[Индекс номера 96 (04.07.2019)]



Пятая четверть

Урок выживания

«Террористы» захватили «Мальчишек Севера». Норильские страйкболисты провели для воспитанников военно–патриотического лагеря операцию «Антитеррор».

О начале операции командиры, воспитатели и ребята были оповещены заранее. И если взрослые спокойно ожидали «захвата» лагеря лжетеррористами, то мальчишки ёрзали в нетерпении и всячески хорохорились. Всё произошло неожиданно. В классы с криками стали врываться вооружённые люди в масках, подталкивая автоматами детей и педагогов, они выгоняли их из классов и собирали в актовом зале школы. Первые минуты после захвата некоторые ребята похихикивали («Уже не первый раз в лагере, и ничем новым не удивите»), но после нескольких разыгранных сценок в зале наступила тишина. Раздался оглушительный хлопок — взрыв. По легенде начался штурм школы отрядами спецназа. Николай Судейко, один из участников Норильской «Лиги страйкбола», пояснил, что операция «Антитеррор» лишь отдалённо имитирует события, которые произошли в Беслане 1 сентября 2004 года в школе № 1. Тогда террористы захватили и в течение двух с половиной дней без еды и воды удерживали в заминированном здании 1128 заложников: детей, их родителей и сотрудников школы. Большинство людей освободили в ходе штурма, но в результате теракта погибло 314 заложников, из них 186 детей. – Во время тренировочных мероприятий мы даём ребятам реальные советы по выживанию в случае захвата школы или какого–то другого места террористами, и эти знания для них в любом случае будут полезны, так как они приобретают навыки по общению с неадекватными людьми, — рассказал Николай Судейко. — Акцент делается на том, что нельзя паниковать в экстренной ситуации. Как бы страшно ни было. На каждом мероприятии мы обыгрываем историю с гранатой. Из зала выбирается самый весёлый, чтобы он понял, что терроризм и его последствия — это не шутки, практически любой теракт заканчивается трагедией. Ребёнок должен проникнуться серьёзностью момента. У нас бывали случаи, когда такие весельчаки, получив в руки гранату, начинали плакать. В этот раз произошёл ещё и инцидент с противостоянием, когда одному из подростков дали пистолет, а на него направили дуло автомата — это был экспромт. Парень задирался, строил из себя героя, пытался, как в кино, «разрулить» ситуацию. В реальности такой максимализм мог закончиться гибелью. Всё, что происходит во время тренировки «Антитеррор» в лагере «Мальчишки Севера», — это не игра, не компьютерные стрелялки, а очень серьёзные вещи, понимание которых может однажды спасти жизнь.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О начале операции командиры, воспитатели и ребята были оповещены заранее. И если взрослые спокойно ожидали «захвата» лагеря лжетеррористами, то мальчишки ёрзали в нетерпении и всячески хорохорились. Всё произошло неожиданно. В классы с криками стали врываться вооружённые люди в масках, подталкивая автоматами детей и педагогов, они выгоняли их из классов и собирали в актовом зале школы. Первые минуты после захвата некоторые ребята похихикивали («Уже не первый раз в лагере, и ничем новым не удивите»), но после нескольких разыгранных сценок в зале наступила тишина. Раздался оглушительный хлопок — взрыв. По легенде начался штурм школы отрядами спецназа.Николай Судейко, один из участников Норильской «Лиги страйкбола», пояснил, что операция «Антитеррор» лишь отдалённо имитирует события, которые произошли в Беслане 1 сентября 2004 года в школе № 1. Тогда террористы захватили и в течение двух с половиной дней без еды и воды удерживали в заминированном здании 1128 заложников: детей, их родителей и сотрудников школы. Большинство людей освободили в ходе штурма, но в результате теракта погибло 314 заложников, из них 186 детей.– Во время тренировочных мероприятий мы даём ребятам реальные советы по выживанию в случае захвата школы или какого–то другого места террористами, и эти знания для них в любом случае будут полезны, так как они приобретают навыки по общению с неадекватными людьми, — рассказал Николай Судейко. — Акцент делается на том, что нельзя паниковать в экстренной ситуации. Как бы страшно ни было. На каждом мероприятии мы обыгрываем историю с гранатой. Из зала выбирается самый весёлый, чтобы он понял, что терроризм и его последствия — это не шутки, практически любой теракт заканчивается трагедией. Ребёнок должен проникнуться серьёзностью момента. У нас бывали случаи, когда такие весельчаки, получив в руки гранату, начинали плакать. В этот раз произошёл ещё и инцидент с противостоянием, когда одному из подростков дали пистолет, а на него направили дуло автомата — это был экспромт. Парень задирался, строил из себя героя, пытался, как в кино, «разрулить» ситуацию. В реальности такой максимализм мог закончиться гибелью.Всё, что происходит во время тренировки «Антитеррор» в лагере «Мальчишки Севера», — это не игра, не компьютерные стрелялки, а очень серьёзные вещи, понимание которых может однажды спасти жизнь.

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