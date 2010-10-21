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Наша соседка Дудинка отметила свой 352–й день рождения. Рассказывая о том, как жители столицы Таймыра праздновали День города, мы решили спросить у норильчан: Что вы знаете о Дудинке?
Евгений Карпук, писатель, автор книги норильских рассказов «Город, в котором не растут деревья»:
– Дудинку я помню с трёхлетнего возраста. Всегда, как оказывался там, испытывал несказанный восторг и восхищение могучим красавцем Енисеем, его морской далью, величественной неспешностью богатыря, размеренно катящего свои воды к океанским просторам Арктики. Заинтересовался историей Дудинки ещё в норильском детстве, когда пополнил свою коллекцию тематических значков редким красочным экземпляром: «Дудинка 300 лет». Эти знания мне весьма пригодились, когда засел в Курске, где сейчас живу, за книгу «Сибирская сага», среди героев которой и дудинские купцы Сотниковы. В конце июля я буду путешествовать по Енисею, собираюсь посетить Дудинку и хочу подарить библиотеке и музею свои книги, в т. ч. и «Сибирскую сагу», из неё читатель узнает и о том, как сложилась судьба внука Киприяна Сотникова.Анастасия Курочкина, заместитель директора кинокомплекса «Родина»:
– Дудинка — мой родной дом, там я родилась и выросла. Зимними вечерами гуляла по центральной улице, а летними — сидела на набережной и чувствовала, как приятно обдувает лицо речной бриз. В прошлом году переехала в Норильск, но в Дудинку по возможности стараюсь выбираться на праздники, повидаться с родными и близкими. Сейчас Норильск и Дудинка стали реализовывать больше совместных культурных проектов, например: «Танцующий лед» или фестиваль подлёдной рыбалки. Это объединяет наши города. Дудинка, хоть и маленькая, но вмещает в себя всё, что необходимо полноценному городу: музей, Дом народного творчества, спортзалы, бассейн и ледовую арену, школы, сады. Недаром говорят: приехал в Дудинку — тяжело уезжать.Елена Хмарина, председатель кайерканского общества инвалидов:
– Дудинское общество инвалидов — наши добрые друзья. С удовольствием ездим к ним на соревнования по адаптивному спорту. А после того как отметаем дротики и мячи и отпрыгаем, отправляемся на турбазу уху варить. Эта традиция дудинцев очень нам по вкусу приходится. Также с удовольствием ездим в Дудинку на ледоход, на праздники, на экскурсии в музей. Это чудесный город. Жаль, автобусное сообщение с ним не налажено. Нам, чтобы доехать до столицы Таймыра, приходится спонсоров искать. К счастью, уже не один раз на просьбу инвалидов откликалась предпринимательница Аида Абагарова из Кайеркана, за что мы ей крайне признательны. Так что до новых встреч, Дудинка!Павел Авдеев, актёр Заполярного театра драмы:
– Дудинка у меня в первую очередь ассоциируется с работой: мы туда периодически ездим на гастроли. Но, что приятно, там и отдохнуть отлично можно — прогуляться по набережной, сходить в музей, посидеть в кафешке. Именно там самые вкусные чизкейки и профитроли, а слава о дудинском хлебе давно вышла за пределы Таймыра. В Дудинке удивительные дети. Бывая со сказками в детских садах, отметил, что они очень улыбчивые, весёлые, живо реагируют, моментально включаются. А однажды я чуть не вернулся из Дудинки с разбитым носом: сбегая со сцены во время «Сказки про дождик», споткнулся о ногу мальчика–долганина. Этот впечатлительный ребёнок так переживал за Сыроежек, что решил помешать злому Мухомору и поставил подножку. Это здорово, что дети с головой погружаются в спектакль и не боятся выражать свои чувства и эмоции.Ирина Рябинина, родилась в Дудинке, живёт в Норильске:
– Дудинка — мой родной любимый город. Жила там, работала и никуда не собиралась, пока не вышла замуж за норильчанина. Сейчас езжу туда с детьми на выходные, как на дачу, — погуляем, свежим воздухом подышим, посмотрим на кораблики и возвращаемся отдохнувшие, посвежевшие. Интересно, что, помимо того что Дудинка выигрывает в плане экологии, там и зарплаты больше: например, находясь с сестрой на одинаковых должностях, получаем суммы разные, причём значительно. И люди в Дудинке мне кажутся более простыми, приветливыми, чем в Норильске, по крайней мере, мне там легче знакомиться и общаться. Один из минусов Дудинки — маленький выбор товаров и услуг. Но дудинцы либо едут прогуляться по магазинам в Норильск, либо заказывают в интернете. И детских площадок во дворах там, на мой взгляд, тоже не хватает.Михаил Зотов, ездит в Дудинку за рыбой:
– Столица Таймыра известна не только своей историей, насчитывающей не одну сотню лет, но и рыбалкой. Поэтому любой норильчанин, более или менее серьёзно увлекающийся этим делом, обязательно должен туда съездить. Поверьте, ловить в Енисее — одно удовольствие. Я езжу в Дудинку каждый год, чаще всего весной, когда рыба оживает и становится более активной. Ну, а если по каким–то причинам рыбалка не задалась, всегда можно вернуться с покупной рыбой, имеющейся там в большом ассортименте. А ещё, безусловно, в Дудинке меня привлекает ледоход, который по своей красоте никого не оставляет равнодушным.
Говорит эксперт
Дудинка — соседка Норильска и самый дальний в наших краях населённый пункт, куда можно доехать на машине. «Автобан», как говорят у нас, способен довести вас только туда и не дальше. Формально она – другая административная единица Красноярского края, соседний муниципальный район. Так было всегда, поскольку Большой Норильск обособился от Таймыра своим персональным статусом и краевым подчинением. Тем не менее вряд ли промышленный центр мог бы полноценно существовать, не будь у него под боком портового города. Может быть, этим пользуются жители Дудинки, когда немного ревниво общаются с норильчанами.Дудинку и Норильск связывает кровное родство. Ещё в конце XIX века первую плавильную печь для норильской руды собрали из кирпича дудинской церкви. Её купцы–промышленники Сотниковы и разобрали ради залежей полезных ископаемых в предгорье Путорана, взамен построив новый храм — деревянный. С другой стороны, не начни строиться Норильск, не бывать и Дудинке в том виде, в котором мы её видим сегодня. Пик развития города и морского порта пришёлся как раз на строительство Надеждинского металлургического комбината. Именно в эти годы была открыта круглогодичная морская навигация, в Дудинку стали заходить иностранные суда и мощные дизельные ледоколы, впоследствии сменившиеся атомными, грузооборот порта достиг нескольких миллионов тонн: морские суда занимали весь рейд перед Дудинкой в ожидании швартовки к причалам, которые были заняты стоящими под погрузкой кораблями.Сам город в те годы стал расстраиваться новыми микрорайонами. В конце 1970–х — начале 1980–х жителей Дудинки становилось всё больше в основном за счёт портовиков и работников сопутствующих производств. Школы были переполнены: в одном классе — по 40–50 человек, учились в две смены. Вместе с новым высотным микрорайоном были возведены и несколько новых школ, в связи с чем вся школьная братия Дудинки перемешалась, переходя в другие учебные заведения. Тогда же из обихода стали уходить такие выражения, как «живёт за линией в бараке» или «мы ещё в бараке жили», что по–дудински означало жить коммунальным укладом в деревянных домишках где–нибудь за объездной железнодорожной линией, а то и бывших перестроенных лагерных бараках. Бельмом посреди новостроек, помнится, торчал двухэтажный покосившийся дом, звавшийся «стройплощадка», а чуть выше, за линией, кучковались такие же кособокие халупы с названием «посёлок нефтяников». Кстати, это жилое образование чиновники от ГО и ЧС уже в новейшей истории всё порывались подпалить и на пожаре провести учения, но власти города вовремя остудили эти горячие головы...Сегодня Большой Норильск и Дудинка живут, как говорится, по общим часам. Ещё бы! Единая градообразующая система очевидно заставляет оба города работать по одному производственному графику. Да и культурные и спортивные интересы всё больше совпадают в последнее время. Норильчане живо интересуются жизнью соседей, укладом коренных народов, их культурой и традициями. К тому есть предпосылки в аспекте развития туристических программ: масса уникального материала Таймырского краеведческого музея, Дома народного творчества и в целом традиционное гостеприимство таймырцев. Норильчане будут ездить в Дудинку не только чтобы посмотреть на ледоход, но и на увлекательные экскурсии — знакомиться с Таймыром. По–соседски...
|Денис Кожевников,фотокорреспондент ТАСС
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