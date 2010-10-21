В Норильске полным ходом идут ремонты на магистральных трубопроводах в рамках подготовки к отопительному периоду.
Протяжённость норильской системы тепловодоснабжения во всех районах Большого Норильска составляет порядка 600 километров. В рамках ремонтной кампании проводятся частичная замена изношенных участков трубопроводов, запорной арматуры, сальниковых компенсаторов, общестроительные работы и прочее. Работы ведут ресурсоснабжающая организация НТЭК и предприятие «Коммунальные объединённые системы».
Подготовку систем ТВС прокомментировал глава Норильска Ринат Ахметчин:
— В Норильске очень короткий период плановых ремонтов: до начала нового отопительного сезона осталось всего два месяца, а объём работ большой. Для того чтобы мы успели выполнить всю запланированную на это время программу, нужно ежедневно отслеживать выполнение ремонтов на каждом объекте. Сейчас и НТЭК, и КОС ведут все свои работы без отставаний от графика.
Есть такая поговорка «Летний день год бережёт». Потеря одного дня сейчас зимой может обернуться глобальными проблемами для города и его жителей. По-этому я принял решение: закончить отопительный сезон с 14 июня. Это была вынужденная мера, но при этом меньшее из зол. Ведь задерживать пуск отопительного сезона осенью мы не можем: с наступлением холодов в домах норильчан, и, тем более, в школах, садах и больницах, должно быть тепло.Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда