[Индекс номера 92 (28.06.2019)]



Промплощадка

Подземный пит-стоп

Сегодня празднует свой пятилетний юбилей специализированное шахторемонтное управление (СШРУ) ООО «Норильскникельремонт», единственное предприятие в Норильске, которое проводит капитальные ремонты и сервисное обслуживание самоходного дизельного оборудования на горных переделах Заполярного филиала «Норникеля». Есть повод подвести итоги и поговорить о дальнейших планах.

Ремонт самоходной техники на «Таймырском» – на горизонте -1050 м На каждом руднике есть свой участок СШРУ, всего их восемь — это около 380 слесарей–ремонтников, токарей, сварщиков, инженеров–наладчиков. Персонал управления проходит обучение у поставщиков техники — «Атлас Копко», «Сандвик», «Катерпиллар», «Нормет», а также в Сибирском государственном университете путей сообщения в Новосибирске на кафедре «Дорожные машины». С этим вузом налажена и работа по подготовке студентов для последующего трудоустройства их в СШРУ. Как рассказал Игорь Хайруллин, начальник технического отдела управления, специалисты предприятия ремонтируют все подземные машины на пневмоколесном ходу, причём ремонты и обслуживание производятся прямо на месте, то есть под землей: – Это и погрузо–доставочные машины (ПДМ), и самоходные буровые установки, шахтные автосамосвалы, кровлеоборочные машины и шахтные автобусы, а также вспомогательная техника, которой, к примеру, только на «Октябрьском» более 120 единиц. Капитально В прошлом году на предприятии был организован ещё и цех капитальных ремонтов самоходного дизельного оборудования. Здесь ориентировались на зарубежный опыт. Так, например, на рудниках в Чили и в Мексике обычное дело — капитальный ремонт самоходного дизельного оборудования в середине срока его эксплуатации. Теперь такая практика принята и в СШРУ, что способствует более эффективному использованию финансовых ресурсов. – На капитальный ремонт машины мы поднимаем на поверхность, но для этого их надо разобрать на две части, — поясняет Игорь Хайруллин. — Только представьте: максимальная грузоподъёмность грузового ствола рудника, того же «Октябрьского», не больше 29 тонн, а вес, например, ПДМ, доходит до 37 тонн, вот и приходится её предварительно «расчленять», а потом в надшахтном здании собирать заново. Затем её доставляют в цех кап-ремонта, и там снова разбирают, уже до винтика, проводят дефектовку, ремонтируют, опять собирают и возвращают на место прописки. За прошедшее время мы уже смогли «откапиталить» 23 единицы самоходной техники, конечно, всё это очень трудоёмко, но необходимо. Ноу–хау Как уже говорилось, все участки СШРУ базируются под землёй, а вот подземный участок ремонта СДО № 7, расположенный на территории шахты «Ангидрит», имеет производственную базу и на поверхности, а ещё в шахте «Известняков». На этом участке ремонтируют погрузо–доставочные машины, самоходные буровые установки, шахтные автосамосвалы, плавучие земснаряды и вспомогательное оборудование рудников, расположенных в Норильске. – Кроме того, седьмой участок выполняет и полное сервисное обслуживание самоходной техники в рамках проекта «Коэффициент технической готовности», и в этом его отличие от других ПУРСО, — отмечает Игорь Хайруллин. — Суть проекта — поддержание самоходного дизельного оборудования рудника «Кайерканский» в работоспособном состоянии и снижение аварийных простоев. Также участок занимается ремонтом крупногабаритных шин и обслуживанием плавучих земснарядов, ремонтом СДО медного и Надеждинского заводов. Кроме того, на площадях участка был ещё раньше освоен узловой метод ремонта. Это не ноу–хау, ремонтом узлов занимались всегда, но сегодня он приобретает новый смысл, больший масштаб и позволяет экономить время и снижать простои техники. Суть агрегатного метода ремонта проста: на машине меняют неисправный узел целиком и далее отправляют её в работу. Повреждённый агрегат ремонтируют отдельно без ущерба для производственной программы. Номенклатура ремонтопригодных узлов максимально широка: здесь и гидроцилиндры, и мосты, и коробки передач, и двигатели, и рабочие органы — стрелы, ковши, шины. Ещё в 2016 года в СШРУ было налажено взаимодействие с представительствами компаний–изготовителей машин на территории НПР. В мастерских этих предприятий ремонтируются наиболее сложные узлы: гидроперфораторы, гидротрансформаторы — то, что требует особой точности в технических процессах. Кстати, в ремонте узлов есть ещё одно не менее важное направление — ремонт крупногабаритных шин, его освоили достаточно давно, здесь используются немецкое оборудование и материалы фирмы «Тип–Топ». В год ремонтируется от 140 до 160 шин. Стоимость новой шины доходит до 800 тысяч рублей, а ремонт обходится не более 60 тысяч. Не трудно подсчитать экономический эффект. Сегодня на горных предприятиях ЗФ «Норникеля» эксплуатируется более 500 единиц самоходного дизельного оборудования Точность Кроме того, есть в СШРУ и особая служба — инженеры по наладке и испытаниям, которых называют нейрохирургами техники, их всего 14 человек. Это наиболее квалифицированные специалисты, которые ремонтируют самую высокоточную технику, имеют дело с бортовыми компьютерами, электрическими и гидравлическими системами. Они разделены на мобильные группы и работают на всех переделах ЗФ: – Это раньше было: в машине стартер, генератор — запустили и поехали, — говорит Хайруллин. — А сегодня — джойстики, мини–компьютеры, системы RCS–у машин фирмы Epiroc (бывшая Atlas Copco) и VCM–у машин Sandvik (для автоматизации процессов бурения и отгрузки), система CAN–bus (для передачи команд от оператора к машине через компьютер). Поэтому и родилась идея создать этакую мобильную бригаду из числа своих опытных специалистов, а также приглашённых из фирм — производителей техники. Иногда бывает непросто определить, почему, например, ПДМ не может тронуться с места, вот и вызывают инженеров–«нейрохирургов». А «крёстный отец» этих умельцев — Владимир Николаев, который о ремонте импортной подземной техники знает практически всё. Благодаря ему при СШРУ несколько лет назад был создан учебный центр для подготовки высококвалифицированных наладчиков и слесарей. Владимир Николаев собрал под своё крыло наиболее талантливых инженеров, подготовил их по собственной системе и патронирует до сих пор. Все они прошли обучение, он снабдил их информацией о самоходной подземной технике фирм, которую сам собирал без малого 40 лет. Перспективы Говоря о дальнейших перспективах развития предприятия, Игорь Хайруллин рассказал, что с 1 июля этого года они становятся участниками нового проекта, так называемого КТГ: «Коэффициент технической готовности», что подразумевает переход на полное сервисное обслуживание самоходного дизельного оборудования, теперь уже на руднике «Скалистый»: – Для нас КТГ — это не только более качественные ремонты техники «Скалистого», которые обеспечивают бесперебойную работу всего рудника, но и длительный безремонтный срок её эксплуатации. Если «Скалистый» работает без простоев, если его техника и оборудование как можно дольше не требуют ремонтов, а само предприятие выполняет план по добыче руды, то это и нам плюс. По сути, мы всегда работали в одной связке не только с изготовителями самоходной техники, задействованной на горных переделах, но и с теми, кто её эксплуатирует, а сегодня мы ещё и экономически заинтересованы в качестве и своей работы, и всего рудника. К слову, такой же проект, запущенный в 2015 году на руднике «Кайерканский», успешно себя зарекомендовал. Теперь вот реализуется на «Скалистом», а в перспективе все рудники перейдут на такую форму взаимодействия. – Участие в новом проекте потребует от нас повышения уровня оснащённости ремонтников, дополнительных знаний и умений, так как с каждым годом техника усложняется, но наши специалисты всегда готовы к новым испытаниям, охотно обучаются и получают новый опыт. Я думаю, всё у нас получится, и к новому юбилею мы придём с ещё лучшими результатами, — резюмирует Игорь Хайруллин.

Лариса Стецевич Фото из архива СШРУ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На каждом руднике есть свой участок СШРУ, всего их восемь — это около 380 слесарей–ремонтников, токарей, сварщиков, инженеров–наладчиков. Персонал управления проходит обучение у поставщиков техники — «Атлас Копко», «Сандвик», «Катерпиллар», «Нормет», а также в Сибирском государственном университете путей сообщения в Новосибирске на кафедре «Дорожные машины». С этим вузом налажена и работа по подготовке студентов для последующего трудоустройства их в СШРУ.Как рассказал Игорь Хайруллин, начальник технического отдела управления, специалисты предприятия ремонтируют все подземные машины на пневмоколесном ходу, причём ремонты и обслуживание производятся прямо на месте, то есть под землей:– Это и погрузо–доставочные машины (ПДМ), и самоходные буровые установки, шахтные автосамосвалы, кровлеоборочные машины и шахтные автобусы, а также вспомогательная техника, которой, к примеру, только на «Октябрьском» более 120 единиц.В прошлом году на предприятии был организован ещё и цех капитальных ремонтов самоходного дизельного оборудования. Здесь ориентировались на зарубежный опыт. Так, например, на рудниках в Чили и в Мексике обычное дело — капитальный ремонт самоходного дизельного оборудования в середине срока его эксплуатации. Теперь такая практика принята и в СШРУ, что способствует более эффективному использованию финансовых ресурсов.– На капитальный ремонт машины мы поднимаем на поверхность, но для этого их надо разобрать на две части, — поясняет Игорь Хайруллин. — Только представьте: максимальная грузоподъёмность грузового ствола рудника, того же «Октябрьского», не больше 29 тонн, а вес, например, ПДМ, доходит до 37 тонн, вот и приходится её предварительно «расчленять», а потом в надшахтном здании собирать заново. Затем её доставляют в цех кап-ремонта, и там снова разбирают, уже до винтика, проводят дефектовку, ремонтируют, опять собирают и возвращают на место прописки.За прошедшее время мы уже смогли «откапиталить» 23 единицы самоходной техники, конечно, всё это очень трудоёмко, но необходимо.Как уже говорилось, все участки СШРУ базируются под землёй, а вот подземный участок ремонта СДО № 7, расположенный на территории шахты «Ангидрит», имеет производственную базу и на поверхности, а ещё в шахте «Известняков».На этом участке ремонтируют погрузо–доставочные машины, самоходные буровые установки, шахтные автосамосвалы, плавучие земснаряды и вспомогательное оборудование рудников, расположенных в Норильске.– Кроме того, седьмой участок выполняет и полное сервисное обслуживание самоходной техники в рамках проекта «Коэффициент технической готовности», и в этом его отличие от других ПУРСО, — отмечает Игорь Хайруллин. — Суть проекта — поддержание самоходного дизельного оборудования рудника «Кайерканский» в работоспособном состоянии и снижение аварийных простоев. Также участок занимается ремонтом крупногабаритных шин и обслуживанием плавучих земснарядов, ремонтом СДО медного и Надеждинского заводов.Кроме того, на площадях участка был ещё раньше освоен узловой метод ремонта. Это не ноу–хау, ремонтом узлов занимались всегда, но сегодня он приобретает новый смысл, больший масштаб и позволяет экономить время и снижать простои техники.Суть агрегатного метода ремонта проста: на машине меняют неисправный узел целиком и далее отправляют её в работу. Повреждённый агрегат ремонтируют отдельно без ущерба для производственной программы. Номенклатура ремонтопригодных узлов максимально широка: здесь и гидроцилиндры, и мосты, и коробки передач, и двигатели, и рабочие органы — стрелы, ковши, шины.Ещё в 2016 года в СШРУ было налажено взаимодействие с представительствами компаний–изготовителей машин на территории НПР. В мастерских этих предприятий ремонтируются наиболее сложные узлы: гидроперфораторы, гидротрансформаторы — то, что требует особой точности в технических процессах.Кстати, в ремонте узлов есть ещё одно не менее важное направление — ремонт крупногабаритных шин, его освоили достаточно давно, здесь используются немецкое оборудование и материалы фирмы «Тип–Топ». В год ремонтируется от 140 до 160 шин. Стоимость новой шины доходит до 800 тысяч рублей, а ремонт обходится не более 60 тысяч. Не трудно подсчитать экономический эффект.Кроме того, есть в СШРУ и особая служба — инженеры по наладке и испытаниям, которых называют нейрохирургами техники, их всего 14 человек. Это наиболее квалифицированные специалисты, которые ремонтируют самую высокоточную технику, имеют дело с бортовыми компьютерами, электрическими и гидравлическими системами. Они разделены на мобильные группы и работают на всех переделах ЗФ:– Это раньше было: в машине стартер, генератор — запустили и поехали, — говорит Хайруллин. — А сегодня — джойстики, мини–компьютеры, системы RCS–у машин фирмы Epiroc (бывшая Atlas Copco) и VCM–у машин Sandvik (для автоматизации процессов бурения и отгрузки), система CAN–bus (для передачи команд от оператора к машине через компьютер). Поэтому и родилась идея создать этакую мобильную бригаду из числа своих опытных специалистов, а также приглашённых из фирм — производителей техники.Иногда бывает непросто определить, почему, например, ПДМ не может тронуться с места, вот и вызывают инженеров–«нейрохирургов». А «крёстный отец» этих умельцев — Владимир Николаев, который о ремонте импортной подземной техники знает практически всё. Благодаря ему при СШРУ несколько лет назад был создан учебный центр для подготовки высококвалифицированных наладчиков и слесарей. Владимир Николаев собрал под своё крыло наиболее талантливых инженеров, подготовил их по собственной системе и патронирует до сих пор. Все они прошли обучение, он снабдил их информацией о самоходной подземной технике фирм, которую сам собирал без малого 40 лет.Говоря о дальнейших перспективах развития предприятия, Игорь Хайруллин рассказал, что с 1 июля этого года они становятся участниками нового проекта, так называемого КТГ: «Коэффициент технической готовности», что подразумевает переход на полное сервисное обслуживание самоходного дизельного оборудования, теперь уже на руднике «Скалистый»:– Для нас КТГ — это не только более качественные ремонты техники «Скалистого», которые обеспечивают бесперебойную работу всего рудника, но и длительный безремонтный срок её эксплуатации. Если «Скалистый» работает без простоев, если его техника и оборудование как можно дольше не требуют ремонтов, а само предприятие выполняет план по добыче руды, то это и нам плюс. По сути, мы всегда работали в одной связке не только с изготовителями самоходной техники, задействованной на горных переделах, но и с теми, кто её эксплуатирует, а сегодня мы ещё и экономически заинтересованы в качестве и своей работы, и всего рудника.К слову, такой же проект, запущенный в 2015 году на руднике «Кайерканский», успешно себя зарекомендовал. Теперь вот реализуется на «Скалистом», а в перспективе все рудники перейдут на такую форму взаимодействия.– Участие в новом проекте потребует от нас повышения уровня оснащённости ремонтников, дополнительных знаний и умений, так как с каждым годом техника усложняется, но наши специалисты всегда готовы к новым испытаниям, охотно обучаются и получают новый опыт. Я думаю, всё у нас получится, и к новому юбилею мы придём с ещё лучшими результатами, — резюмирует Игорь Хайруллин.

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