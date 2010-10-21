[Индекс номера 96 (04.07.2019)]



Эхо праздника

Сабантой: и мой, и твой

Когда в Центральном районе норильчане наслаждались вкусами и запахами гастрофестиваля, Талнах зазывал всех на «Заполярный Сабантой». И надо сказать, этот праздник, впервые организованный в нашем городе, тоже всем пришёлся по вкусу.

Если праздник станет традиционным, то в будущем, возможно, его проведут уже за городской чертой, где–нибудь на природе, и сделают ещё более интересным и насыщенным.

Дух народного единства Напомним: Сабантуй или, как его ещё называют, Сабантой — это традиция, пришедшая к нам из глубины веков, она берёт своё начало от верований, связанных с окончанием весенних полевых работ. Для башкир, татар, ногайцев, балкарцев и некоторых других народов Поволжья и Северного Кавказа это такой же объединяющий праздник, каким для всего мира, к примеру, является Новый год. Под звуки национальной музыки гостей встречали в юрте «Будет весело», — говорили одни. «Будет красиво», — обещали другие. И все они, в общем–то, оказались правы. Сабантой, как и положено, получился ярким и красочным. Идейным вдохновителем праздника выступило ногайское землячество, а участие в нём приняли представители самых разных национальностей. Организаторы удачно выбрали место для его проведения: просторная площадь Горняков в рудной столице — самое то для массовых народных гуляний. Особенность этого праздника — представление национальных кухонь. Приготовленные угощения никого из гостей не оставили равнодушными. А вот анонсированную ранее выставку лошадей пришлось отменить по не зависящим от организаторов причинам. Впрочем, и без скакунов там было на что посмотреть. Поклонники национальных песен и танцев по достоинству оценили таланты представителей местных национально–культурных объединений. Красивые костюмы, пластика танцоров, звонкие и чистые голоса, воспевающие любовь к родной земле, — всё это настолько тронуло зрителей, что некоторые с трудом сдерживали эмоции. Участниками «Заполярного Сабантоя» стали различные вокальные и хореографические коллективы Валентина Ивановна, глядя на сцену, с ностальгией вспоминает годы своей юности. Когда–то она жила в Алма–Ате, и сейчас, признаётся женщина, испытала чувство народного единства, как и во времена Советского Союза. Она рассказывает, что последний раз была на Сабантое много лет назад, когда ездила к друзьям в город своего детства, и никогда бы не подумала, что и на Крайнем Севере станет свидетелем такого торжества. Кроме культурной программы были подготовлены спортивные состязания. Многих привлекла традиционная для степных народов борьба на поясах. Приятно удивила чёткая организация этих необычных единоборств: на площади был разложен борцовский ковёр, подготовлены протоколы, расставлены рефери. Сотни зрителей живой цепью окружили соревнующихся, многие из которых, судя по всему, прошли прекрасную школу борцовских видов спорта. Одним из победителей стал Сажиб Дашидондоков – ему не было равных в весовой категории 75 кг. Пару месяцев назад он переехал в Норильск из Забайкалья, где когда–то занимался вольной борьбой и, по признанию спортсмена, просто не мог пройти мимо борцовского ковра. Сажиб говорит, что Сабантой в его родных краях отмечают, но не везде, и он приятно удивлён, что в многонациональном Норильске уважают и чтят традиции разных народов. Любой желающий мог отведать блюда национальных кухонь Дальше — лучше По словам Кумыкбия Ибрагимова, председателя совета местной ногайской национально–культурной автономии Норильска, на чьи плечи была возложена организация «Заполярного Сабантоя», идея проведения этого праздника появилась пару лет назад. Тогда же впервые они подали заявку на участие в благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». К сожалению, сразу пройти отбор не удалось, и с идеей пришлось повременить. Проделав работу над ошибками и заручившись поддержкой управления административной практики администрации Норильска во главе с Лидией Леу, которая проконсультировала общественников по вопросу составления грантовой программы и дала другие дельные советы, Кумыкбий и его земляки со второй попытки получили грант в размере миллиона рублей, предоставленный «Норникелем». Борьба на поясах – одна из самых ярких площадок праздника — Специфика Норильска, конечно же, повлияла на праздник. Кроме того, поскольку мы его организовали впервые, возникли некоторые сложности. Тем не менее гости «Заполярного Сабантоя» остались довольны, а это самое главное, — говорит Кумыкбий Ибрагимов. — Я благодарен всем, кто нам помогал: это и наши друзья из различных национально–культурных организаций, и администрация города, и, конечно же, «Норникель». Вместе мы смогли подарить норильчанам праздник, который, безусловно, войдёт в историю нашего города. И. о. начальника управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Светлана Семенкова напомнила, что в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компания уже пять лет проводит грантовый конкурс: — В нём могут принять участие любые некоммерческие организации, в том числе и национально–культурные объединения. Конечно, все они проводят свои национальные праздники, но, как правило, в узком кругу. А сегодня — прекрасный пример того, что компания готова поддерживать крупные инициативы, в том числе и направленные на сохранение национальных культур и традиций. Мы всех приглашаем к участию в нашем конкурсе и готовы оказать всяческую поддержку в подаче заявок, которые начинаем принимать уже в сентябре. В свою очередь заместитель главы Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко поблагодарил организаторов, отметив их вклад в поддержку межнациональной дружбы: — В Норильске регулярно проводятся праздники и фестивали, например, «Край — наш общий дом». И я хочу поблагодарить всех, без кого сегодняшнее событие не состоялось бы, кто не забывает свои традиции и делится ими с остальными, таким образом ещё больше укрепляет дружбу и братство между народами. Сегодня у нас настоящий Сабантой: пускай посевные работы мы не проводим, зато приняли участие в общегородском субботнике, а значит, с чувством выполненного долга, как следует потрудившись, можем насладиться этим прекрасным старинным праздником. Весело было не только взрослым, но и детям

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Михаила ТУАЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним: Сабантуй или, как его ещё называют, Сабантой — это традиция, пришедшая к нам из глубины веков, она берёт своё начало от верований, связанных с окончанием весенних полевых работ. Для башкир, татар, ногайцев, балкарцев и некоторых других народов Поволжья и Северного Кавказа это такой же объединяющий праздник, каким для всего мира, к примеру, является Новый год.«Будет весело», — говорили одни. «Будет красиво», — обещали другие. И все они, в общем–то, оказались правы. Сабантой, как и положено, получился ярким и красочным. Идейным вдохновителем праздника выступило ногайское землячество, а участие в нём приняли представители самых разных национальностей. Организаторы удачно выбрали место для его проведения: просторная площадь Горняков в рудной столице — самое то для массовых народных гуляний.Особенность этого праздника — представление национальных кухонь. Приготовленные угощения никого из гостей не оставили равнодушными. А вот анонсированную ранее выставку лошадей пришлось отменить по не зависящим от организаторов причинам. Впрочем, и без скакунов там было на что посмотреть.Поклонники национальных песен и танцев по достоинству оценили таланты представителей местных национально–культурных объединений. Красивые костюмы, пластика танцоров, звонкие и чистые голоса, воспевающие любовь к родной земле, — всё это настолько тронуло зрителей, что некоторые с трудом сдерживали эмоции.Валентина Ивановна, глядя на сцену, с ностальгией вспоминает годы своей юности. Когда–то она жила в Алма–Ате, и сейчас, признаётся женщина, испытала чувство народного единства, как и во времена Советского Союза. Она рассказывает, что последний раз была на Сабантое много лет назад, когда ездила к друзьям в город своего детства, и никогда бы не подумала, что и на Крайнем Севере станет свидетелем такого торжества.Кроме культурной программы были подготовлены спортивные состязания. Многих привлекла традиционная для степных народов борьба на поясах. Приятно удивила чёткая организация этих необычных единоборств: на площади был разложен борцовский ковёр, подготовлены протоколы, расставлены рефери. Сотни зрителей живой цепью окружили соревнующихся, многие из которых, судя по всему, прошли прекрасную школу борцовских видов спорта.Одним из победителей стал Сажиб Дашидондоков – ему не было равных в весовой категории 75 кг. Пару месяцев назад он переехал в Норильск из Забайкалья, где когда–то занимался вольной борьбой и, по признанию спортсмена, просто не мог пройти мимо борцовского ковра. Сажиб говорит, что Сабантой в его родных краях отмечают, но не везде, и он приятно удивлён, что в многонациональном Норильске уважают и чтят традиции разных народов.По словам Кумыкбия Ибрагимова, председателя совета местной ногайской национально–культурной автономии Норильска, на чьи плечи была возложена организация «Заполярного Сабантоя», идея проведения этого праздника появилась пару лет назад. Тогда же впервые они подали заявку на участие в благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». К сожалению, сразу пройти отбор не удалось, и с идеей пришлось повременить. Проделав работу над ошибками и заручившись поддержкой управления административной практики администрации Норильска во главе с Лидией Леу, которая проконсультировала общественников по вопросу составления грантовой программы и дала другие дельные советы, Кумыкбий и его земляки со второй попытки получили грант в размере миллиона рублей, предоставленный «Норникелем».— Специфика Норильска, конечно же, повлияла на праздник. Кроме того, поскольку мы его организовали впервые, возникли некоторые сложности. Тем не менее гости «Заполярного Сабантоя» остались довольны, а это самое главное, — говорит Кумыкбий Ибрагимов. — Я благодарен всем, кто нам помогал: это и наши друзья из различных национально–культурных организаций, и администрация города, и, конечно же, «Норникель». Вместе мы смогли подарить норильчанам праздник, который, безусловно, войдёт в историю нашего города.И. о. начальника управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Светлана Семенкова напомнила, что в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компания уже пять лет проводит грантовый конкурс:— В нём могут принять участие любые некоммерческие организации, в том числе и национально–культурные объединения. Конечно, все они проводят свои национальные праздники, но, как правило, в узком кругу. А сегодня — прекрасный пример того, что компания готова поддерживать крупные инициативы, в том числе и направленные на сохранение национальных культур и традиций. Мы всех приглашаем к участию в нашем конкурсе и готовы оказать всяческую поддержку в подаче заявок, которые начинаем принимать уже в сентябре.В свою очередь заместитель главы Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко поблагодарил организаторов, отметив их вклад в поддержку межнациональной дружбы:— В Норильске регулярно проводятся праздники и фестивали, например, «Край — наш общий дом». И я хочу поблагодарить всех, без кого сегодняшнее событие не состоялось бы, кто не забывает свои традиции и делится ими с остальными, таким образом ещё больше укрепляет дружбу и братство между народами. Сегодня у нас настоящий Сабантой: пускай посевные работы мы не проводим, зато приняли участие в общегородском субботнике, а значит, с чувством выполненного долга, как следует потрудившись, можем насладиться этим прекрасным старинным праздником.

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