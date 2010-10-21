[Индекс номера 92 (28.06.2019)]



Презентация

Два фолианта

В Норильске презентовали двухтомник «Энциклопедия романа «Два капитана»

Знаменитая книга Вениамина Каверина любима несколькими поколениями читателей уже более 80 лет. А энциклопедия романа «Два капитана» создана коллективным трудом двадцати двух исследователей, в их числе известные писатели, журналисты, литературоведы, географы, музейные и библиотечные специалисты. Идея создания энциклопедии принадлежит доктору исторических наук Юлии Кантор, которая не раз бывала в Норильске, она и стала ответственным редактором двухтомника. В переполненном зале публичной библиотеки издание представили двое из его авторов: норильский библиотекарь и журналист Елена Коваленко и доктор филологических наук, кандидат искусствоведения Сергей Ильченко, который прилетел из Санкт–Петербурга. Елена потрудилась для энциклопедии, изучив образ довоенного Норильска в романе «Два капитана». На встрече с читателями она рассказывала об освоении северных воздушных трасс и строительстве железных дорог на вечной мерзлоте. Интересно, что и сегодня продолжаются поиски следов пропавших экспедиций прошлых лет. Есть такие исследователи и среди норильчан. Итогами своих экспедиций поделились члены Русского географического общества — Егор Тулновский и Анна Карлова. А профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, автор более десятка книг, театровед Сергей Ильченко, которому в энциклопедии принадлежит исследование «Два капитана» в театре, кино и на радио», не только поделился этой темой с горожанами, но и прочитал лекцию «Компас — строго на Север. От Сани Григорьева до Джеймса Бонда» в формате клуба «Обогатительная фабрика» медиакомпании «Северный город». Он также поведал норильчанам, что с детства был знаком с первооткрывателем Норильска Николаем Урванцевым, с которым в геологии работала его мама. Поэтому для нашего гостя было интересно и почётно оказаться в Норильске. Уточним, что в уникальный двухтомник, кроме иллюстрированной энциклопедии со статьями об освоении Севера, исторических личностях, ставших прототипами главных героев, о городах, в которых происходят события романа, и театральных и кинопостановках разных лет до трагического мюзикла «Норд–Ост», вошёл и любимый народом роман «Два капитана». Книги напечатаны в московском издательстве «РОССПЭН» тиражом 1000 экземпляров в рамках долгосрочного просветительского проекта «Норникеля» — «Читаем Север». Все сорок присланных в Норильск комплектов приобрели участники презентации. Три экземпляра издания переданы в норильские библиотеки, где с ним могут познакомиться все, кто ценит роман «Два капитана», девиз героев которого дорог романтикам всех времён и народов: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Знаменитая книга Вениамина Каверина любима несколькими поколениями читателей уже более 80 лет. А энциклопедия романа «Два капитана» создана коллективным трудом двадцати двух исследователей, в их числе известные писатели, журналисты, литературоведы, географы, музейные и библиотечные специалисты. Идея создания энциклопедии принадлежит доктору исторических наук Юлии Кантор, которая не раз бывала в Норильске, она и стала ответственным редактором двухтомника.В переполненном зале публичной библиотеки издание представили двое из его авторов: норильский библиотекарь и журналист Елена Коваленко и доктор филологических наук, кандидат искусствоведения Сергей Ильченко, который прилетел из Санкт–Петербурга. Елена потрудилась для энциклопедии, изучив образ довоенного Норильска в романе «Два капитана». На встрече с читателями она рассказывала об освоении северных воздушных трасс и строительстве железных дорог на вечной мерзлоте. Интересно, что и сегодня продолжаются поиски следов пропавших экспедиций прошлых лет. Есть такие исследователи и среди норильчан. Итогами своих экспедиций поделились члены Русского географического общества — Егор Тулновский и Анна Карлова.А профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, автор более десятка книг, театровед Сергей Ильченко, которому в энциклопедии принадлежит исследование «Два капитана» в театре, кино и на радио», не только поделился этой темой с горожанами, но и прочитал лекцию «Компас — строго на Север. От Сани Григорьева до Джеймса Бонда» в формате клуба «Обогатительная фабрика» медиакомпании «Северный город». Он также поведал норильчанам, что с детства был знаком с первооткрывателем Норильска Николаем Урванцевым, с которым в геологии работала его мама. Поэтому для нашего гостя было интересно и почётно оказаться в Норильске.Уточним, что в уникальный двухтомник, кроме иллюстрированной энциклопедии со статьями об освоении Севера, исторических личностях, ставших прототипами главных героев, о городах, в которых происходят события романа, и театральных и кинопостановках разных лет до трагического мюзикла «Норд–Ост», вошёл и любимый народом роман «Два капитана».Книги напечатаны в московском издательстве «РОССПЭН» тиражом 1000 экземпляров в рамках долгосрочного просветительского проекта «Норникеля» — «Читаем Север». Все сорок присланных в Норильск комплектов приобрели участники презентации. Три экземпляра издания переданы в норильские библиотеки, где с ним могут познакомиться все, кто ценит роман «Два капитана», девиз героев которого дорог романтикам всех времён и народов: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















