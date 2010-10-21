[Индекс номера 92 (28.06.2019)]



Интервью

Мне просто здесь хорошо

Закрытие сезона в норильском театре совпадает с юбилеем Сергея Ребрия. 29 июня заслуженному артисту РФ исполняется 60. Сегодня мы говорим с ним о его актёрской судьбе и о постановке, в которой он выступает как один из авторов сценария и режиссёр.

• В Норильск приехал в 1989 году после окончания Казанского театрального училища. • Имеет множество призов, медалей и званий, номинант национальной премии «Золотая маска — 2017» . Отмечен массой наград на фестивалях «Сибирский транзит», «Театральная весна» и др. • Сергей Ребрий – артист широчайшего диапазона, вдумчиво и глубоко работающий над каждым образом. Любимец публики, режиссёров и критиков.

— Сергей Николаевич, из чего скроен завтрашний капустник? — Ожидается некое путешествие, разговор о театральной жизни, микс из впечатлений и эпизодов. В нём мы слегка троллим наше театральное дело, например, обыгрываем, как нам, актёрам, приходится оправдывать задумки режиссёров: ставим, к примеру, Чехова, а у всех целлофановые пакетики на головах, или работаем над «Женитьбой» Гоголя, и все сплошь с гаджетами и телекамерами. Но стёб этот добрый. — Вам наверняка говорят, что вы звезда, что без вас театр — не театр. Как вы относитесь к славе? — Я вас умоляю: месяц, два, полгода проходит, и об актёре вспоминают только вскользь. Время неумолимо. Молодёжь зачастую не знает тех, кто приносил славу этому театру. Вот если бы нарисовали картину «Утро актёрской казни» с Решетниковым, Сорокиным, Ксенюком — тогда да! ...Что после себя оставляет актёр? Ничего! Спектакли уходят в Лету, остаётся только вспоминать такие работы, как «Чонкин» («Как Иван Чонкин самолёт сторожил»), «А этот выпал из гнезда», «Королевские игры», «Кин IV» — всё это стало ступенями и для меня как для актёра. Спасибо Александру Зыкову, художественному руководителю театра того времени. В спектакле «Папа» (реж. А. Бабанова — А правда, что вначале он вас не принял? — Да. По приезде мы с Лялей (актрисой норильского театра Ларисой Ребрий. — М. К.) показывали отрывок из Лопе де Вега. Нас отсматривали Кошелев, Коваль и Зыков, и последнему я не понравился. Потом он меня разглядел, видимо, и стал давать играть не только слуг и дворецких, как сначала. Да это понятно: мне 30 лет, я новоиспечённый актёр, а рядом такие «монстры» как Оника, Гребень, Тягичев, Решетников, Айрапетов, Ксенюк — кто ж мне даст главную роль... А потом стало везти: мне выпала роль конвойного в спектакле «Придурки» (мэр Норильска Ткачёв дал мне хрущёвку — так я ему глянулся в этой роли), далее я сыграл Соломона в «Кине IV», и понеслось... Чтобы мы вибрировали, конкурировали, Зыков ставил нас в пары: то с Решетниковым, то с Ксенюком. Соперничество давало стимул рвать жилы. ...Я поступил в театральное в 26 лет и сразу сказал Ларисе: я буду первым в училище. По сути, я был опытней, чем однокурсники, больше понимал и больше потел. Будучи родом из Мариуполя, «грешил» украинским говором, приходилось его из себя выкорчёвывать. После окончания училища нас звали в Тобольск, Сухуми и сюда. «Ага, Север, — рассуждал я, — там можно подзаработать. Поехали, Лар». И тут нам говорят: очень сильная труппа в вашем Норильске, особенно мужская, и я опять про себя ворчу: «Блин, придётся пахать», но почти сразу пообещал супруге: «Я буду первым в этом театре». С 1991–го меня занимают почти в каждом спектакле: «Поминальная молитва», «Ночь ошибок», капустники, особенно когда приехал Лаврентий Сорокин. В 1995–м случился «Чонкин», он стал настоящим взрывом в городе. Потом были «Королевские игры», «Чума на оба ваши дома» с авторской музыкой Иновлоцкого. Зритель на нас валил... Какой репертуар Зыков ковал — закачаешься. Номинант «Золотой маски» – спектакль П. Шерешевского «Дядя Ваня» — От обилия ролей не возникало ощущения «сейчас надорвусь»? — Нет, классно было. Ещё и новогодние сказки — не просто играли, но и писали их сами. Сейчас всё чуть иначе происходит, и того актёрского духа мне не хватает. Труднее стало писать капустники — без рифмоплета Сорокина, саркастического Ксенюка, который одной фразой мог изменить замысел сценария. В век Comedy Club и шуток из интернета сложнее создавать смешное, потому завтрашний вечер посвящён самому театру: смеёмся, по сути, над самими собой. В роли зэка (спектакль «Жди меня...» в постановке А. Бабановой) — Вас называют думающим актёром, вы можете сами додумать, достроить роль... – Спектакли не бывают одинаковыми именно потому, что в рамках режиссёрской задумки мы что–то новое привносим: в интонациях, в логических ударениях. Так и реакция другая идёт, новая энергия возникает. Это соревнование в плане подвижности ума, интеллекта актёрского. Есть артисты, которые сразу не могут войти в роль, им надо на это время. А я думаю: может, я по верхам плаваю, потому что схватываю на раз и только потом ищу глубину. То есть кто–то идёт от внутреннего к внешнему, а я наоборот: поймал рисунок роли, и уже размышляю над деталями. ...Иногда представляю, как бы это сыграл Луи де Фюнес. Я его никогда не повторю, но какой–то жест или поворот нащупываю, и он оказывается спасительным. Или Миронов! Куда ни посмотри, он угадываемый: работает улыбка, лёгкие движения. Возьмём Леонова: даже если он будет «сарафановым», мы узнаем в нём Винни–Пуха или Короля, потому что это харизматично. Харизма — главное качество в актёре, а вот красота с лёгкостью может обернуться пустышкой. — А если энергия, харизма – всё это истончается? — Зал, зритель подпитывает. Да, мы живые люди, трудно отрешиться, если тебя кто–то вывел из себя, но надо перестраиваться. Выходить и отдавать. Вот у меня сейчас «Папа», там я отдаю. Он для меня, знаете, такой, как учили — по Станиславскому. Спасибо Анне Бабановой, что нашла такую пьесу. Я вспоминаю ушедших маму и папу: как мне не хватало терпения их выслушать, как бывал резок по телефону. Зачем?! Сейчас думаешь: никогда не вернёшь их... У меня есть несбыточная мечта: сесть сейчас, в свои 60 лет, и поговорить с отцом, сказать: «Па, у меня вот так дела и вот так...» «Дядя Ваня» мне нравится меньше: не все режиссёрские придумки там понимаю. Кроме последней сцены, где я говорю: «Что я буду делать, как я проживу эти годы?» Вот она такая, эта сцена, до слез. В такие минуты самого себя препарирую: что я сам сделал за свою жизнь? Почти всегда играешь про себя, только про своё нутро и «тащишь» — тогда это настоящее. — «Жди меня» — мощная работа. И ваша роль в том числе. Что думаете о ней? — Сытые мы на сцене. А в то время были чёрные пурги, конвоиры, каждый день людей убивали зэки–уголовники, рвали собаки, народ недоедал, пропадал в шахтах, сгорал. Если эти ужасы настоящего ГУЛАГа представить, можно сдохнуть на сцене. Я вот своего зэка играю и подвожу ногти чёрным карандашом, делаю руки с цыпками и прочими отметинами. Да, их, может, никто и не заметит, но эта грязь мне самому важна. И ребятам я говорю: разве у зэка могу быть чистые руки? — Вас наверняка звали в другие театры. Где взять такую цельность, чтобы не разменяться ни на что? — Мне так хорошо всегда было здесь, зачем мне переезжать? А если там не сложится? Возвращаться назад — невозможно и стыдно, я такого себе никогда не позволю. Размениваться на проходное не стоит, а в крутых театрах всё может быть непредсказуемо и сложно. — А в каком случае — гипотетически — вы можете сорваться с места? Если не будет ролей? — Нет. Только если не по нутру станет. Не хотелось бы, чтобы выходя на сцену, было стыдно кланяться. Я хочу кланяться как на «Чонкине» — испытывая счастье.

Марина Хорошевская Фото из архива «ЗП» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Ожидается некое путешествие, разговор о театральной жизни, микс из впечатлений и эпизодов. В нём мы слегка троллим наше театральное дело, например, обыгрываем, как нам, актёрам, приходится оправдывать задумки режиссёров: ставим, к примеру, Чехова, а у всех целлофановые пакетики на головах, или работаем над «Женитьбой» Гоголя, и все сплошь с гаджетами и телекамерами. Но стёб этот добрый.— Я вас умоляю: месяц, два, полгода проходит, и об актёре вспоминают только вскользь. Время неумолимо. Молодёжь зачастую не знает тех, кто приносил славу этому театру. Вот если бы нарисовали картину «Утро актёрской казни» с Решетниковым, Сорокиным, Ксенюком — тогда да! ...Что после себя оставляет актёр? Ничего! Спектакли уходят в Лету, остаётся только вспоминать такие работы, как «Чонкин» («Как Иван Чонкин самолёт сторожил»), «А этот выпал из гнезда», «Королевские игры», «Кин IV» — всё это стало ступенями и для меня как для актёра. Спасибо Александру Зыкову, художественному руководителю театра того времени.— Да. По приезде мы с Лялей (актрисой норильского театра Ларисой Ребрий. — М. К.) показывали отрывок из Лопе де Вега. Нас отсматривали Кошелев, Коваль и Зыков, и последнему я не понравился. Потом он меня разглядел, видимо, и стал давать играть не только слуг и дворецких, как сначала. Да это понятно: мне 30 лет, я новоиспечённый актёр, а рядом такие «монстры» как Оника, Гребень, Тягичев, Решетников, Айрапетов, Ксенюк — кто ж мне даст главную роль...А потом стало везти: мне выпала роль конвойного в спектакле «Придурки» (мэр Норильска Ткачёв дал мне хрущёвку — так я ему глянулся в этой роли), далее я сыграл Соломона в «Кине IV», и понеслось... Чтобы мы вибрировали, конкурировали, Зыков ставил нас в пары: то с Решетниковым, то с Ксенюком. Соперничество давало стимул рвать жилы....Я поступил в театральное в 26 лет и сразу сказал Ларисе: я буду первым в училище. По сути, я был опытней, чем однокурсники, больше понимал и больше потел. Будучи родом из Мариуполя, «грешил» украинским говором, приходилось его из себя выкорчёвывать. После окончания училища нас звали в Тобольск, Сухуми и сюда. «Ага, Север, — рассуждал я, — там можно подзаработать. Поехали, Лар». И тут нам говорят: очень сильная труппа в вашем Норильске, особенно мужская, и я опять про себя ворчу: «Блин, придётся пахать», но почти сразу пообещал супруге: «Я буду первым в этом театре».С 1991–го меня занимают почти в каждом спектакле: «Поминальная молитва», «Ночь ошибок», капустники, особенно когда приехал Лаврентий Сорокин. В 1995–м случился «Чонкин», он стал настоящим взрывом в городе. Потом были «Королевские игры», «Чума на оба ваши дома» с авторской музыкой Иновлоцкого. Зритель на нас валил... Какой репертуар Зыков ковал — закачаешься.— Нет, классно было. Ещё и новогодние сказки — не просто играли, но и писали их сами. Сейчас всё чуть иначе происходит, и того актёрского духа мне не хватает. Труднее стало писать капустники — без рифмоплета Сорокина, саркастического Ксенюка, который одной фразой мог изменить замысел сценария. В век Comedy Club и шуток из интернета сложнее создавать смешное, потому завтрашний вечер посвящён самому театру: смеёмся, по сути, над самими собой.– Спектакли не бывают одинаковыми именно потому, что в рамках режиссёрской задумки мы что–то новое привносим: в интонациях, в логических ударениях. Так и реакция другая идёт, новая энергия возникает. Это соревнование в плане подвижности ума, интеллекта актёрского.Есть артисты, которые сразу не могут войти в роль, им надо на это время. А я думаю: может, я по верхам плаваю, потому что схватываю на раз и только потом ищу глубину. То есть кто–то идёт от внутреннего к внешнему, а я наоборот: поймал рисунок роли, и уже размышляю над деталями. ...Иногда представляю, как бы это сыграл Луи де Фюнес. Я его никогда не повторю, но какой–то жест или поворот нащупываю, и он оказывается спасительным. Или Миронов! Куда ни посмотри, он угадываемый: работает улыбка, лёгкие движения. Возьмём Леонова: даже если он будет «сарафановым», мы узнаем в нём Винни–Пуха или Короля, потому что это харизматично. Харизма — главное качество в актёре, а вот красота с лёгкостью может обернуться пустышкой.— Зал, зритель подпитывает. Да, мы живые люди, трудно отрешиться, если тебя кто–то вывел из себя, но надо перестраиваться. Выходить и отдавать. Вот у меня сейчас «Папа», там я отдаю. Он для меня, знаете, такой, как учили — по Станиславскому. Спасибо Анне Бабановой, что нашла такую пьесу. Я вспоминаю ушедших маму и папу: как мне не хватало терпения их выслушать, как бывал резок по телефону. Зачем?! Сейчас думаешь: никогда не вернёшь их... У меня есть несбыточная мечта: сесть сейчас, в свои 60 лет, и поговорить с отцом, сказать: «Па, у меня вот так дела и вот так...»«Дядя Ваня» мне нравится меньше: не все режиссёрские придумки там понимаю. Кроме последней сцены, где я говорю: «Что я буду делать, как я проживу эти годы?» Вот она такая, эта сцена, до слез. В такие минуты самого себя препарирую: что я сам сделал за свою жизнь? Почти всегда играешь про себя, только про своё нутро и «тащишь» — тогда это настоящее.— Сытые мы на сцене. А в то время были чёрные пурги, конвоиры, каждый день людей убивали зэки–уголовники, рвали собаки, народ недоедал, пропадал в шахтах, сгорал. Если эти ужасы настоящего ГУЛАГа представить, можно сдохнуть на сцене. Я вот своего зэка играю и подвожу ногти чёрным карандашом, делаю руки с цыпками и прочими отметинами. Да, их, может, никто и не заметит, но эта грязь мне самому важна. И ребятам я говорю: разве у зэка могу быть чистые руки?— Мне так хорошо всегда было здесь, зачем мне переезжать? А если там не сложится? Возвращаться назад — невозможно и стыдно, я такого себе никогда не позволю. Размениваться на проходное не стоит, а в крутых театрах всё может быть непредсказуемо и сложно.— Нет. Только если не по нутру станет. Не хотелось бы, чтобы выходя на сцену, было стыдно кланяться. Я хочу кланяться как на «Чонкине» — испытывая счастье.

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