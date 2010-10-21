[Индекс номера 92 (28.06.2019)]



Благоустройство

Выдержат любой удар

В Норильске полным ходом идёт ремонт тротуаров и бордюров.

Заливка бетона в опалубку Он ведётся в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Контракты заключены с ИП Гуреев А. Ю. Этот подрядчик работает на территории уже восемь лет, и претензий к качеству выполняемых им ремонтов у муниципальных властей нет. Три бригады, общий состав которых 22 человека, приступили к работе в десятых числах июня на участке объездной дороги от дома № 23 на Набережной Урванцева до улицы Советской. На сегодня здесь обновлено 200 метров бордюров, в перспективе — ремонт тротуара. По графику все работы должны быть завершены до 30 сентября, но подрядчик намерен справиться с поставленной задачей раньше запланированного срока. — Погодные условия на ремонт бордюров не влияют, — отмечает Сергей Бойцов, начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор». — При необходимости бортовой камень можно закрыть полиэтиленом. В этом году запланировано отремонтировать 14 тысяч 561 квадратный метр тротуаров и порядка шести километров бордюров. Стоимость работ составляет 46,3 миллиона рублей. Ремонт будет выполнен на 12 участках в трёх районах. Приоритеты расставлялись исходя из степени разрушения, предписаний ГИБДД и пожеланий жителей. Согласно нормативам тротуар необходимо отделять от проезжей части бордюром, который должен возвышаться над дорогой минимум на 20 сантиметров. В первую очередь выполняется ремонт бордюрного камня, а уже потом начнётся асфальтировка тротуаров. Сейчас на улице Лауреатов, на участке от дома № 76 до проезда Михайличенко, выполняется заливка бетона в заранее подготовленный армокаркас и установленную опалубку. Для изготовления бордюров используется бетонный раствор с повышенными показателями прочности. Бордюрный камень из такого бетона способен выдержать удар легкового или даже грузового автомобиля, а также механизированную нагрузку, например, при очистке тротуаров грейдером от снега. Чтобы бетон набрал 90 процентов прочности, требуется десять дней, а после этого можно приступать к асфальтировке тротуаров. Гарантия на этот вид работ — пять лет.

В этом году запланировано отремонтировать 14 тысяч 561 квадратный метр тротуаров и порядка шести километров бордюров. Стоимость работ составляет 46,3 миллиона рублей.

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Он ведётся в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Контракты заключены с ИП Гуреев А. Ю. Этот подрядчик работает на территории уже восемь лет, и претензий к качеству выполняемых им ремонтов у муниципальных властей нет.Три бригады, общий состав которых 22 человека, приступили к работе в десятых числах июня на участке объездной дороги от дома № 23 на Набережной Урванцева до улицы Советской. На сегодня здесь обновлено 200 метров бордюров, в перспективе — ремонт тротуара.По графику все работы должны быть завершены до 30 сентября, но подрядчик намерен справиться с поставленной задачей раньше запланированного срока.— Погодные условия на ремонт бордюров не влияют, — отмечает Сергей Бойцов, начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор». — При необходимости бортовой камень можно закрыть полиэтиленом. В этом году запланировано отремонтировать 14 тысяч 561 квадратный метр тротуаров и порядка шести километров бордюров. Стоимость работ составляет 46,3 миллиона рублей.Ремонт будет выполнен на 12 участках в трёх районах. Приоритеты расставлялись исходя из степени разрушения, предписаний ГИБДД и пожеланий жителей. Согласно нормативам тротуар необходимо отделять от проезжей части бордюром, который должен возвышаться над дорогой минимум на 20 сантиметров. В первую очередь выполняется ремонт бордюрного камня, а уже потом начнётся асфальтировка тротуаров.Сейчас на улице Лауреатов, на участке от дома № 76 до проезда Михайличенко, выполняется заливка бетона в заранее подготовленный армокаркас и установленную опалубку. Для изготовления бордюров используется бетонный раствор с повышенными показателями прочности. Бордюрный камень из такого бетона способен выдержать удар легкового или даже грузового автомобиля, а также механизированную нагрузку, например, при очистке тротуаров грейдером от снега. Чтобы бетон набрал 90 процентов прочности, требуется десять дней, а после этого можно приступать к асфальтировке тротуаров. Гарантия на этот вид работ — пять лет.

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