[Индекс номера 96 (04.07.2019)]



ЖКХ

Летний день год бережёт

В Норильске полным ходом идут ремонты на магистральных трубопроводах в рамках подготовки к отопительному периоду.

Протяжённость норильской системы тепловодоснабжения во всех районах Большого Норильска составляет порядка 600 километров. В рамках ремонтной кампании проводятся частичная замена изношенных участков трубопроводов, запорной арматуры, сальниковых компенсаторов, общестроительные работы и прочее. Работы ведут ресурсоснабжающая организация НТЭК и предприятие «Коммунальные объединённые системы». Подготовку систем ТВС прокомментировал глава Норильска Ринат Ахметчин: — В Норильске очень короткий период плановых ремонтов: до начала нового отопительного сезона осталось всего два месяца, а объём работ большой. Для того чтобы мы успели выполнить всю запланированную на это время программу, нужно ежедневно отслеживать выполнение ремонтов на каждом объекте. Сейчас и НТЭК, и КОС ведут все свои работы без отставаний от графика. Есть такая поговорка «Летний день год бережёт». Потеря одного дня сейчас зимой может обернуться глобальными проблемами для города и его жителей. По-этому я принял решение: закончить отопительный сезон с 14 июня. Это была вынужденная мера, но при этом меньшее из зол. Ведь задерживать пуск отопительного сезона осенью мы не можем: с наступлением холодов в домах норильчан, и, тем более, в школах, садах и больницах, должно быть тепло.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Протяжённость норильской системы тепловодоснабжения во всех районах Большого Норильска составляет порядка 600 километров. В рамках ремонтной кампании проводятся частичная замена изношенных участков трубопроводов, запорной арматуры, сальниковых компенсаторов, общестроительные работы и прочее. Работы ведут ресурсоснабжающая организация НТЭК и предприятие «Коммунальные объединённые системы».Подготовку систем ТВС прокомментировал глава Норильска Ринат Ахметчин:— В Норильске очень короткий период плановых ремонтов: до начала нового отопительного сезона осталось всего два месяца, а объём работ большой. Для того чтобы мы успели выполнить всю запланированную на это время программу, нужно ежедневно отслеживать выполнение ремонтов на каждом объекте. Сейчас и НТЭК, и КОС ведут все свои работы без отставаний от графика.Есть такая поговорка «Летний день год бережёт». Потеря одного дня сейчас зимой может обернуться глобальными проблемами для города и его жителей. По-этому я принял решение: закончить отопительный сезон с 14 июня. Это была вынужденная мера, но при этом меньшее из зол. Ведь задерживать пуск отопительного сезона осенью мы не можем: с наступлением холодов в домах норильчан, и, тем более, в школах, садах и больницах, должно быть тепло.

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