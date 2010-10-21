[Индекс номера 96 (04.07.2019)]



Время местное

Живу в городе надежды

В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чья судьба неразрывно связана с нашим городом. Сегодня свою историю расскажет Геннадий Енчик, бывший замглавы Норильска по району Кайеркан, а ныне гендиректор УК «Северный управдом».

Первая улица Кайеркана – Строительная. 1987 год – Практически вся моя трудовая биография связана с Кайерканом, городом надежды, как его раньше называли. Я и по сей день здесь живу, работаю и никак не могу с ним расстаться. Люблю его за тишину, за комфорт, за то, что здесь прошла моя молодость, за то, что я знаю здесь практически всех, и меня, наверное, знает каждый. А приехал я в Заполярье ещё в прошлом веке, теперь уже в таком далеком июне 1976 года. Это было время строительства Надеждинского металлургического завода, Кайеркана и ТЭЦ–3 (1). Геннадий Енчик Было мне 20 с небольшим, я только демобилизовался, жил в родном Нижнем Новгороде и раздумывал, чем заняться. Случайно увидел объявление об оргнаборе на комсомольскую стройку в Норильске. Тогда почти всё строилось руками комсомольцев, решил и я махнуть в Заполярье за романтикой и туманами. Вместе со мной приехало ещё десять нижегородцев: кого–то распределили строить «Надежду», кого–то — Кайеркан, а меня отправили тянуть линии электропередачи, ведь и заводу, и новому городу нужна была электроэнергия. Так что все эти опоры, что тянутся от Шмидтихи до Кайеркана и «Надежды», построены в том числе и мной. Окрестности Кайеркана Расскажу один курьезный случай, который произошёл при сдаче первой линии ЛЭП. Если помните, на промплощадке «Надежды» есть огромная мачта, не знаю уж, кто её проектировал, но ставить эту махину было очень сложно, пришлось забуривать дополнительные сваи. А прораб торопит нас, плачется, что, если к 1 мая не сдадим, его прямо–таки расстреляют. Мы жмём, сверхурочно остаёмся, еле успели к 9 мая — и рванули в отпуска. А в Сочи я читаю в «Известиях», что в Норильске линию ЛЭП сдали на три месяца раньше срока. Обманул нас прораб, но цель поставил правильно. Жили мы большой дружной компанией в общежитии на ул. Бегичева, 9, сейчас в этом здании располагается УВД. А там, где теперь ГЦК, был павильон «Сибирские пельмени». Для нас он оказался просто спасением. Представьте, целый день на трассе, тяжёлый труд, погода не балует, из еды — сухой паёк «что бог послал», зато вечером — пельмени. Вкуснее их я в жизни ничего не едал. Знаменитый павильон «Сибирские пельмени» Спустя два года, в 1978–м, я переехал в Кайеркан. В одном из домов на улице Спортивной мне дали гостинку (2) . Через три года назначили бригадиром при весьма курьёзных обстоятельствах. Надо сказать, что мы не только собирали и устанавливали металлические опоры, но ещё и красили их для предотвращения коррозии. Высота опор почти десять метров, необходимо было взбираться на самый верх с ведром краски–серебрянки и постепенно окрашивать всю эту конструкцию. На каждую взбиралось одновременно четыре человека, и уходило на это у нас по три дня. Но начальство посчитало, что делаем мы мало, а получаем много, и решило перепоручить покраску профессиональным малярам. Но они шесть опор красили полтора месяца — опять неладно. И надо же было такому случиться, что терпение у начальства закончилось в день бракосочетания моего друга. Я на свадьбе Коли Котенко, в белом костюме, и вдруг за мной приезжают на газике и увозят на трассу, где собралась на планерку вся бригада тех маляров. Мне сообщают, что теперь я их бригадир и они будут работать по–новому. Я сразу сказал, что мне нужны верхолазы, сильные и выносливые. Осталось их всего четверо из 20 человек — один мужик и три женщины, остальные нашли другую работу. Кстати, одна из тех женщин потом вышла замуж за нашего Ивана Потапова, и мы всей бригадой сыграли ещё одну комсомольскую свадьбу. Главное здание ТЭЦ–3. 1988 год В 1983 году я перешел на ТЭЦ–3, к тому моменту уже окончив Нижегородский политех и став дипломированным инженером–энергетиком. Мне везло на хороших наставников: если строить ЛЭП меня учили знаменитые братья Атамановы, которых называли великими лэповцами, то здесь я попал в бригаду не менее известного Петра Подмарчука, который монтировал главные генераторы. Он был не только настоящим профессионалом, но и прекрасным наставником. Именно с ТЭЦ меня и начали, как в фильме говорится, «продвигать по профсоюзной линии». В 1987 году избрали неосвобожденным председателем профкома, тогда я и познакомился с замечательным человеком, руководителем и настоящим хозяйственником — Геннадием Петуховым (3). Думаю, многие и сегодня его вспоминают добром. И мне он здорово помог, причём не один раз. В том же 1987 году народ меня как избрал, так сразу и поручение дал. Автобусный маршрут, который возил наших работников на ТЭЦ–3, закрыли, посчитав нерентабельным, и людям с трассы приходилось до работы добираться пешком. Ладно ещё летом, а зимой и в распутицу просто никаких сил не было. И я пошёл на приём к Петухову, который тогда был заместителем главы города. Через три дня тот приехал в Кайеркан, чтобы лично всё увидеть. Не буду рассказывать, как он учил своих подчинённых работать, но автобусный маршрут восстановили. А второй случай был в 1998 году, я уже работал замглавы Кайеркана. Тогда в городе случилась очень серьезная авария: сгорел коллектор, и город остался без воды и тепла. Боялись даже, что людей придется эвакуировать, но всё обошлось, спасибо Петухову. Они вместе с Виктором Катасоновым (4) первыми приехали к нам и сразу включились в работу. Геннадий Федорович тогда возглавил штаб по ликвидации аварии, и во многом благодаря его знаниям и организаторским способностям нам удалось справиться с этой бедой. Улица Победы – бывшая Спортивная В деталях (1) Это было время строительства НМЗ, Кайеркана и ТЭЦ–3... ТЭЦ–3 начали строить в 1978 году для «Надежды» и Кайеркана. «Надежда» ей в ответ даёт утилизированный пар от металлургического производства — в этом симбиоз и уникальность станции. Строительство ТЭЦ–3 началось с ввода пиковой водогрейной котельной, которая обеспечила теплом первую очередь «Надежды». В октябре 1980 года был запущен первый энергоблок, а в 1981–м — ещё две турбины. С ростом потребления энергии в 1985–м был введён энергоблок № 3, в 1986 году — № 4. Сегодня установленная электрическая мощность Норильской ТЭЦ–3 составляет 440 мВт, а установленная тепловая мощность — 1049 Гкал. (2) В одном из домов на улице Спортивной мне дали гостинку...Бывшая Спортивная теперь носит гордое название улица Победы. Переименование произошло в 2005 году — в год 60–летия Великой Победы. К тому времени Норильск с городами–спутниками Талнахом и Кайерканом стал единым муниципальным образованием. В городе оказалось сразу две Спортивные улицы. Чтобы избежать путаницы, комиссия местного парламента в феврале 2005 года решила переименовать кайерканскую: на ней живет меньше людей, чем на одноименной улице в Талнахе. К тому же талнахская Спортивная больше соответствовала своему названию: на ней расположены плавательный бассейн и Дом спорта, планировалось также строительство ещё одного спортивного объекта. Как и обещали власти, переименование провели с учетом мнения кайерканцев. (3) Я познакомился с замечательным человеком – Геннадием Петуховым... Почётный гражданин нашего города, бывший замглавы Норильска по городскому хозяйству родился в Казахстане, окончил СКГМИ в Орджоникидзе, в 1961 году по распределению приехал в Норильск. В 1975–м его, перспективного зама главного инженера обогатительной фабрики, направили на работу в горком партии. В 1982 году Геннадий Федорович был назначен зампредседателя исполкома горсовета. С апреля 2000 года — замглавы Норильска по городскому хозяйству. Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд». (4) Они вместе с Виктором Катасоновым первыми приехали на аварию... Виктор Катасонов посвятил энергетике Норильска всю жизнь, отдав Северу 30 лет. В 1978 году после окончания Красноярского политехнического института он приехал в Заполярье и начал с машиниста–обходчика на ТЭЦ–3. А почти через 20 лет, в 1996 году, Виктор Катасонов возглавил всю энергетическую отрасль Норильска. Годы его директорства совпали с периодом реорганизаций и реформ, и во многом благодаря усилиям Виктора Ивановича, его профессионализму и организаторским способностям предприятие с честью выдержало перемены и вышло на уверенный путь развития.

Лариса Стецевич www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Практически вся моя трудовая биография связана с Кайерканом, городом надежды, как его раньше называли. Я и по сей день здесь живу, работаю и никак не могу с ним расстаться. Люблю его за тишину, за комфорт, за то, что здесь прошла моя молодость, за то, что я знаю здесь практически всех, и меня, наверное, знает каждый. А приехал я в Заполярье ещё в прошлом веке, теперь уже в таком далеком июне 1976 года. Это было время строительства Надеждинского металлургического завода, Кайеркана и ТЭЦ–3Было мне 20 с небольшим, я только демобилизовался, жил в родном Нижнем Новгороде и раздумывал, чем заняться. Случайно увидел объявление об оргнаборе на комсомольскую стройку в Норильске. Тогда почти всё строилось руками комсомольцев, решил и я махнуть в Заполярье за романтикой и туманами. Вместе со мной приехало ещё десять нижегородцев: кого–то распределили строить «Надежду», кого–то — Кайеркан, а меня отправили тянуть линии электропередачи, ведь и заводу, и новому городу нужна была электроэнергия. Так что все эти опоры, что тянутся от Шмидтихи до Кайеркана и «Надежды», построены в том числе и мной.Расскажу один курьезный случай, который произошёл при сдаче первой линии ЛЭП. Если помните, на промплощадке «Надежды» есть огромная мачта, не знаю уж, кто её проектировал, но ставить эту махину было очень сложно, пришлось забуривать дополнительные сваи. А прораб торопит нас, плачется, что, если к 1 мая не сдадим, его прямо–таки расстреляют. Мы жмём, сверхурочно остаёмся, еле успели к 9 мая — и рванули в отпуска. А в Сочи я читаю в «Известиях», что в Норильске линию ЛЭП сдали на три месяца раньше срока. Обманул нас прораб, но цель поставил правильно.Жили мы большой дружной компанией в общежитии на ул. Бегичева, 9, сейчас в этом здании располагается УВД. А там, где теперь ГЦК, был павильон «Сибирские пельмени». Для нас он оказался просто спасением. Представьте, целый день на трассе, тяжёлый труд, погода не балует, из еды — сухой паёк «что бог послал», зато вечером — пельмени. Вкуснее их я в жизни ничего не едал.Спустя два года, в 1978–м, я переехал в Кайеркан. В одном из домов на улице Спортивной мне дали гостинку. Через три года назначили бригадиром при весьма курьёзных обстоятельствах. Надо сказать, что мы не только собирали и устанавливали металлические опоры, но ещё и красили их для предотвращения коррозии. Высота опор почти десять метров, необходимо было взбираться на самый верх с ведром краски–серебрянки и постепенно окрашивать всю эту конструкцию. На каждую взбиралось одновременно четыре человека, и уходило на это у нас по три дня. Но начальство посчитало, что делаем мы мало, а получаем много, и решило перепоручить покраску профессиональным малярам. Но они шесть опор красили полтора месяца — опять неладно. И надо же было такому случиться, что терпение у начальства закончилось в день бракосочетания моего друга. Я на свадьбе Коли Котенко, в белом костюме, и вдруг за мной приезжают на газике и увозят на трассу, где собралась на планерку вся бригада тех маляров. Мне сообщают, что теперь я их бригадир и они будут работать по–новому. Я сразу сказал, что мне нужны верхолазы, сильные и выносливые. Осталось их всего четверо из 20 человек — один мужик и три женщины, остальные нашли другую работу. Кстати, одна из тех женщин потом вышла замуж за нашего Ивана Потапова, и мы всей бригадой сыграли ещё одну комсомольскую свадьбу.В 1983 году я перешел на ТЭЦ–3, к тому моменту уже окончив Нижегородский политех и став дипломированным инженером–энергетиком. Мне везло на хороших наставников: если строить ЛЭП меня учили знаменитые братья Атамановы, которых называли великими лэповцами, то здесь я попал в бригаду не менее известного Петра Подмарчука, который монтировал главные генераторы. Он был не только настоящим профессионалом, но и прекрасным наставником. Именно с ТЭЦ меня и начали, как в фильме говорится, «продвигать по профсоюзной линии». В 1987 году избрали неосвобожденным председателем профкома, тогда я и познакомился с замечательным человеком, руководителем и настоящим хозяйственником — Геннадием Петуховым. Думаю, многие и сегодня его вспоминают добром. И мне он здорово помог, причём не один раз. В том же 1987 году народ меня как избрал, так сразу и поручение дал. Автобусный маршрут, который возил наших работников на ТЭЦ–3, закрыли, посчитав нерентабельным, и людям с трассы приходилось до работы добираться пешком. Ладно ещё летом, а зимой и в распутицу просто никаких сил не было. И я пошёл на приём к Петухову, который тогда был заместителем главы города. Через три дня тот приехал в Кайеркан, чтобы лично всё увидеть. Не буду рассказывать, как он учил своих подчинённых работать, но автобусный маршрут восстановили. А второй случай был в 1998 году, я уже работал замглавы Кайеркана. Тогда в городе случилась очень серьезная авария: сгорел коллектор, и город остался без воды и тепла. Боялись даже, что людей придется эвакуировать, но всё обошлось, спасибо Петухову. Они вместе с Виктором Катасоновымпервыми приехали к нам и сразу включились в работу. Геннадий Федорович тогда возглавил штаб по ликвидации аварии, и во многом благодаря его знаниям и организаторским способностям нам удалось справиться с этой бедой.ТЭЦ–3 начали строить в 1978 году для «Надежды» и Кайеркана. «Надежда» ей в ответ даёт утилизированный пар от металлургического производства — в этом симбиоз и уникальность станции. Строительство ТЭЦ–3 началось с ввода пиковой водогрейной котельной, которая обеспечила теплом первую очередь «Надежды». В октябре 1980 года был запущен первый энергоблок, а в 1981–м — ещё две турбины. С ростом потребления энергии в 1985–м был введён энергоблок № 3, в 1986 году — № 4. Сегодня установленная электрическая мощность Норильской ТЭЦ–3 составляет 440 мВт, а установленная тепловая мощность — 1049 Гкал.Бывшая Спортивная теперь носит гордое название улица Победы. Переименование произошло в 2005 году — в год 60–летия Великой Победы. К тому времени Норильск с городами–спутниками Талнахом и Кайерканом стал единым муниципальным образованием. В городе оказалось сразу две Спортивные улицы. Чтобы избежать путаницы, комиссия местного парламента в феврале 2005 года решила переименовать кайерканскую: на ней живет меньше людей, чем на одноименной улице в Талнахе. К тому же талнахская Спортивная больше соответствовала своему названию: на ней расположены плавательный бассейн и Дом спорта, планировалось также строительство ещё одного спортивного объекта. Как и обещали власти, переименование провели с учетом мнения кайерканцев.Почётный гражданин нашего города, бывший замглавы Норильска по городскому хозяйству родился в Казахстане, окончил СКГМИ в Орджоникидзе, в 1961 году по распределению приехал в Норильск. В 1975–м его, перспективного зама главного инженера обогатительной фабрики, направили на работу в горком партии. В 1982 году Геннадий Федорович был назначен зампредседателя исполкома горсовета. С апреля 2000 года — замглавы Норильска по городскому хозяйству. Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд».Виктор Катасонов посвятил энергетике Норильска всю жизнь, отдав Северу 30 лет. В 1978 году после окончания Красноярского политехнического института он приехал в Заполярье и начал с машиниста–обходчика на ТЭЦ–3. А почти через 20 лет, в 1996 году, Виктор Катасонов возглавил всю энергетическую отрасль Норильска. Годы его директорства совпали с периодом реорганизаций и реформ, и во многом благодаря усилиям Виктора Ивановича, его профессионализму и организаторским способностям предприятие с честью выдержало перемены и вышло на уверенный путь развития.

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