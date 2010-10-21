[Индекс номера 92 (28.06.2019)]



Быть молодым

Без лишней лирики

В подразделениях Заполярного филиала с 1 июля начинают работу студенческие строительные отряды. Молодые люди, движимые любопытством и притяжением Севера, едут летом в Норильск не только за романтикой. А ещё и денег заработать, опыта поднабраться, проверить себя на прочность и определиться со своим будущим.

Стройотряды — дело, в общем–то, не новое, в том числе в Норильске. Эта практика складывалась десятилетиями ещё в Советском Союзе и не потеряла своей актуальности в современных экономических условиях. В этот раз к нам едут студенты Сибирского федерального университета, с которым у Заполярного филиала давние партнёрские отношения. Интерес обоюдный: ребятам дают возможность заработать, компания получает в их лице рабочую силу, которой, как выяснилось, остро не хватает на летних сезонных работах. По словам заместителя начальника управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» Марины Матович, студентов принимают как полноценных сотрудников. С ними официально заключается срочный трудовой договор, им оплачивается дорога в Норильск и обратно, предоставляется жильё, выдаются спецодежда и рабочий инвентарь, осуществляется их доставка к месту работы и обратно. Ко всему прочему, компания занимается организацией досуга бойцов студотрядов. Это спортивные, общественные и культурные мероприятия, развивающие тренинги, выезды на природу. Наравне с приезжими на объектах Заполярного филиала «Норникеля» трудятся и студенты Норильского индустриального института, политехнического колледжа и техникума промышленных технологий и сервиса. С той лишь разницей, что живут они у себя дома. Работа есть для всех. К слову, специалисты компании отмечают, что наибольшее рвение в выполнении производственных заданий проявляют студенты средних специальных учебных заведений. Условия оплаты труда для всех участников стройотрядов одинаковые, при этом размер вознаграждения напрямую зависит от качества и объёма работы каждого, существуют бонусы и выплаты за перевыполнение производственного плана. Характер работы можно смело назвать экологическим, поскольку студенты занимаются уборкой и приведением в порядок промышленных территорий. На сегодняшний день таких мест в Норильске предостаточно. Одной из основных производственных площадок, где трудятся студенты, являются объекты Талнахской обогатительной фабрики. ТОФ, где сейчас идёт интенсивная модернизация производства, очень нуждается в рабочей силе, и, надо сказать, бойцы стройотрядов вот уже который год сполна оправдывают оказанное им доверие. Такое же поле деятельности у них на Надеждинском металлургическом и медном заводах. Как рассказывает один из мастеров участка гидротранспорта № 3 Александр Журавков, работающий со студентами, впервые прибывшие в Норильск не устают удивляться: – Для материковских ребят в диковинку всё — от климата (кое–кто сюда заявился в шортах) до организации труда и промышленной переработки того, что они собирают (ведь, на первый взгляд, это бесполезные отходы). – Рабочие нам попадаются сплошь любознательные, — поддерживает коллегу начальник участка Алексей Зайцев. — Ребята не только хорошо трудятся, но и постоянно интересуются тем, что они делают, как устроен тот или иной механизм, организован производственный процесс. По мнению начальника управления по персоналу и социальной политики Заполярного филиала «Норникеля» Людмилы Ахметчиной, интерес студенчества к производству в Норильске не случаен. Для многих уже стоит вопрос выбора дальнейшего жизненного пути, области применения своих знаний, места работы. Компания тоже имеет свой интерес. По словам специалистов «Норникеля», работа в студенческих строительных отрядах в Норильске — отличная стартовая площадка для будущего специалиста. И эти стремления компания поддерживает.

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Стройотряды — дело, в общем–то, не новое, в том числе в Норильске. Эта практика складывалась десятилетиями ещё в Советском Союзе и не потеряла своей актуальности в современных экономических условиях. В этот раз к нам едут студенты Сибирского федерального университета, с которым у Заполярного филиала давние партнёрские отношения. Интерес обоюдный: ребятам дают возможность заработать, компания получает в их лице рабочую силу, которой, как выяснилось, остро не хватает на летних сезонных работах.По словам заместителя начальника управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» Марины Матович, студентов принимают как полноценных сотрудников. С ними официально заключается срочный трудовой договор, им оплачивается дорога в Норильск и обратно, предоставляется жильё, выдаются спецодежда и рабочий инвентарь, осуществляется их доставка к месту работы и обратно. Ко всему прочему, компания занимается организацией досуга бойцов студотрядов. Это спортивные, общественные и культурные мероприятия, развивающие тренинги, выезды на природу.Наравне с приезжими на объектах Заполярного филиала «Норникеля» трудятся и студенты Норильского индустриального института, политехнического колледжа и техникума промышленных технологий и сервиса. С той лишь разницей, что живут они у себя дома. Работа есть для всех. К слову, специалисты компании отмечают, что наибольшее рвение в выполнении производственных заданий проявляют студенты средних специальных учебных заведений.Условия оплаты труда для всех участников стройотрядов одинаковые, при этом размер вознаграждения напрямую зависит от качества и объёма работы каждого, существуют бонусы и выплаты за перевыполнение производственного плана. Характер работы можно смело назвать экологическим, поскольку студенты занимаются уборкой и приведением в порядок промышленных территорий. На сегодняшний день таких мест в Норильске предостаточно.Одной из основных производственных площадок, где трудятся студенты, являются объекты Талнахской обогатительной фабрики. ТОФ, где сейчас идёт интенсивная модернизация производства, очень нуждается в рабочей силе, и, надо сказать, бойцы стройотрядов вот уже который год сполна оправдывают оказанное им доверие. Такое же поле деятельности у них на Надеждинском металлургическом и медном заводах.Как рассказывает один из мастеров участка гидротранспорта № 3 Александр Журавков, работающий со студентами, впервые прибывшие в Норильск не устают удивляться:– Для материковских ребят в диковинку всё — от климата (кое–кто сюда заявился в шортах) до организации труда и промышленной переработки того, что они собирают (ведь, на первый взгляд, это бесполезные отходы).– Рабочие нам попадаются сплошь любознательные, — поддерживает коллегу начальник участка Алексей Зайцев. — Ребята не только хорошо трудятся, но и постоянно интересуются тем, что они делают, как устроен тот или иной механизм, организован производственный процесс.По мнению начальника управления по персоналу и социальной политики Заполярного филиала «Норникеля» Людмилы Ахметчиной, интерес студенчества к производству в Норильске не случаен. Для многих уже стоит вопрос выбора дальнейшего жизненного пути, области применения своих знаний, места работы. Компания тоже имеет свой интерес. По словам специалистов «Норникеля», работа в студенческих строительных отрядах в Норильске — отличная стартовая площадка для будущего специалиста. И эти стремления компания поддерживает.

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