[Индекс номера 96 (04.07.2019)]

 Проекты 
Мир вокруг Норильска

Туристский инфоцентр Красноярья подписал соглашения о сотрудничестве с Агентством развития Норильска и Таймырским информационным центром.
Предполагаемый туристический маршрут на таймырские озёра
Накануне официального события прибывшие в Норильск представители международных турагентств совершили ознакомительный тур по нашему городу, Дудинке и плато Путорана. Они побывали на ключевых точках предполагаемых туристических маршрутов. Такой инфотур проводится на Таймыре впервые, его инициаторами выступили АРН и Агентство по туризму Красноярского края. Участвовали в знаковой поездке зарубежные туроператоры из Италии, Германии, Франции, Латвии, отечественные туроператоры TUI и «Саянское кольцо». Они ознакомились с северной территорией, ее особенностями и локациями, наиболее интересными с точки зрения построения маршрутов и привлечения сюда туристов. По словам директора АРН Светланы Рубашкиной, развитие туризма в Красноярском крае и на Таймыре станет эффективнее, а главный результат инфотура — не только договоренности, но активное участие в общих делах и информационный обмен, гарантирующий доброе партнерство.
– Это только первая ласточка, — сказала Светлана Рубашкина, — надеюсь, дальше мы будем укреплять наше взаимодействие.
Первый день путешествия стал для туроператоров этническим погружением: его посвятили Дудинке, культурному коду и колориту территории. Группа окунулась в атмосферу этностойбища, увидела, что такое национальные игры и кухня малочисленных народов Крайнего Севера. После экскурсий в дудинский музей и Таймырский дом народного творчества день завершился небольшим круизом по Енисею. Во второй день гости побывали на площадках подземного полигона корпоративного университета «Норникеля» — такой формат, как промышленный туризм, они также намерены включать в туристические программы. Третий день был посвящен событийному туризму, в частности гастрономическому фестивалю, и экскурсиям по Норильску.
– Главным якорем, кульминацией пребывания стала для приезжих туроператоров поездка на плато Путорана — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гости увидели существующие там базы отдыха, наметили несколько трекинговых маршрутов. Благодаря поддержке «Норникеля» мы совершили вертолетную экскурсию, показали нашим восторженным гостям две значительные локации: водопады на реках Иркингда и Бунисяк, — рассказывает заместитель директора АРН по развитию туризма и городской среды Максим Миронов.
Напомним, все направления, освоенные гостями за считаное количество дней, входят в состав туристско–рекреационного кластера «Арктический», создание которого является приоритетом для АРН, администрации Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района.
– У нас были насыщенные дни. Все, что мы увидели, будет интересно нашим туристам, — поделилась представитель туроператора TUI Елена Евсюкова. — Уже сейчас есть с чем работать, и нам бы очень хотелось открыть красоты Севера не только для соотечественников, но и для иностранных гостей.
После подписания соглашений о сотрудничестве гости и хозяева встречи подвели итоги предыдущих изысканий и обсудили дальнейшие планы — уже по формированию конкретного турпродукта. На совещании присутствовали местные представители бизнеса и различных сообществ, имеющих отношение к развитию туризма на территории. Есть реальные предпосылки к тому, что туроператоры смогут заключать договоры и взаимодействовать с нашими предпринимателями напрямую.

Марина Хорошевская
Фото Алёны ИВАНОВОЙ
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