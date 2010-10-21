[Индекс номера 92 (28.06.2019)]



Анонс

Слёт вас ждёт

Подготовка к 51–у туристскому слёту на реке Хараелах идёт полным ходом. Завтра на территории будущего лагеря пройдёт традиционный субботник.

Соревнования по технике водного туризма Заявки на участие в слёте подали около 30 команд. Но, по словам бессменного начальника штаба Леонида Соломахи, количество участников пока не окончательное — к началу слёта команд может стать как больше, так и меньше. В этом году проезд на территорию будет разрешён лишь транспорту организаторов, которые привезут инвентарь для проведения соревнований. После разгрузки машины должны покинуть берег, дабы не было проблем с заездом–выездом автомобилей МЧС и скорой помощи. Также за порядком и безопасностью на слёте будут следить сотрудники отделения общественного порядка ОМВД и представители Норильской казачьей общины. Для машин участников слёта будет выделена парковочная стоянка. Туда же водителям нужно подъезжать и для высадки пассажиров, потому что останавливаться и тем более оставлять свой автотранспорт на мосту нельзя: во–первых, это запрещено правилами дорожного движения, во–вторых, мешает движению БелАЗов. Одна из сложностей, с которой ежегодно сталкиваются организаторы, — обустройство трассы для соревнований по технике водного туризма — самой зрелищной части слёта. Длина трассы ориентировочно — 150–200 метров, количество ворот, через которые участникам нужно провести суда, — шесть–восемь. Отметим, что ворота надо установить таким образом, чтобы отрабатывались определённые приёмы управления байдаркой. Процесс установки ворот на воде — сложный и длительный: представителям клуба туристов «Таймыр», которые отвечают за проведение водных соревнований, приходится тратить на это ночь. А ещё необходимо подготовить байдарки и надувные лодки, провести судейство — таким образом, организаторы не уходят с воды сутками. Поэтому решено было от каждой команды запросить по помощнику. Также требуется помощь в установке трассы для соревнований по технике пешеходного туризма и скалолазанию. Организаторы даже подумывают о том, чтобы самой активно помогающей команде добавлять балл в общий зачёт. Но пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Напомним, победители и призёры определяются по каждому виду программы. А командное место — по сумме очков, полученных за участие в обязательных соревнованиях (это техника водного, пешеходного, велосипедного туризма и скалолазание) и в конкурсах костровых, фотоотчётов, бивуаков и туристской песни.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Заявки на участие в слёте подали около 30 команд. Но, по словам бессменного начальника штаба Леонида Соломахи, количество участников пока не окончательное — к началу слёта команд может стать как больше, так и меньше. В этом году проезд на территорию будет разрешён лишь транспорту организаторов, которые привезут инвентарь для проведения соревнований. После разгрузки машины должны покинуть берег, дабы не было проблем с заездом–выездом автомобилей МЧС и скорой помощи. Также за порядком и безопасностью на слёте будут следить сотрудники отделения общественного порядка ОМВД и представители Норильской казачьей общины. Для машин участников слёта будет выделена парковочная стоянка. Туда же водителям нужно подъезжать и для высадки пассажиров, потому что останавливаться и тем более оставлять свой автотранспорт на мосту нельзя: во–первых, это запрещено правилами дорожного движения, во–вторых, мешает движению БелАЗов.Одна из сложностей, с которой ежегодно сталкиваются организаторы, — обустройство трассы для соревнований по технике водного туризма — самой зрелищной части слёта. Длина трассы ориентировочно — 150–200 метров, количество ворот, через которые участникам нужно провести суда, — шесть–восемь. Отметим, что ворота надо установить таким образом, чтобы отрабатывались определённые приёмы управления байдаркой. Процесс установки ворот на воде — сложный и длительный: представителям клуба туристов «Таймыр», которые отвечают за проведение водных соревнований, приходится тратить на это ночь. А ещё необходимо подготовить байдарки и надувные лодки, провести судейство — таким образом, организаторы не уходят с воды сутками. Поэтому решено было от каждой команды запросить по помощнику.Также требуется помощь в установке трассы для соревнований по технике пешеходного туризма и скалолазанию. Организаторы даже подумывают о том, чтобы самой активно помогающей команде добавлять балл в общий зачёт. Но пока окончательное решение по этому вопросу не принято.Напомним, победители и призёры определяются по каждому виду программы. А командное место — по сумме очков, полученных за участие в обязательных соревнованиях (это техника водного, пешеходного, велосипедного туризма и скалолазание) и в конкурсах костровых, фотоотчётов, бивуаков и туристской песни.

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