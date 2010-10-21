[Индекс номера 96 (04.07.2019)]



Есть повод

У столицы есть душа

В субботу, 29 июня, Дудинка отметила свой 352–й день рождения.

«Таймырский кураж» собирает друзей К соседям на чаёк Точкой отсчёта истории уникального заполярного города принято считать первое письменное упоминание о ясачном зимовье на реке Дудине. Это было в письме государева слуги Ивашки Сорокина мангазейскому воеводе, послание датировано январём 1667 года. А праздновать в Дудинке принято в конце июня, когда на Таймыре становится теплее. И даже если погода подкачает (нынче было уж больно ветрено), ничто не может отменить размаха и радушия этого торжества. Пообщаться с гостеприимными дудинцами, окунуться в реку праздничных событий, встретить новых интересных людей — за этим уже много лет и езжу к нашим добрым соседям. В ожидании праздничного шествия от ледовой арены до Набережной площади заглянули на чаёк (как же в наших северных краях без него!) к нганасанской поэтессе Зое Арепьевой. Родом из Усть–Авама, отработав в госпромхозе, она давно городской житель. Утверждает, что Дудинка хороша открытым и честным народом, мол, сколько работала — злых не встречала. Конечно, Север сближает людей. «Золотой» ход ансамбля «Хэйро» В честь дня рождения своего города около 300 дудинцев — от почётных граждан до тошевцев — впервые участвовали в театрально–танцевальном карнавале «Таймырский кураж». Сплочённо и весело прошли по улицам города во главе с колоритными артистами своего бренда и гордости — танцевального ансамбля песни и танца нардов Севера «Хэйро», которому недавно к 50–летию присвоили звание заслуженного коллектива народного творчества России. У Главного чума — Таймырского дома народного творчества — земляков на все голоса приветствовали представители разных поколений пяти коренных этносов, а возле киноцентра «Арктика» дудинцы дружно спели «Широка страна моя родная...». Для согрева – танцы На Набережной площади, где началась программа «Россия. Арктика. Дудинка», познакомились с одним из местных зубров. 57 лет из своих почти 80 живёт здесь Валерий Васильевич Захарчук, советник директора Заполярного транспортного филиала «Норникеля». После армии он начинал слесарем в порту. В канун праздника его за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм удостоили звания почётного гражданина Дудинки. Бравого ветерана на сцене поздравил глава города Юрий Гурин. Энергичный мэр по доброй традиции прямо на сцене передал подарок — огромного игрушечного медведя — для новой жительницы Дудинки Машеньки Долгополовой, появившейся на свет накануне праздника. А ещё Юрий Гурин разделил радость важных событий с выпускниками и молодожёнами. Ребята из дудинской гимназии, 7–й школы и таймырского колледжа у символического штурвала речного фасада приняли напутствие и передали капсулу с пожеланиями будущим выпускникам. А горожане кричали «Горько!» сразу восьми парам, среди которых были и наши новые знакомые — Алексей и Анастасия Метеля, которые только что расписались в ЗАГСе. Общительный 28–летний супруг рассказал, что родился в Дудинке, притягивающей к себе необъяснимым образом, поэтому и вернулся сюда, отучившись на учителя физкультуры в Питере. Правда, работать пошёл на железную дорогу, где раньше трудился отец, а теперь и брат. Молодожёны, отметив, что их Дудинка не стареет, а только преображается, пожелали родному городу хороших дорог и новых детских садов и площадок. Валерий Захарчук с родными Организаторы торжества посвятили часть разно-образной программы Международному году языков коренных народов, объявленному ЮНЕСКО в 2019–м. Выступления нганасанского фольклорного клуба «Хэндир» и хора долганской песни «Арадуой» стали украшением праздника. В Дудинке любят и своих творцов — со сцены стихи землякам читал поэт Виктор Калинин, у которого вышло аж 24 литературных сборника, в том числе и книга ненецких сказок. В Год театра, объявленный в нашей стране, отличился выступлением и главный режиссёр Дудинского камерного Андрей Тарасов, которого норильчане знают и как отличного актёра и чтеца. В следующем году его коллектив, что творит под крылом дудинского Дома культуры, отметит свой золотой юбилей. Конечно, успех праздника — дело большой команды, поддержанное и норильчанами. Вот что «Заполярке» рассказала директор дудинского ДК Рита Невелева: — Мы в традиционный праздник внесли изюминку: выиграв грант «Норникеля», реализовали проект «Таймырское солнце», посвящённый 50–летию ансамбля «Хэйро». Так у нас появилась возможность провести театрализованное шествие «Таймырский кураж», объединившее многих людей. Мы своим творчеством хотим поделиться и с норильчанами — в сентябре состоятся гастроли ансамбля «Хэйро» в Норильске. Особое спасибо от дудинцев коллективу КДЦ «Юбилейный», который подготовил в честь дня рождения Дудинки развлекательную программу «Соседи», наши зрители встретили её с восторгом. Интересно, что во время выступления творческой команды из Кайеркана во главе с режиссёром и ведущей Натальей Чернявской на Набережной площади, где до этого хозяйничал ветер, стало гораздо теплее. Дудинцы только шутили, мол, мы праздник из–за погоды не отменяем, ведь на Крайнем Севере живём, а песни и танцы нас согревают. Музейный спектакль о купцах Сотниковых Приятный сюрприз В финале праздника в Таймырском краеведческом музее нас ожидал сюрприз. Зашли погреться, а там как раз начинался спектакль по роману–трилогии ушедшего в 2017 году известного на Таймыре деятеля культуры и писателя Юрия Градинарова «В низвовье Енисей могуч...» — о нескольких поколениях таймырских купцов Сотниковых. Актёрами стали музейные сотрудники, от плотника Виталия Ковчика до начальника службы безопасности Сергея Пахарева, в одной из ролей — сын и тёзка знаменитого долганского мастера, музейный художник Борис Молчанов. Работа непрофессионалов получилась весьма выразительной, без штампов и пафоса. Режиссёр Марина Петракова, представляя мини–спектакль «Купцы Дудинки. Жизнь, открытия, любовь» по идее директора музея Ольги Карпеевой, поделилась, что в 20–минутном представлении, которое разыграли в музейном интерьере купеческой лавки с подлинными предметами старинного быта, они постарались отразить интересные взаимоотношения в семье Сотниковых, а финал сделали открытым, чтобы каждый зритель его домыслил. У постановки, наверное, будет и продолжение, а первая часть — история братьев Киприана и Петра Сотниковых, чей труд достоин памяти и уважения потомков, — непременно будет ещё раз представлена посетителям музея. Среди героев — и российский академик Фёдор Шмидт, который занимался изыскательскими работами в районе Норильска. Приятно было оказаться среди первых зрителей, настоящих подвижников Дудинки, таких как искусствовед, специалист по культуре северных народов Оксана Добжанская. Похвалив работу музейщиков, она заметила, что не хватает пока художественных произведений, пьес, театральных постановок, которые бы рассказывали о местной истории. Кайеркан поздравляет Дудинку Директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева рассказала нам, что её сотрудники любят устаивать театрализованные экскурсии. И летом норильчане, собравшись группой, могут пройти «Маршрутами исторической памяти», которые проходят с остановками у важных мест Дудинки: у речного вокзала, у памятника первому директору комбината Владимиру Матвееву, перенесенного недавно от управления порта поближе к центру, на угольном причале в районе узкоколейной железной дороги, которую строили заключённые. Праздник в Дудинке под занавес подарил ещё одну встречу — с 85–летним Павлом Александровичем Соловьёвым, создателем музея Дудинского порта, автором многих книг об истории столицы Таймыра. Почётный гражданин Дудинки сейчас на пенсии, но продолжает вести летопись истории порта. Родом из Туруханска, Павел Александрович с 1950 года в Дудинке. Начинал киномехаником, а в порту трудился и крановщиком, и механиком, стал замначальника порта по кадрам и соцразвитию при легендарном Кизиме, о котором тоже написал книгу. В этом году ушла из жизни его супруга Элла Соломоновна, из репрессированных немцев Поволжья, с которой они 63 года были вместе... У Соловьёвых две дочери, по трое внуков и правнуков, так что их династия в Дудинском порту продолжается. Главная мечта Павла Александровича — издать к 75–летию Великой Победы книгу памяти о 500 фронтовиках, которые работали в Дудинском порту. Надеется на поддержку «Норникеля» и хочет подключить школьников, чтобы помогли найти фотографии фронтовиков через их родственников. Так что впереди у наших соседей полным–полно важных дел. А захотите больше узнать о Дудинке, так приезжайте в гости. В столице Таймыра, что всего в полутора часах езды от нас, норильчанам всегда искренне рады.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Точкой отсчёта истории уникального заполярного города принято считать первое письменное упоминание о ясачном зимовье на реке Дудине. Это было в письме государева слуги Ивашки Сорокина мангазейскому воеводе, послание датировано январём 1667 года. А праздновать в Дудинке принято в конце июня, когда на Таймыре становится теплее. И даже если погода подкачает (нынче было уж больно ветрено), ничто не может отменить размаха и радушия этого торжества. Пообщаться с гостеприимными дудинцами, окунуться в реку праздничных событий, встретить новых интересных людей — за этим уже много лет и езжу к нашим добрым соседям. В ожидании праздничного шествия от ледовой арены до Набережной площади заглянули на чаёк (как же в наших северных краях без него!) к нганасанской поэтессе Зое Арепьевой. Родом из Усть–Авама, отработав в госпромхозе, она давно городской житель. Утверждает, что Дудинка хороша открытым и честным народом, мол, сколько работала — злых не встречала. Конечно, Север сближает людей.В честь дня рождения своего города около 300 дудинцев — от почётных граждан до тошевцев — впервые участвовали в театрально–танцевальном карнавале «Таймырский кураж». Сплочённо и весело прошли по улицам города во главе с колоритными артистами своего бренда и гордости — танцевального ансамбля песни и танца нардов Севера «Хэйро», которому недавно к 50–летию присвоили звание заслуженного коллектива народного творчества России. У Главного чума — Таймырского дома народного творчества — земляков на все голоса приветствовали представители разных поколений пяти коренных этносов, а возле киноцентра «Арктика» дудинцы дружно спели «Широка страна моя родная...».На Набережной площади, где началась программа «Россия. Арктика. Дудинка», познакомились с одним из местных зубров. 57 лет из своих почти 80 живёт здесь Валерий Васильевич Захарчук, советник директора Заполярного транспортного филиала «Норникеля». После армии он начинал слесарем в порту. В канун праздника его за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм удостоили звания почётного гражданина Дудинки. Бравого ветерана на сцене поздравил глава города Юрий Гурин. Энергичный мэр по доброй традиции прямо на сцене передал подарок — огромного игрушечного медведя — для новой жительницы Дудинки Машеньки Долгополовой, появившейся на свет накануне праздника. А ещё Юрий Гурин разделил радость важных событий с выпускниками и молодожёнами. Ребята из дудинской гимназии, 7–й школы и таймырского колледжа у символического штурвала речного фасада приняли напутствие и передали капсулу с пожеланиями будущим выпускникам. А горожане кричали «Горько!» сразу восьми парам, среди которых были и наши новые знакомые — Алексей и Анастасия Метеля, которые только что расписались в ЗАГСе. Общительный 28–летний супруг рассказал, что родился в Дудинке, притягивающей к себе необъяснимым образом, поэтому и вернулся сюда, отучившись на учителя физкультуры в Питере. Правда, работать пошёл на железную дорогу, где раньше трудился отец, а теперь и брат. Молодожёны, отметив, что их Дудинка не стареет, а только преображается, пожелали родному городу хороших дорог и новых детских садов и площадок.Организаторы торжества посвятили часть разно-образной программы Международному году языков коренных народов, объявленному ЮНЕСКО в 2019–м. Выступления нганасанского фольклорного клуба «Хэндир» и хора долганской песни «Арадуой» стали украшением праздника. В Дудинке любят и своих творцов — со сцены стихи землякам читал поэт Виктор Калинин, у которого вышло аж 24 литературных сборника, в том числе и книга ненецких сказок. В Год театра, объявленный в нашей стране, отличился выступлением и главный режиссёр Дудинского камерного Андрей Тарасов, которого норильчане знают и как отличного актёра и чтеца. В следующем году его коллектив, что творит под крылом дудинского Дома культуры, отметит свой золотой юбилей.Конечно, успех праздника — дело большой команды, поддержанное и норильчанами. Вот что «Заполярке» рассказала директор дудинского ДК Рита Невелева:— Мы в традиционный праздник внесли изюминку: выиграв грант «Норникеля», реализовали проект «Таймырское солнце», посвящённый 50–летию ансамбля «Хэйро». Так у нас появилась возможность провести театрализованное шествие «Таймырский кураж», объединившее многих людей. Мы своим творчеством хотим поделиться и с норильчанами — в сентябре состоятся гастроли ансамбля «Хэйро» в Норильске. Особое спасибо от дудинцев коллективу КДЦ «Юбилейный», который подготовил в честь дня рождения Дудинки развлекательную программу «Соседи», наши зрители встретили её с восторгом.Интересно, что во время выступления творческой команды из Кайеркана во главе с режиссёром и ведущей Натальей Чернявской на Набережной площади, где до этого хозяйничал ветер, стало гораздо теплее. Дудинцы только шутили, мол, мы праздник из–за погоды не отменяем, ведь на Крайнем Севере живём, а песни и танцы нас согревают.В финале праздника в Таймырском краеведческом музее нас ожидал сюрприз. Зашли погреться, а там как раз начинался спектакль по роману–трилогии ушедшего в 2017 году известного на Таймыре деятеля культуры и писателя Юрия Градинарова «В низвовье Енисей могуч...» — о нескольких поколениях таймырских купцов Сотниковых. Актёрами стали музейные сотрудники, от плотника Виталия Ковчика до начальника службы безопасности Сергея Пахарева, в одной из ролей — сын и тёзка знаменитого долганского мастера, музейный художник Борис Молчанов. Работа непрофессионалов получилась весьма выразительной, без штампов и пафоса. Режиссёр Марина Петракова, представляя мини–спектакль «Купцы Дудинки. Жизнь, открытия, любовь» по идее директора музея Ольги Карпеевой, поделилась, что в 20–минутном представлении, которое разыграли в музейном интерьере купеческой лавки с подлинными предметами старинного быта, они постарались отразить интересные взаимоотношения в семье Сотниковых, а финал сделали открытым, чтобы каждый зритель его домыслил. У постановки, наверное, будет и продолжение, а первая часть — история братьев Киприана и Петра Сотниковых, чей труд достоин памяти и уважения потомков, — непременно будет ещё раз представлена посетителям музея. Среди героев — и российский академик Фёдор Шмидт, который занимался изыскательскими работами в районе Норильска. Приятно было оказаться среди первых зрителей, настоящих подвижников Дудинки, таких как искусствовед, специалист по культуре северных народов Оксана Добжанская. Похвалив работу музейщиков, она заметила, что не хватает пока художественных произведений, пьес, театральных постановок, которые бы рассказывали о местной истории.Директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева рассказала нам, что её сотрудники любят устаивать театрализованные экскурсии. И летом норильчане, собравшись группой, могут пройти «Маршрутами исторической памяти», которые проходят с остановками у важных мест Дудинки: у речного вокзала, у памятника первому директору комбината Владимиру Матвееву, перенесенного недавно от управления порта поближе к центру, на угольном причале в районе узкоколейной железной дороги, которую строили заключённые.Праздник в Дудинке под занавес подарил ещё одну встречу — с 85–летним Павлом Александровичем Соловьёвым, создателем музея Дудинского порта, автором многих книг об истории столицы Таймыра. Почётный гражданин Дудинки сейчас на пенсии, но продолжает вести летопись истории порта. Родом из Туруханска, Павел Александрович с 1950 года в Дудинке. Начинал киномехаником, а в порту трудился и крановщиком, и механиком, стал замначальника порта по кадрам и соцразвитию при легендарном Кизиме, о котором тоже написал книгу. В этом году ушла из жизни его супруга Элла Соломоновна, из репрессированных немцев Поволжья, с которой они 63 года были вместе... У Соловьёвых две дочери, по трое внуков и правнуков, так что их династия в Дудинском порту продолжается. Главная мечта Павла Александровича — издать к 75–летию Великой Победы книгу памяти о 500 фронтовиках, которые работали в Дудинском порту. Надеется на поддержку «Норникеля» и хочет подключить школьников, чтобы помогли найти фотографии фронтовиков через их родственников. Так что впереди у наших соседей полным–полно важных дел. А захотите больше узнать о Дудинке, так приезжайте в гости. В столице Таймыра, что всего в полутора часах езды от нас, норильчанам всегда искренне рады.

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