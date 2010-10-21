[Индекс номера 92 (28.06.2019)]



ЖКХ

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В управлении жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска прошло совещание по технологическому присоединению к сетям электроснабжения.

Как отмечают специалисты, подключиться к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт проще через интернет — на сайтах ресурсоснабжающих организаций. Заявку на технологическое присоединение необходимо подавать тем горожанам, квартиры которых выведены из жилого фонда и в них планируется установить более мощное, в сравнении с бытовыми приборами, оборудование либо оборудование для оказания бытовых услуг. – В течение второго квартала нам поступило 100 заявок на технологическое присоединение. Из них 60% — на временное подключение в связи с сезонными ремонтными работами, — сообщил главный энергетик предприятия «КОС» Виталий Дацюк. — Также заключено 59 договоров об осуществлении технологического присоединения и исполнено 49 заявок на восстановление документов о технологическом присоединении. Подать заявку можно в электронной форме через личный кабинет на нашем сайте По словам начальника бюро по электроснабжению предприятия «Энергосбыт» компании «НТЭК» Виктории Лебедевой, к ним поступило 89 заявок, к электросетям подключено 34 объекта. Подать заявку на сайте НТЭК может любой потребитель независимо от присоединённой мощности. – При расчёте стоимости этой услуги на сайте при помощи специального калькулятора полученный результат будет примерным, — подчеркнула Виктория Лебедева. — Окончательный расчёт можно получить только после разработки технических условий, в которых будут прописаны все необходимые мероприятия для технологического присоединения. Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 46–92–23 — бюро электроснабжения предприятия «КОС»; 25–36–00, 25–36–02 — «Энергосбыт»; 43–70–40*2570 — начальник отдела электроэнергетики и автоматизации УЖКХ Антон Кривощёков.

Расчёт стоимости технологического подключения на сайте при помощи специального калькулятора будет примерным. Точную цифру можно получить только после разработки технических условий.

Подготовила Ксения Пирогова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как отмечают специалисты, подключиться к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт проще через интернет — на сайтах ресурсоснабжающих организаций. Заявку на технологическое присоединение необходимо подавать тем горожанам, квартиры которых выведены из жилого фонда и в них планируется установить более мощное, в сравнении с бытовыми приборами, оборудование либо оборудование для оказания бытовых услуг.– В течение второго квартала нам поступило 100 заявок на технологическое присоединение. Из них 60% — на временное подключение в связи с сезонными ремонтными работами, — сообщил главный энергетик предприятия «КОС» Виталий Дацюк. — Также заключено 59 договоров об осуществлении технологического присоединения и исполнено 49 заявок на восстановление документов о технологическом присоединении. Подать заявку можно в электронной форме через личный кабинет на нашем сайте mupkosnorilsk.ru По словам начальника бюро по электроснабжению предприятия «Энергосбыт» компании «НТЭК» Виктории Лебедевой, к ним поступило 89 заявок, к электросетям подключено 34 объекта. Подать заявку на сайте НТЭК может любой потребитель независимо от присоединённой мощности.– При расчёте стоимости этой услуги на сайте при помощи специального калькулятора полученный результат будет примерным, — подчеркнула Виктория Лебедева. — Окончательный расчёт можно получить только после разработки технических условий, в которых будут прописаны все необходимые мероприятия для технологического присоединения.Получить дополнительную информацию можно по телефонам:— бюро электроснабжения предприятия «КОС»;— «Энергосбыт»;— начальник отдела электроэнергетики и автоматизации УЖКХ Антон Кривощёков.

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