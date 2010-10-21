[Индекс номера 96 (04.07.2019)]



Город идет на ПикНик!

ПикНик «Город – это мы!» – летний праздник на открытом воздухе, который объединяет активный отдых, развлечения и танцевально-музыкальную программу – состоится 13 июля в Норильске в парке «Арктический». Организаторами мероприятия выступают активные горожане, участники благотворительной программы «Мир новых возможностей» и программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» при поддержке компании «Норникель».

Ключевая идея этого года – новое дыхание общественных пространств как площадок полезного досуга горожан. Тема, рожденная на форуме социальных технологий, находит воплощение в уличных активностях, которые подготовили сами жители. ПикНик «Город – это мы!» – отличная возможность провести с пользой выходной день с семьей и друзьями.

Тема праздника нашла воплощение и в программе, которая также состоит из разных пространств: • интеллекта – познавательных лекций и интеллектуальных игр; • движения – зажигательных танцев и подвижных игр; • природы – изготовления полезных вещей из вторсырья и посадки растений; • творчества – перформансов и рукоделия; • звука – живой музыки и игры на музыкальных инструментах; • силы и духа – йоги, боевых искусств, водных видов спорта; • вкуса – кулинарных мастерских и дегустации.

Кроме этого, на волне интереса к российскому футболу и теме экомарафона «ПонесЛось! – 2019» состоится уникальное соревнование по кикер-футболу, на котором среди местных команд будет выбран свой чемпион. Необходима предварительная регистрация: Интеллектуалы города смогут проверить знания и эрудицию в игре Quiz TIME. Острые вопросы и нестандартны ответы – работа в команде, азарт и масса удовольствия. Необходима предварительная регистрация: Завершится праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый желающий сможет стать частью импровизированного оркестра.

Подробная информация о празднике: • на странице «Мира новых возможностей» на Facebook • в группах «Вконтакте» • Мончегорск • Заполярный •Норильск https://vk.com/norilsk_eto_my • Мончегорск https://vk.com/monchpiknik • Заполярный https://vk.com/zappiknik

Справка ПикНик «Город – это мы!» проводится с 2015 года. Это ярмарка-демонстрация социальных проектов участников благотворительной программы «Мир новых возможностей». За это время мероприятие подтвердило статус главного летнего события, организованного горожанами для горожан. Об этом говорят и масштаб мероприятия (более 40 площадок и активностей ежегодно), и количество его посетителей (более 1500 участников в каждом регионе), и уровень организации. Ключевая идея этого года – новое дыхание общественных пространств как площадок полезного досуга горожан. Тема, рожденная на форуме социальных технологий, находит воплощение в уличных активностях, которые подготовили сами жители. ПикНик «Город – это мы!» – отличная возможность провести с пользой выходной день с семьей и друзьями.Тема праздника нашла воплощение и в программе, которая также состоит из разных пространств:• интеллекта – познавательных лекций и интеллектуальных игр;• движения – зажигательных танцев и подвижных игр;• природы – изготовления полезных вещей из вторсырья и посадки растений;• творчества – перформансов и рукоделия;• звука – живой музыки и игры на музыкальных инструментах;• силы и духа – йоги, боевых искусств, водных видов спорта;• вкуса – кулинарных мастерских и дегустации.Кроме этого, на волне интереса к российскому футболу и теме экомарафона «ПонесЛось! – 2019» состоится уникальное соревнование по кикер-футболу, на котором среди местных команд будет выбран свой чемпион. Необходима предварительная регистрация: https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1013620/ Интеллектуалы города смогут проверить знания и эрудицию в игре Quiz TIME. Острые вопросы и нестандартны ответы – работа в команде, азарт и масса удовольствия.Необходима предварительная регистрация: https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/1013625/ Завершится праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый желающий сможет стать частью импровизированного оркестра.на странице «Мира новых возможностей» на Facebook https://www.facebook.com/NNcharity/ в группах «Вконтакте»

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