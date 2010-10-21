[Индекс номера 96 (04.07.2019)]



Анонс

Ритмы праздника

В День города и День металлурга для норильчан споют Валерия и Юлия Литош.

Подготовку к этим важным для Норильска датам обсудили на совещании с руководителями городских структур при главе города. Праздничные мероприятия пройдут 20 и 21 июля. Традиционно накануне, 18 и 19 июля, в Музее Норильска в торжественной обстановке наградят самых лучших и заслуженных работников учреждений города и предприятий группы компаний «Норникель». К празднику готовят насыщенные спортивную и культурно–развлекательную программы. Горожанам обещают легкоатлетические забеги, эстафеты, велопрогулки. Будут работать спортивные площадки и интерактивные зоны: мини–футбол, фитнес–марафон, гири, армрестлинг и другие. Организуют и выставку производственной техники предприятий «Норникеля», и продовольственную ярмарку. Кроме того, норильчан порадуют своим творчеством приглашённые артисты — Валерия и Юлия Литош. В праздничные дни свои двери для всех желающих распахнут Музей Норильска и художественная галерея. Кроме того, запланированы шоу–дефиле «Парад невест», концертная программа с участием творческих коллективов Норильска и Фестиваль уличного кино.

Лариса Стецевич Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Подготовку к этим важным для Норильска датам обсудили на совещании с руководителями городских структур при главе города. Праздничные мероприятия пройдут 20 и 21 июля.Традиционно накануне, 18 и 19 июля, в Музее Норильска в торжественной обстановке наградят самых лучших и заслуженных работников учреждений города и предприятий группы компаний «Норникель».К празднику готовят насыщенные спортивную и культурно–развлекательную программы. Горожанам обещают легкоатлетические забеги, эстафеты, велопрогулки. Будут работать спортивные площадки и интерактивные зоны: мини–футбол, фитнес–марафон, гири, армрестлинг и другие. Организуют и выставку производственной техники предприятий «Норникеля», и продовольственную ярмарку.Кроме того, норильчан порадуют своим творчеством приглашённые артисты — Валерия и Юлия Литош.В праздничные дни свои двери для всех желающих распахнут Музей Норильска и художественная галерея. Кроме того, запланированы шоу–дефиле «Парад невест», концертная программа с участием творческих коллективов Норильска и Фестиваль уличного кино.

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