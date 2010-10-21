[Индекс номера 96 (04.07.2019)]

 Анонс 
Ритмы праздника

В День города и День металлурга для норильчан споют Валерия и Юлия Литош.
Подготовку к этим важным для Норильска датам обсудили на совещании с руководителями городских структур при главе города. Праздничные мероприятия пройдут 20 и 21 июля.
Традиционно накануне, 18 и 19 июля, в Музее Норильска в торжественной обстановке наградят самых лучших и заслуженных работников учреждений города и предприятий группы компаний «Норникель».
К празднику готовят насыщенные спортивную и культурно–развлекательную программы. Горожанам обещают легкоатлетические забеги, эстафеты, велопрогулки. Будут работать спортивные площадки и интерактивные зоны: мини–футбол, фитнес–марафон, гири, армрестлинг и другие. Организуют и выставку производственной техники предприятий «Норникеля», и продовольственную ярмарку.
Кроме того, норильчан порадуют своим творчеством приглашённые артисты — Валерия и Юлия Литош.
В праздничные дни свои двери для всех желающих распахнут Музей Норильска и художественная галерея. Кроме того, запланированы шоу–дефиле «Парад невест», концертная программа с участием творческих коллективов Норильска и Фестиваль уличного кино.

Лариса Стецевич
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Статьи текущего номера:
 
Сезон ремонтных работ в Норильске в самом разгаре. Меняют лифты, обновляют кровли и фасады. Ситуацию по реализации программы капитального ремонта на северных территориях лично оценил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

ЖКХ 
В Норильске полным ходом идут ремонты на магистральных трубопроводах в рамках подготовки к отопительному периоду.

Ремонты 
В Норильске ремонтируют дороги, тротуары и дворы. Все объекты будут сданы в срок, обещают в «Норильскавтодоре», гарантируют и качество работ.

Проекты 
Туристский инфоцентр Красноярья подписал соглашения о сотрудничестве с Агентством развития Норильска и Таймырским информационным центром.

Анонс 
В День города и День металлурга для норильчан споют Валерия и Юлия Литош.

Пятая четверть 
«Террористы» захватили «Мальчишек Севера». Норильские страйкболисты провели для воспитанников военно–патриотического лагеря операцию «Антитеррор».

Эхо праздника 
Когда в Центральном районе норильчане наслаждались вкусами и запахами гастрофестиваля, Талнах зазывал всех на «Заполярный Сабантой». И надо сказать, этот праздник, впервые организованный в нашем городе, тоже всем пришёлся по вкусу.

Время местное 
В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чья судьба неразрывно связана с нашим городом. Сегодня свою историю расскажет Геннадий Енчик, бывший замглавы Норильска по району Кайеркан, а ныне гендиректор УК «Северный управдом».

Есть повод 
В субботу, 29 июня, Дудинка отметила свой 352–й день рождения.

Вопрос недели 
Наша соседка Дудинка отметила свой 352–й день рождения. Рассказывая о том, как жители столицы Таймыра праздновали День города, мы решили спросить у норильчан: Что вы знаете о Дудинке?

 
ПикНик «Город – это мы!» – летний праздник на открытом воздухе, который объединяет активный отдых, развлечения и танцевально-музыкальную программу – состоится 13 июля в Норильске в парке «Арктический». Организаторами мероприятия выступают активные горожане, участники благотворительной программы «Мир новых возможностей» и программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» при поддержке компании «Норникель».

Новости:
 4 июля 2019 
17:01 Полицейские накрыли в центре Норильска игровой клуб «для своих».
16:13 «Мы хотим жить!» - «кричат» животные с фото на выставке в «Заповедниках Таймыра».
15:40 В июне в Норильске родилось 188 малышей.
15:27 Сейчас в Норильске +29 градусов, но уже завтра вновь похолодает.
15:03 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с Роспотребнадзором.
14:59 Скоро в Норильске ПикНик. Горожанам предложат самые полезные развлечения.
14:13 В августе корабли Северного флота вновь пришвартуются к причалам Дудинского морского порта.
14:11 Авиакомпания NordStar привлечена к административной ответственности за задержки рейсов.
13:26 Краевые парламентарии обсуждают проект распределения квот добычи дикого северного оленя на ближайший год.
12:53 Стартовал чемпионат Норильска по футболу.
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