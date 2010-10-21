ПикНик «Город – это мы!» – летний праздник на открытом воздухе, который объединяет активный отдых, развлечения и танцевально-музыкальную программу – состоится 13 июля в Норильске в парке «Арктический». Организаторами мероприятия выступают активные горожане, участники благотворительной программы «Мир новых возможностей» и программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» при поддержке компании «Норникель».
Ключевая идея этого года – новое дыхание общественных пространств как площадок полезного досуга горожан. Тема, рожденная на форуме социальных технологий, находит воплощение в уличных активностях, которые подготовили сами жители. ПикНик «Город – это мы!» – отличная возможность провести с пользой выходной день с семьей и друзьями.
Тема праздника нашла воплощение и в программе, которая также состоит из разных пространств:
• интеллекта – познавательных лекций и интеллектуальных игр;
• движения – зажигательных танцев и подвижных игр;
• природы – изготовления полезных вещей из вторсырья и посадки растений;
• творчества – перформансов и рукоделия;
• звука – живой музыки и игры на музыкальных инструментах;
• силы и духа – йоги, боевых искусств, водных видов спорта;
• вкуса – кулинарных мастерских и дегустации.
Кроме этого, на волне интереса к российскому футболу и теме экомарафона «ПонесЛось! – 2019» состоится уникальное соревнование по кикер-футболу, на котором среди местных команд будет выбран свой чемпион. Необходима предварительная регистрация: https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1013620/
Интеллектуалы города смогут проверить знания и эрудицию в игре Quiz TIME. Острые вопросы и нестандартны ответы – работа в команде, азарт и масса удовольствия.
Необходима предварительная регистрация: https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1013625/
Завершится праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый желающий сможет стать частью импровизированного оркестра. Подробная информация о празднике:•
на странице «Мира новых возможностей» на Facebook https://www.facebook.com/NNcharity/ •
в группах «Вконтакте»
СправкаПикНик «Город – это мы!» проводится с 2015 года. Это ярмарка-демонстрация социальных проектов участников благотворительной программы «Мир новых возможностей». За это время мероприятие подтвердило статус главного летнего события, организованного горожанами для горожан. Об этом говорят и масштаб мероприятия (более 40 площадок и активностей ежегодно), и количество его посетителей (более 1500 участников в каждом регионе), и уровень организации.