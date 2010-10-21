[Индекс номера 96 (04.07.2019)]



Вопрос недели

Что вы знаете о Дудинке?

Наша соседка Дудинка отметила свой 352–й день рождения. Рассказывая о том, как жители столицы Таймыра праздновали День города, мы решили спросить у норильчан: Что вы знаете о Дудинке?



Евгений Карпук, писатель, автор книги норильских рассказов «Город, в котором не растут деревья»: – Дудинку я помню с трёхлетнего возраста. Всегда, как оказывался там, испытывал несказанный восторг и восхищение могучим красавцем Енисеем, его морской далью, величественной неспешностью богатыря, размеренно катящего свои воды к океанским просторам Арктики. Заинтересовался историей Дудинки ещё в норильском детстве, когда пополнил свою коллекцию тематических значков редким красочным экземпляром: «Дудинка 300 лет». Эти знания мне весьма пригодились, когда засел в Курске, где сейчас живу, за книгу «Сибирская сага», среди героев которой и дудинские купцы Сотниковы. В конце июля я буду путешествовать по Енисею, собираюсь посетить Дудинку и хочу подарить библиотеке и музею свои книги, в т. ч. и «Сибирскую сагу», из неё читатель узнает и о том, как сложилась судьба внука Киприяна Сотникова.

Анастасия Курочкина, заместитель директора кинокомплекса «Родина»: – Дудинка — мой родной дом, там я родилась и выросла. Зимними вечерами гуляла по центральной улице, а летними — сидела на набережной и чувствовала, как приятно обдувает лицо речной бриз. В прошлом году переехала в Норильск, но в Дудинку по возможности стараюсь выбираться на праздники, повидаться с родными и близкими. Сейчас Норильск и Дудинка стали реализовывать больше совместных культурных проектов, например: «Танцующий лед» или фестиваль подлёдной рыбалки. Это объединяет наши города. Дудинка, хоть и маленькая, но вмещает в себя всё, что необходимо полноценному городу: музей, Дом народного творчества, спортзалы, бассейн и ледовую арену, школы, сады. Недаром говорят: приехал в Дудинку — тяжело уезжать.

Елена Хмарина, председатель кайерканского общества инвалидов: – Дудинское общество инвалидов — наши добрые друзья. С удовольствием ездим к ним на соревнования по адаптивному спорту. А после того как отметаем дротики и мячи и отпрыгаем, отправляемся на турбазу уху варить. Эта традиция дудинцев очень нам по вкусу приходится. Также с удовольствием ездим в Дудинку на ледоход, на праздники, на экскурсии в музей. Это чудесный город. Жаль, автобусное сообщение с ним не налажено. Нам, чтобы доехать до столицы Таймыра, приходится спонсоров искать. К счастью, уже не один раз на просьбу инвалидов откликалась предпринимательница Аида Абагарова из Кайеркана, за что мы ей крайне признательны. Так что до новых встреч, Дудинка!

Павел Авдеев, актёр Заполярного театра драмы: – Дудинка у меня в первую очередь ассоциируется с работой: мы туда периодически ездим на гастроли. Но, что приятно, там и отдохнуть отлично можно — прогуляться по набережной, сходить в музей, посидеть в кафешке. Именно там самые вкусные чизкейки и профитроли, а слава о дудинском хлебе давно вышла за пределы Таймыра. В Дудинке удивительные дети. Бывая со сказками в детских садах, отметил, что они очень улыбчивые, весёлые, живо реагируют, моментально включаются. А однажды я чуть не вернулся из Дудинки с разбитым носом: сбегая со сцены во время «Сказки про дождик», споткнулся о ногу мальчика–долганина. Этот впечатлительный ребёнок так переживал за Сыроежек, что решил помешать злому Мухомору и поставил подножку. Это здорово, что дети с головой погружаются в спектакль и не боятся выражать свои чувства и эмоции.

Ирина Рябинина, родилась в Дудинке, живёт в Норильске: – Дудинка — мой родной любимый город. Жила там, работала и никуда не собиралась, пока не вышла замуж за норильчанина. Сейчас езжу туда с детьми на выходные, как на дачу, — погуляем, свежим воздухом подышим, посмотрим на кораблики и возвращаемся отдохнувшие, посвежевшие. Интересно, что, помимо того что Дудинка выигрывает в плане экологии, там и зарплаты больше: например, находясь с сестрой на одинаковых должностях, получаем суммы разные, причём значительно. И люди в Дудинке мне кажутся более простыми, приветливыми, чем в Норильске, по крайней мере, мне там легче знакомиться и общаться. Один из минусов Дудинки — маленький выбор товаров и услуг. Но дудинцы либо едут прогуляться по магазинам в Норильск, либо заказывают в интернете. И детских площадок во дворах там, на мой взгляд, тоже не хватает.

Михаил Зотов, ездит в Дудинку за рыбой: – Столица Таймыра известна не только своей историей, насчитывающей не одну сотню лет, но и рыбалкой. Поэтому любой норильчанин, более или менее серьёзно увлекающийся этим делом, обязательно должен туда съездить. Поверьте, ловить в Енисее — одно удовольствие. Я езжу в Дудинку каждый год, чаще всего весной, когда рыба оживает и становится более активной. Ну, а если по каким–то причинам рыбалка не задалась, всегда можно вернуться с покупной рыбой, имеющейся там в большом ассортименте. А ещё, безусловно, в Дудинке меня привлекает ледоход, который по своей красоте никого не оставляет равнодушным. Говорит эксперт Денис Кожевников,фотокорреспондент ТАСС Дудинка — соседка Норильска и самый дальний в наших краях населённый пункт, куда можно доехать на машине. «Автобан», как говорят у нас, способен довести вас только туда и не дальше. Формально она – другая административная единица Красноярского края, соседний муниципальный район. Так было всегда, поскольку Большой Норильск обособился от Таймыра своим персональным статусом и краевым подчинением. Тем не менее вряд ли промышленный центр мог бы полноценно существовать, не будь у него под боком портового города. Может быть, этим пользуются жители Дудинки, когда немного ревниво общаются с норильчанами. Дудинку и Норильск связывает кровное родство. Ещё в конце XIX века первую плавильную печь для норильской руды собрали из кирпича дудинской церкви. Её купцы–промышленники Сотниковы и разобрали ради залежей полезных ископаемых в предгорье Путорана, взамен построив новый храм — деревянный. С другой стороны, не начни строиться Норильск, не бывать и Дудинке в том виде, в котором мы её видим сегодня. Пик развития города и морского порта пришёлся как раз на строительство Надеждинского металлургического комбината. Именно в эти годы была открыта круглогодичная морская навигация, в Дудинку стали заходить иностранные суда и мощные дизельные ледоколы, впоследствии сменившиеся атомными, грузооборот порта достиг нескольких миллионов тонн: морские суда занимали весь рейд перед Дудинкой в ожидании швартовки к причалам, которые были заняты стоящими под погрузкой кораблями. Сам город в те годы стал расстраиваться новыми микрорайонами. В конце 1970–х — начале 1980–х жителей Дудинки становилось всё больше в основном за счёт портовиков и работников сопутствующих производств. Школы были переполнены: в одном классе — по 40–50 человек, учились в две смены. Вместе с новым высотным микрорайоном были возведены и несколько новых школ, в связи с чем вся школьная братия Дудинки перемешалась, переходя в другие учебные заведения. Тогда же из обихода стали уходить такие выражения, как «живёт за линией в бараке» или «мы ещё в бараке жили», что по–дудински означало жить коммунальным укладом в деревянных домишках где–нибудь за объездной железнодорожной линией, а то и бывших перестроенных лагерных бараках. Бельмом посреди новостроек, помнится, торчал двухэтажный покосившийся дом, звавшийся «стройплощадка», а чуть выше, за линией, кучковались такие же кособокие халупы с названием «посёлок нефтяников». Кстати, это жилое образование чиновники от ГО и ЧС уже в новейшей истории всё порывались подпалить и на пожаре провести учения, но власти города вовремя остудили эти горячие головы... Сегодня Большой Норильск и Дудинка живут, как говорится, по общим часам. Ещё бы! Единая градообразующая система очевидно заставляет оба города работать по одному производственному графику. Да и культурные и спортивные интересы всё больше совпадают в последнее время. Норильчане живо интересуются жизнью соседей, укладом коренных народов, их культурой и традициями. К тому есть предпосылки в аспекте развития туристических программ: масса уникального материала Таймырского краеведческого музея, Дома народного творчества и в целом традиционное гостеприимство таймырцев. Норильчане будут ездить в Дудинку не только чтобы посмотреть на ледоход, но и на увлекательные экскурсии — знакомиться с Таймыром. По–соседски...

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Дудинку я помню с трёхлетнего возраста. Всегда, как оказывался там, испытывал несказанный восторг и восхищение могучим красавцем Енисеем, его морской далью, величественной неспешностью богатыря, размеренно катящего свои воды к океанским просторам Арктики. Заинтересовался историей Дудинки ещё в норильском детстве, когда пополнил свою коллекцию тематических значков редким красочным экземпляром: «Дудинка 300 лет». Эти знания мне весьма пригодились, когда засел в Курске, где сейчас живу, за книгу «Сибирская сага», среди героев которой и дудинские купцы Сотниковы. В конце июля я буду путешествовать по Енисею, собираюсь посетить Дудинку и хочу подарить библиотеке и музею свои книги, в т. ч. и «Сибирскую сагу», из неё читатель узнает и о том, как сложилась судьба внука Киприяна Сотникова.– Дудинка — мой родной дом, там я родилась и выросла. Зимними вечерами гуляла по центральной улице, а летними — сидела на набережной и чувствовала, как приятно обдувает лицо речной бриз. В прошлом году переехала в Норильск, но в Дудинку по возможности стараюсь выбираться на праздники, повидаться с родными и близкими. Сейчас Норильск и Дудинка стали реализовывать больше совместных культурных проектов, например: «Танцующий лед» или фестиваль подлёдной рыбалки. Это объединяет наши города. Дудинка, хоть и маленькая, но вмещает в себя всё, что необходимо полноценному городу: музей, Дом народного творчества, спортзалы, бассейн и ледовую арену, школы, сады. Недаром говорят: приехал в Дудинку — тяжело уезжать.– Дудинское общество инвалидов — наши добрые друзья. С удовольствием ездим к ним на соревнования по адаптивному спорту. А после того как отметаем дротики и мячи и отпрыгаем, отправляемся на турбазу уху варить. Эта традиция дудинцев очень нам по вкусу приходится. Также с удовольствием ездим в Дудинку на ледоход, на праздники, на экскурсии в музей. Это чудесный город. Жаль, автобусное сообщение с ним не налажено. Нам, чтобы доехать до столицы Таймыра, приходится спонсоров искать. К счастью, уже не один раз на просьбу инвалидов откликалась предпринимательница Аида Абагарова из Кайеркана, за что мы ей крайне признательны. Так что до новых встреч, Дудинка!– Дудинка у меня в первую очередь ассоциируется с работой: мы туда периодически ездим на гастроли. Но, что приятно, там и отдохнуть отлично можно — прогуляться по набережной, сходить в музей, посидеть в кафешке. Именно там самые вкусные чизкейки и профитроли, а слава о дудинском хлебе давно вышла за пределы Таймыра. В Дудинке удивительные дети. Бывая со сказками в детских садах, отметил, что они очень улыбчивые, весёлые, живо реагируют, моментально включаются. А однажды я чуть не вернулся из Дудинки с разбитым носом: сбегая со сцены во время «Сказки про дождик», споткнулся о ногу мальчика–долганина. Этот впечатлительный ребёнок так переживал за Сыроежек, что решил помешать злому Мухомору и поставил подножку. Это здорово, что дети с головой погружаются в спектакль и не боятся выражать свои чувства и эмоции.– Дудинка — мой родной любимый город. Жила там, работала и никуда не собиралась, пока не вышла замуж за норильчанина. Сейчас езжу туда с детьми на выходные, как на дачу, — погуляем, свежим воздухом подышим, посмотрим на кораблики и возвращаемся отдохнувшие, посвежевшие. Интересно, что, помимо того что Дудинка выигрывает в плане экологии, там и зарплаты больше: например, находясь с сестрой на одинаковых должностях, получаем суммы разные, причём значительно. И люди в Дудинке мне кажутся более простыми, приветливыми, чем в Норильске, по крайней мере, мне там легче знакомиться и общаться. Один из минусов Дудинки — маленький выбор товаров и услуг. Но дудинцы либо едут прогуляться по магазинам в Норильск, либо заказывают в интернете. И детских площадок во дворах там, на мой взгляд, тоже не хватает.– Столица Таймыра известна не только своей историей, насчитывающей не одну сотню лет, но и рыбалкой. Поэтому любой норильчанин, более или менее серьёзно увлекающийся этим делом, обязательно должен туда съездить. Поверьте, ловить в Енисее — одно удовольствие. Я езжу в Дудинку каждый год, чаще всего весной, когда рыба оживает и становится более активной. Ну, а если по каким–то причинам рыбалка не задалась, всегда можно вернуться с покупной рыбой, имеющейся там в большом ассортименте. А ещё, безусловно, в Дудинке меня привлекает ледоход, который по своей красоте никого не оставляет равнодушным.

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