[Индекс номера 96 (04.07.2019)]



В результате – комфорт

Сезон ремонтных работ в Норильске в самом разгаре. Меняют лифты, обновляют кровли и фасады. Ситуацию по реализации программы капитального ремонта на северных территориях лично оценил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

Но прежде он встретился с руководством города и специалистами управляющих компаний, чтобы обсудить проблемы и перспективы капремонтов и промежуточные итоги по разработке проектно–сметной документации, выполнению строительно–монтажных работ в рамках целевой программы на 2017–2019 годы, а также план на 2020–2022 годы, по которому в Норильске должны отремонтировать всего 105 домов. – Хотя домов, требующих капремонта, в вашем городе значительно больше, — подчеркнул министр. — Кроме того, ещё одна важная проблема на Севере — ремонт фасадов. На сегодняшний день мы посмотрели достаточно много применяемых технологий по утеплению и укреплению фасадов, в том числе и те, которые уже используют на других северных территориях, например в Мурманске и Архангельске. Вопрос прорабатывается, думаю, мы найдем оптимальное решение. Не обошли вниманием на совещании и вопрос собираемости взносов граждан за капитальный ремонт, и перспективы по замене лифтов, лифтового оборудования и систем газоснабжения, а затем министр отправился осматривать дома, где уже ведутся ремонты. В доме на улице Нансена, 24, отремонтировано два лифта, а на Орджоникидзе, 6Б, – начались работы на крыше, обновить кровлю предстоит и на Ленинском проспекте, 47. Кстати, несмотря на все сложности и специфику реализации программы капремонта в северных условиях, в прошлом году в Норильске удалось заменить 178 лифтов. Высказался министр и о предложении краевого правительства внести изменения в Закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»: – Мне очень странно, что именно норильчане против этих поправок, потому что сегодня в Норильске не хватает средств, чтобы отремонтировать до конца года все намеченные объекты, — отметил Евгений Афанасьев. — Краткосрочный план капремонтов в Норильске на 2017– 2019 годы подразумевает работы на 223 домах, на сегодня они выполнены на 114 зданиях, впереди ещё много работы, но денег на это просто нет. Поэтому мы и хотим принять закон, который мог бы помочь выйти из такой ситуации. А на вопрос, что делать, если во время ремонта жильцам нанесён ущерб по вине подрядчика, взять, к примеру, те же потопы в квартирах верхних этажей во время замены кровли, министр ответил однозначно: – Капремонты должны проходить так, чтобы жители не ощущали никакого дискомфорта, а видели только улучшения. И примеры, когда подрядчики добросовестно выполняют свои обязательства, у нас в крае есть: это и Шарыповский район, и Лесосибирск, и Красноярск, но Норильск, к сожалению, к ним не относится. Подчеркиваю: если недобросовестные подрядчики допускают нарушения в технологиях строительства и ремонтов, региональный оператор не выплачивает им деньги до тех пор, пока не будут устранены все недочёты, а жителям ремонтируемого дома не возмещён ущерб.

Лариса Стецевич Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Но прежде он встретился с руководством города и специалистами управляющих компаний, чтобы обсудить проблемы и перспективы капремонтов и промежуточные итоги по разработке проектно–сметной документации, выполнению строительно–монтажных работ в рамках целевой программы на 2017–2019 годы, а также план на 2020–2022 годы, по которому в Норильске должны отремонтировать всего 105 домов.– Хотя домов, требующих капремонта, в вашем городе значительно больше, — подчеркнул министр. — Кроме того, ещё одна важная проблема на Севере — ремонт фасадов. На сегодняшний день мы посмотрели достаточно много применяемых технологий по утеплению и укреплению фасадов, в том числе и те, которые уже используют на других северных территориях, например в Мурманске и Архангельске. Вопрос прорабатывается, думаю, мы найдем оптимальное решение.Не обошли вниманием на совещании и вопрос собираемости взносов граждан за капитальный ремонт, и перспективы по замене лифтов, лифтового оборудования и систем газоснабжения, а затем министр отправился осматривать дома, где уже ведутся ремонты. В доме на улице Нансена, 24, отремонтировано два лифта, а на Орджоникидзе, 6Б, – начались работы на крыше, обновить кровлю предстоит и на Ленинском проспекте, 47.Кстати, несмотря на все сложности и специфику реализации программы капремонта в северных условиях, в прошлом году в Норильске удалось заменить 178 лифтов.Высказался министр и о предложении краевого правительства внести изменения в Закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»:– Мне очень странно, что именно норильчане против этих поправок, потому что сегодня в Норильске не хватает средств, чтобы отремонтировать до конца года все намеченные объекты, — отметил Евгений Афанасьев. — Краткосрочный план капремонтов в Норильске на 2017– 2019 годы подразумевает работы на 223 домах, на сегодня они выполнены на 114 зданиях, впереди ещё много работы, но денег на это просто нет. Поэтому мы и хотим принять закон, который мог бы помочь выйти из такой ситуации.А на вопрос, что делать, если во время ремонта жильцам нанесён ущерб по вине подрядчика, взять, к примеру, те же потопы в квартирах верхних этажей во время замены кровли, министр ответил однозначно:– Капремонты должны проходить так, чтобы жители не ощущали никакого дискомфорта, а видели только улучшения. И примеры, когда подрядчики добросовестно выполняют свои обязательства, у нас в крае есть: это и Шарыповский район, и Лесосибирск, и Красноярск, но Норильск, к сожалению, к ним не относится. Подчеркиваю: если недобросовестные подрядчики допускают нарушения в технологиях строительства и ремонтов, региональный оператор не выплачивает им деньги до тех пор, пока не будут устранены все недочёты, а жителям ремонтируемого дома не возмещён ущерб.

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