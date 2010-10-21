[Индекс номера 92 (28.06.2019)]



Детский вопрос

Чтобы не было беды

Летом школьники большую часть времени проводят на улице, а малыши остаются дома с родителями, но и тех, и других могут подстерегать различные опасности. Какие именно, рассказала Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Норильску.

Ольга Курунина Не стой на краю Окна, электроприборы, лекарственные средства, заброшенные дома и бесхозные автомобили, водоёмы — всё это может представлять угрозу для жизни и здоровья детей, предупреждает она. Чтобы избежать беды, родители должны объяснять им, где можно гулять, а где нельзя, что допустимо делать, а что категорически запрещается. А за дошколятами вообще нужен глаз да глаз. Когда пригревает солнышко и в квартирах становится жарко, жильцы распахивают окна настежь. А современные окна европейского образца с лёгкостью может открыть даже маленький ребёнок. Поэтому они представляют серьёзную опасность для дошколят. Родители часто упускают из виду, что москитная сетка не сможет удержать малыша от падения. Так, в 2018 году произошло ЧП в Талнахе: пока родители занимались домашними делами, малыш, которому не исполнилось ещё и года, залез на подоконник, опёрся о москитную сетку и выпал с седьмого этажа, в результате чего получил серьёзные травмы. Два подобных случая было зарегистрировано в 2017 году. Одно из этих происшествий закончилась трагически: ребёнок 2017 года рождения погиб, выпав с четвёртого этажа хрущёвки. На прошлой неделе произошла похожая история, только чудом удалось избежать беды. Люди заметили мальчика, стоящего на карнизе девятого этажа дома на улице Талнахской. Один из очевидцев снял это на видео, позднее он пояснил, что такой же трюк выполнил другой ребёнок. Прохожие вызвали полицию. Стражи правопорядка, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время этих детских игр дома находились отец и бабушка ребят. По словам Ольги Куруниной, очень часто можно увидеть детей на подоконниках. В этом году в полицию неоднократно поступали звонки от бдительных граждан о подобных случаях. Сотрудники ОДН разбирались с родителями, выясняли, где они находились в тот момент, когда ребёнок подвергал себя опасности. — С января зафиксировано пять таких фактов. В двух случаях родители дома отсутствовали. Были проведены проверки семей. Одну из мам привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тревогу подняли сотрудники учреждения, находящегося напротив жилого дома. Они в течение нескольких дней замечали, что ребятишки на четвёртом этаже открывали створку окна и выглядывали на улицу. Инспектор выяснила, что это съёмная квартира, в которой проживает мама с четырьмя детьми в возрасте от трёх до семи лет. Оказалось, что женщина частенько оставляет их дома одних. Родители могут предотвратить беду, для этого необходимо постоянно следить, чем заняты дети, а для окон использовать специальные заглушки. От греха подальше Не стоит забывать и об электроприборах и правилах обращения с ними, особенно это касается ванных комнат. Так, в этом году от удара током погибла девочка: она принимала ванну, и в воду упал сотовый телефон, включённый в электросеть. Чтобы не допустить подобных трагедий, нужно объяснять своим детям, что вода — хороший проводник электричества, поэтому пользоваться феном в ванной нужно с особой осторожностью, а лучше вообще этого не делать. Да и телефону там не место. Или вот ещё случай в 2017 году: малыш повредил электромясорубкой пальцы руки, засунув её в электроприбор, когда мама отвернулась буквально на секунду. Таких ЧП тоже можно избежать. Если ребёнок маленький, то нельзя его и близко подпускать к электроприборам. Не лишним будет убрать подальше от малышей и лекарства. Очень часто родители во время лечения уговаривают ребёнка проглотить таблетки, называя их «витаминками». Этого делать не стоит, потому что потом дети будут искать «витаминки». — Недавно к нам пришёл материал с материка, — поясняет Ольга Курунина. — Юный норильчанин, находясь на отдыхе у бабушки, добрался до таких вот «витаминок» и попал с отравлением в больницу. Уличные игры Немало опасностей подстерегает и на улице. Например, открытые водоёмы. Практически каждый год на речках и озёрах Большого Норильска происходят несчастные случаи с детьми. Так, в прошлом году в Талнахе ребёнок подошёл близко к реке и упал в воду. Спасти школьника не удалось. А как манят подростков стройки и заброшенные дома! Походы туда нередко заканчиваются травмами. В лучшем случае это синяки и шишки, в худшем — переломы, сотрясение мозга, рваные раны и долгое–долгое лечение. Так, за последние годы несколько детей травмировались, играя в недостроенном здании бассейна на улице Талнахской. Один ребёнок неудачно спрыгнул и пропорол себе арматурой ногу, а другой — во время догонялок упал и ударился головой. Взрослые в ответе за детей – Никто не застрахован от таких случаев, но всё же родители могут предостеречь своих детей, — уверена Ольга Курунина. — Мы часто проводим профилактические беседы с мамами и папами и просим их быть внимательнее к своим чадам. Но в ответ слышим: «Мы то же самое делали в их возрасте». Нельзя так говорить ребёнку. Лучше вообще с ним не делиться своими «подвигами». Ведь он может их повторить — как известно, личный пример играет большую роль в воспитании. К сожалению, взрослые об этом не думают. Добавлю, что родители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могут быть привлечены как к административной ответственности, так и к уголовной — за оставление детей в опасности. По какой статье — это решается в процессе расследования происшествия, а окончательный вердикт выносит суд. И ещё. Я вновь обращаюсь к взрослым. Если вы стали свидетелями ситуации, в которой ребёнку угрожает опасность, пожалуйста, не хватайтесь за свой сотовый телефон, чтобы снять происходящее, а затем выложить видео в соцсети и собрать лайки. Постарайтесь предотвратить беду. Попробуйте объяснить ребёнку, каковы могут быть последствия его действий. Если реакции никакой — вызывайте полицию. Это можно сделать, набрав 02 с городского телефона, 102 или 112 — с сотового, а также обратившись в дежурную часть Центрального района по номеру 47–24–01.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Окна, электроприборы, лекарственные средства, заброшенные дома и бесхозные автомобили, водоёмы — всё это может представлять угрозу для жизни и здоровья детей, предупреждает она. Чтобы избежать беды, родители должны объяснять им, где можно гулять, а где нельзя, что допустимо делать, а что категорически запрещается. А за дошколятами вообще нужен глаз да глаз.Когда пригревает солнышко и в квартирах становится жарко, жильцы распахивают окна настежь. А современные окна европейского образца с лёгкостью может открыть даже маленький ребёнок. Поэтому они представляют серьёзную опасность для дошколят. Родители часто упускают из виду, что москитная сетка не сможет удержать малыша от падения. Так, в 2018 году произошло ЧП в Талнахе: пока родители занимались домашними делами, малыш, которому не исполнилось ещё и года, залез на подоконник, опёрся о москитную сетку и выпал с седьмого этажа, в результате чего получил серьёзные травмы. Два подобных случая было зарегистрировано в 2017 году. Одно из этих происшествий закончилась трагически: ребёнок 2017 года рождения погиб, выпав с четвёртого этажа хрущёвки.На прошлой неделе произошла похожая история, только чудом удалось избежать беды. Люди заметили мальчика, стоящего на карнизе девятого этажа дома на улице Талнахской. Один из очевидцев снял это на видео, позднее он пояснил, что такой же трюк выполнил другой ребёнок. Прохожие вызвали полицию. Стражи правопорядка, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время этих детских игр дома находились отец и бабушка ребят.По словам Ольги Куруниной, очень часто можно увидеть детей на подоконниках. В этом году в полицию неоднократно поступали звонки от бдительных граждан о подобных случаях. Сотрудники ОДН разбирались с родителями, выясняли, где они находились в тот момент, когда ребёнок подвергал себя опасности.— С января зафиксировано пять таких фактов. В двух случаях родители дома отсутствовали. Были проведены проверки семей. Одну из мам привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тревогу подняли сотрудники учреждения, находящегося напротив жилого дома. Они в течение нескольких дней замечали, что ребятишки на четвёртом этаже открывали створку окна и выглядывали на улицу. Инспектор выяснила, что это съёмная квартира, в которой проживает мама с четырьмя детьми в возрасте от трёх до семи лет. Оказалось, что женщина частенько оставляет их дома одних. Родители могут предотвратить беду, для этого необходимо постоянно следить, чем заняты дети, а для окон использовать специальные заглушки.Не стоит забывать и об электроприборах и правилах обращения с ними, особенно это касается ванных комнат.Так, в этом году от удара током погибла девочка: она принимала ванну, и в воду упал сотовый телефон, включённый в электросеть. Чтобы не допустить подобных трагедий, нужно объяснять своим детям, что вода — хороший проводник электричества, поэтому пользоваться феном в ванной нужно с особой осторожностью, а лучше вообще этого не делать. Да и телефону там не место.Или вот ещё случай в 2017 году: малыш повредил электромясорубкой пальцы руки, засунув её в электроприбор, когда мама отвернулась буквально на секунду. Таких ЧП тоже можно избежать. Если ребёнок маленький, то нельзя его и близко подпускать к электроприборам.Не лишним будет убрать подальше от малышей и лекарства. Очень часто родители во время лечения уговаривают ребёнка проглотить таблетки, называя их «витаминками». Этого делать не стоит, потому что потом дети будут искать «витаминки».— Недавно к нам пришёл материал с материка, — поясняет Ольга Курунина. — Юный норильчанин, находясь на отдыхе у бабушки, добрался до таких вот «витаминок» и попал с отравлением в больницу.Немало опасностей подстерегает и на улице. Например, открытые водоёмы. Практически каждый год на речках и озёрах Большого Норильска происходят несчастные случаи с детьми. Так, в прошлом году в Талнахе ребёнок подошёл близко к реке и упал в воду. Спасти школьника не удалось.А как манят подростков стройки и заброшенные дома! Походы туда нередко заканчиваются травмами. В лучшем случае это синяки и шишки, в худшем — переломы, сотрясение мозга, рваные раны и долгое–долгое лечение.Так, за последние годы несколько детей травмировались, играя в недостроенном здании бассейна на улице Талнахской. Один ребёнок неудачно спрыгнул и пропорол себе арматурой ногу, а другой — во время догонялок упал и ударился головой.– Никто не застрахован от таких случаев, но всё же родители могут предостеречь своих детей, — уверена Ольга Курунина. — Мы часто проводим профилактические беседы с мамами и папами и просим их быть внимательнее к своим чадам. Но в ответ слышим: «Мы то же самое делали в их возрасте». Нельзя так говорить ребёнку. Лучше вообще с ним не делиться своими «подвигами». Ведь он может их повторить — как известно, личный пример играет большую роль в воспитании. К сожалению, взрослые об этом не думают.Добавлю, что родители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей могут быть привлечены как к административной ответственности, так и к уголовной — за оставление детей в опасности. По какой статье — это решается в процессе расследования происшествия, а окончательный вердикт выносит суд.И ещё. Я вновь обращаюсь к взрослым. Если вы стали свидетелями ситуации, в которой ребёнку угрожает опасность, пожалуйста, не хватайтесь за свой сотовый телефон, чтобы снять происходящее, а затем выложить видео в соцсети и собрать лайки. Постарайтесь предотвратить беду. Попробуйте объяснить ребёнку, каковы могут быть последствия его действий. Если реакции никакой — вызывайте полицию. Это можно сделать, набрав 02 с городского телефона, 102 или 112 — с сотового, а также обратившись в дежурную часть Центрального района по номеру 47–24–01.

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