В управлении жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска прошло совещание по технологическому присоединению к сетям электроснабжения.
Как отмечают специалисты, подключиться к электрическим сетям с максимальной мощностью до 150 кВт проще через интернет — на сайтах ресурсоснабжающих организаций. Заявку на технологическое присоединение необходимо подавать тем горожанам, квартиры которых выведены из жилого фонда и в них планируется установить более мощное, в сравнении с бытовыми приборами, оборудование либо оборудование для оказания бытовых услуг.
– В течение второго квартала нам поступило 100 заявок на технологическое присоединение. Из них 60% — на временное подключение в связи с сезонными ремонтными работами, — сообщил главный энергетик предприятия «КОС» Виталий Дацюк. — Также заключено 59 договоров об осуществлении технологического присоединения и исполнено 49 заявок на восстановление документов о технологическом присоединении. Подать заявку можно в электронной форме через личный кабинет на нашем сайте mupkosnorilsk.ru
.
По словам начальника бюро по электроснабжению предприятия «Энергосбыт» компании «НТЭК» Виктории Лебедевой, к ним поступило 89 заявок, к электросетям подключено 34 объекта. Подать заявку на сайте НТЭК может любой потребитель независимо от присоединённой мощности.
– При расчёте стоимости этой услуги на сайте при помощи специального калькулятора полученный результат будет примерным, — подчеркнула Виктория Лебедева. — Окончательный расчёт можно получить только после разработки технических условий, в которых будут прописаны все необходимые мероприятия для технологического присоединения.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам:46–92–23
— бюро электроснабжения предприятия «КОС»;25–36–00
, 25–36–02
— «Энергосбыт»;43–70–40*2570
— начальник отдела электроэнергетики и автоматизации УЖКХ Антон Кривощёков.
Подготовила Ксения Пироговаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Расчёт стоимости технологического подключения на сайте при помощи специального калькулятора будет примерным. Точную цифру можно получить только после разработки технических условий.