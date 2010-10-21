[Индекс номера 96 (04.07.2019)]



Ремонты

Качество гарантируют

В Норильске ремонтируют дороги, тротуары и дворы. Все объекты будут сданы в срок, обещают в «Норильскавтодоре», гарантируют и качество работ.

В этом году, согласно заключённым контрактам, отремонтируют 69 336 кв. м дорожного покрытия, и обойдётся это в 181,6 млн рублей. «Илан–Норильск» обязался отремонтировать участок 20 000 кв. м автомобильной дороги Норильск — Алыкель, 25 836 кв. м – на улицах Строительной и Первомайской на общую сумму 66,4 млн рублей, а на Талнахской — 23 500 кв. м, где стоимость работ составит 59,6 млн рублей. Сегодня на участке автодороги Норильск — Алыкель уже уложено 17 898 кв. м асфальтобетона, а на улице Первомайской — 3711 кв. м. Ещё в этом году планируется покрыть асфальтобетоном 14 561 кв. м тротуаров и уложить 5869 кв. м бордюрного камня на общую сумму 46,3 млн рублей, а также обустроить занижение на пешеходных переходах на 2,8 млн руб. На ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, общим объёмом 28 417,5 кв. м, заключено контрактов на 52,9 млн рублей. Что касается ремонта автодороги Норильск — Талнах, то в этом году он запланирован на двух участках общей протяжённостью 4,1 км. Причём это не только ремонт покрытия, но и установка шести автобусных остановок и 806 дорожно-разделительных блоков. Сегодня день на площади 18 587 кв. м уже уложен нижний слой покрытия, а верхний будет укладываться лишь после проведения экспертизы качества выполненных работ. Кроме того, демонтированы блоки, ведётся отсыпка просадок.

Ирина Липская www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году, согласно заключённым контрактам, отремонтируют 69 336 кв. м дорожного покрытия, и обойдётся это в 181,6 млн рублей.«Илан–Норильск» обязался отремонтировать участок 20 000 кв. м автомобильной дороги Норильск — Алыкель, 25 836 кв. м – на улицах Строительной и Первомайской на общую сумму 66,4 млн рублей, а на Талнахской — 23 500 кв. м, где стоимость работ составит 59,6 млн рублей.Сегодня на участке автодороги Норильск — Алыкель уже уложено 17 898 кв. м асфальтобетона, а на улице Первомайской — 3711 кв. м.Ещё в этом году планируется покрыть асфальтобетоном 14 561 кв. м тротуаров и уложить 5869 кв. м бордюрного камня на общую сумму 46,3 млн рублей, а также обустроить занижение на пешеходных переходах на 2,8 млн руб.На ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, общим объёмом 28 417,5 кв. м, заключено контрактов на 52,9 млн рублей.Что касается ремонта автодороги Норильск — Талнах, то в этом году он запланирован на двух участках общей протяжённостью 4,1 км. Причём это не только ремонт покрытия, но и установка шести автобусных остановок и 806 дорожно-разделительных блоков. Сегодня день на площади 18 587 кв. м уже уложен нижний слой покрытия, а верхний будет укладываться лишь после проведения экспертизы качества выполненных работ. Кроме того, демонтированы блоки, ведётся отсыпка просадок.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















