись двумя пистолетами Макарова, два милиционера отправились на помощь. Как объяснил лейтенант, подъехав, на расстоянии 10 м от здания увидели медведя, который шёл в их сторону и грозно шипел. «Мы стали стрелять из пистолета вверх, с целью напугать медведя и отогнать его в тундру. Но он направился к сторожевой вышке, на которой находилась женщина. Мы опять выстрелили вверх. Медведь опять пошёл к КПП». Тогда сержант выстрелил из карабина два раза и убил медведя... При патологоанатомическом вскрытии в желудке у медведицы были обнаружены этикетка от банки сгущённого молока и кусок полиэтиленового пакета — и всё... А в КПП женщины готовили ужин, и запах съестного медведица могла учуять за несколько километров».Спецкор «Заполярной правды» Латышев писал: «Трудно понять логику действий милицейского наряда. Что заставило с первой же минуты взяться за оружие? Испугались за жизнь женщин? Но КПП — капитальное кирпичное здание, сторожевые вышки тоже сложены из кирпича, и попасть на них можно только по вертикальной лестнице... Вся нелепость ситуации в том, что убийство животного, занесённого в Красную книгу, произошло в городе, где имеется три института, работают сотни квалифицированных специалистов, и, если бы их известили, они бы отловили голодное животное, накормили и отвезли подальше б в тундру. И прежде чем стрелять, работники милиции были обязаны поставить в известность охотинспекцию... Это убийство — невосполнимый урон, нанесённый науке. Обычные люди, узнавая о случившемся, звонили в Институт сельского хозяйства Крайнего Севера на следующий день, со слезами в голосе спрашивали: «Как же это?! Как могло произойти, что зверь, шедший к людям тысячу километров, встретившись с ними, тут же был убит?»

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