[Индекс номера 97 (05.07.2019)]



Мы успеем помочь!

Зарегистрируйся на благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» и поддержи юных норильчан, которым нужно лечение и реабилитация. До старта благотворительной акции осталась неделя.

В этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра» в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда выступают управление благотворительных программ компании «Норникель», администрация города, Агентство развития Норильска, а также НКО, предприниматели и активные горожане. Благотворительный забег пройдёт уже в следующую субботу, 13 июля, но регистрация на него продолжается. Стать участником акции можно с помощью сайта фонда «Территория добра» — Также зарегистрироваться на забег, можно считав QR–код, который находится в верхнем левом углу афиши мероприятия. Они размещены в муниципальных автобусах и офисах многих организаций и предприятий Большого Норильска. Минимальный размер регистрационного взноса — всего 200 рублей, и эта небольшая по нынешним меркам сумма поможет детям и сделает нас с вами добрее и внимательнее друг к другу. Команды от предприятий и организаций могут заявить о своём коллективном участии в акции в офисе благотворительного фонда «Территория добра». Там представители внесут собранные средства в специальный ящик и получат стартовые пакеты с банданами, наклейками и значками. Адрес благотворительного фонда: Норильск, ул. Севастопольская, 4, нежилой подъезд. Телефон для справок 46-53-33, с 12 до 18 часов. Универсальность такого формата благотворительной акции в том, что он позволяет помочь ещё до старта главного события. А если по разным причинам нет возможности бежать в колонне, то благодаря регистрации всё равно можно стать сопричастным к доброму делу. У норильчан будет шанс присоединиться к акции и непосредственно в день благотворительного забега. Регистрация на «Норильск, беги со мной!» продолжится перед стартом — в субботу, 13 июля. Ровно в 11 часов около Музея Норильска все неравнодушные горожане смогут сделать взнос и получить пакет участника. С 11 до 11.40 будут работать спортивно–развлекательные локации: информационная площадка по скандинавской ходьбе и разминка для детей с клоунами из «Снежных носиков». В 11.45 начнётся общая разминка. Ровно в 12 участники забега стартуют от музея. Они пробегут по чётной стороне Ленинского проспекта и вернутся обратно на Комсомольскую площадь, где их будет ждать развлекательная программа. Для самых активных организаторы подготовили многочисленные сюрпризы, в числе которых корзина фруктов и авторский торт для самой оригинальной команды.

Председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник рассказала о четырёх норильчатах, ради которых в этом году проводится забег «Норильск, беги со мной». Эти ребята — настоящие герои, потому что каждый прожитый день для них — преодоление своего недуга. Чтобы помочь им, нужно собрать миллион рублей. • В 2016 году участниками благотворительного забега «Норильск, беги со мной» стали более полутора тысяч горожан. • В 2017 году в акции приняли участие 2854 норильчанина. • В 2018 году 3300 человек поддержали акцию. • 5 июля с 18 до 20 часов в атриуме СРК «Арена» будет проходить «Гавайская вечеринка за полярным кругом». Там можно будет зарегистрироваться на благотворительный забег. Мысли вслух Сегодня благодаря норильчанам, уже зарегистрировавшимся в забеге, собрано 345 тысяч рублей. Это дало возможность организовать выезд на лечение и реабилитацию двоим ребятишкам: Нелли Крейс и Владиславу Лисицыну, рассказывает Наталья Солодовник: – Многие считают, что помогать нужно только тогда, когда необходима важная, серьёзная операция. Это верно, но верно и то, что не менее важна помощь в сборе средств на реабилитацию или лечение. Как правило, это тоже связано с довольно большими расходами, которые ложатся неподъёмным бременем на семью. В среднем один курс реабилитации обходится в 250–300 тысяч рублей, и это без учёта стоимости билетов и проживания. Из–за того что эти дети не такие, как все, для них и для их родных любой положительный результат становится дороже всех богатств на свете. Родители отдали бы всё на свете ради того, чтобы их ребёнок мог ходить, разговаривать, жить так же, как его ровесники. То, что для нас — повседневность, для них — чудо и счастье. И ещё бытует мнение, что за границей лучше... Наши подопечные разрушают стереотип о том, что качественное лечение может быть только за границей. Они ездят в наши реабилитационные центры, которые по качеству восстановительного лечения ничуть не уступают зарубежным. Они рассказывают, что больше половины пациентов таких российских центров — люди, приехавшие из–за рубежа: из Германии, Америки, прочих стран. Другое дело, что есть клиники, которые наработали собственные методики лечения определённых заболеваний, и есть российский центры, которые привлекают к себе иностранных специалистов. Непростые истории Нелли Крейс Девочке восемь лет. У неё диагноз — ДЦП. Она умница и красавица, успешно окончила первый класс, завела множество друзей, которые полюбили её за доброту и отзывчивость. Но у неё проблемы с опорно–двигательным аппаратом: с большим трудом она передвигается самостоятельно, и только системные курсы реабилитации позволят ей на переменках не сидеть в уголке, а играть со сверстниками. В начале июня Нелли прошла качественную реабилитацию в Сочи, в санатории–дельфинарии, где были иппотерапия, дельфинотерапия, ЛФК и авторские методики. – Мама отправила нам отчётное видео, где со слезами на глазах она рассказывает, что её дочка впервые за всю свою маленькую жизнь самостоятельно, без чьей–либо помощи преодолела лестничный пролёт, — рассказывает Наталья Солодовник. — И если эти маленькие победы закреплять, то у Нелли есть все шансы улучшить своё состояние. Алина Орлова Алине 16 лет, и у неё аномалия центральной нервной системы. Осложнения начались после операции по удалению липомы. Сейчас девушка с трудом передвигается на костылях. Начало курса реабилитации запланировано на 6 июля и продлится до начала августа. Девушка отправится в Новосибирск, в центр «Улыбка ангела». Алина вместе с мамой ездит туда на протяжении почти четырёх лет. Методика, которая там используется, позволяет эффективно восстанавливаться пациентам после серьёзных операций. – Алина увлечена музыкой, — поясняет Наталья Солодовник. — Жизнерадостный и добрый человечек. Сейчас у неё проблемы с опорно–двигательным аппаратом, она с трудом ходит. Но есть и улучшения. Раньше у неё не было чувствительности в ногах, а сейчас — появилась. Владислав Лисицын Мальчику шесть лет. У него аутизм. В этом году в санкт–петербургском центре «Прогноз» Влад получает дополнительную программу реабилитации «Я сам», направленную на развитие коммуникативных способностей. Особенность детей–аутистов и вообще людей с таким диагнозом в том, что они живут в своём мире, не общаясь с другими людьми. В центре Владу удалось преодолеть себя. Ему и группе ребятишек с таким же диагнозом было дано задание пойти в торговый центр и совершить покупки. И если раньше подобный подвиг был на грани фантастики, то в этот раз Влад справился. – Они с ребятами пришли в торговый центр и купили всё, что нужно было по заданию, рассчитались за покупки, — объясняет Наталья Солодовник. — Ребята общались с покупателями и продавцами, задавали вопросы и отвечали незнакомым людям. И это серьёзная победа над собой. Алан Габараев Алану всего три года, и у него серьёзное генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Диагноз ему поставили в одной из московских клиник. Сейчас врачи ищут причины заболевания, пока — безрезультатно. Алану тяжело дышать, и есть потребность в аппарате неинвазивной вентиляции лёгких. Аппарат дорогостоящий (от 500 тысяч рублей), и самостоятельно семье его не купить. – Родители очень надеются, что когда–нибудь появится способ излечения людей от этого страшного заболевания, — поясняет Наталья Солодовник. — Несмотря на болезнь, мальчик улыбчивый и жизнерадостный, он любит играть со своими ровесниками и радуется каждой новой игрушке.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра» в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда выступают управление благотворительных программ компании «Норникель», администрация города, Агентство развития Норильска, а также НКО, предприниматели и активные горожане.Благотворительный забег пройдёт уже в следующую субботу, 13 июля, но регистрация на него продолжается. Стать участником акции можно с помощью сайта фонда «Территория добра» — t–dobra.ru , кликнув на баннер «Норильск, беги со мной!».Также зарегистрироваться на забег, можно считав QR–код, который находится в верхнем левом углу афиши мероприятия. Они размещены в муниципальных автобусах и офисах многих организаций и предприятий Большого Норильска.Минимальный размер регистрационного взноса — всего 200 рублей, и эта небольшая по нынешним меркам сумма поможет детям и сделает нас с вами добрее и внимательнее друг к другу.Команды от предприятий и организаций могут заявить о своём коллективном участии в акции в офисе благотворительного фонда «Территория добра». Там представители внесут собранные средства в специальный ящик и получат стартовые пакеты с банданами, наклейками и значками. Адрес благотворительного фонда: Норильск, ул. Севастопольская, 4, нежилой подъезд. Телефон для справок 46-53-33, с 12 до 18 часов.Универсальность такого формата благотворительной акции в том, что он позволяет помочь ещё до старта главного события. А если по разным причинам нет возможности бежать в колонне, то благодаря регистрации всё равно можно стать сопричастным к доброму делу.У норильчан будет шанс присоединиться к акции и непосредственно в день благотворительного забега. Регистрация на «Норильск, беги со мной!» продолжится перед стартом — в субботу, 13 июля. Ровно в 11 часов около Музея Норильска все неравнодушные горожане смогут сделать взнос и получить пакет участника.С 11 до 11.40 будут работать спортивно–развлекательные локации: информационная площадка по скандинавской ходьбе и разминка для детей с клоунами из «Снежных носиков». В 11.45 начнётся общая разминка. Ровно в 12 участники забега стартуют от музея. Они пробегут по чётной стороне Ленинского проспекта и вернутся обратно на Комсомольскую площадь, где их будет ждать развлекательная программа.Для самых активных организаторы подготовили многочисленные сюрпризы, в числе которых корзина фруктов и авторский торт для самой оригинальной команды.Сегодня благодаря норильчанам, уже зарегистрировавшимся в забеге, собрано 345 тысяч рублей. Это дало возможность организовать выезд на лечение и реабилитацию двоим ребятишкам: Нелли Крейс и Владиславу Лисицыну, рассказывает Наталья Солодовник:– Многие считают, что помогать нужно только тогда, когда необходима важная, серьёзная операция. Это верно, но верно и то, что не менее важна помощь в сборе средств на реабилитацию или лечение. Как правило, это тоже связано с довольно большими расходами, которые ложатся неподъёмным бременем на семью. В среднем один курс реабилитации обходится в 250–300 тысяч рублей, и это без учёта стоимости билетов и проживания.Из–за того что эти дети не такие, как все, для них и для их родных любой положительный результат становится дороже всех богатств на свете. Родители отдали бы всё на свете ради того, чтобы их ребёнок мог ходить, разговаривать, жить так же, как его ровесники. То, что для нас — повседневность, для них — чудо и счастье.И ещё бытует мнение, что за границей лучше... Наши подопечные разрушают стереотип о том, что качественное лечение может быть только за границей. Они ездят в наши реабилитационные центры, которые по качеству восстановительного лечения ничуть не уступают зарубежным. Они рассказывают, что больше половины пациентов таких российских центров — люди, приехавшие из–за рубежа: из Германии, Америки, прочих стран. Другое дело, что есть клиники, которые наработали собственные методики лечения определённых заболеваний, и есть российский центры, которые привлекают к себе иностранных специалистов.Девочке восемь лет. У неё диагноз — ДЦП. Она умница и красавица, успешно окончила первый класс, завела множество друзей, которые полюбили её за доброту и отзывчивость. Но у неё проблемы с опорно–двигательным аппаратом: с большим трудом она передвигается самостоятельно, и только системные курсы реабилитации позволят ей на переменках не сидеть в уголке, а играть со сверстниками. В начале июня Нелли прошла качественную реабилитацию в Сочи, в санатории–дельфинарии, где были иппотерапия, дельфинотерапия, ЛФК и авторские методики.– Мама отправила нам отчётное видео, где со слезами на глазах она рассказывает, что её дочка впервые за всю свою маленькую жизнь самостоятельно, без чьей–либо помощи преодолела лестничный пролёт, — рассказывает Наталья Солодовник. — И если эти маленькие победы закреплять, то у Нелли есть все шансы улучшить своё состояние.Алине 16 лет, и у неё аномалия центральной нервной системы. Осложнения начались после операции по удалению липомы. Сейчас девушка с трудом передвигается на костылях. Начало курса реабилитации запланировано на 6 июля и продлится до начала августа. Девушка отправится в Новосибирск, в центр «Улыбка ангела». Алина вместе с мамой ездит туда на протяжении почти четырёх лет. Методика, которая там используется, позволяет эффективно восстанавливаться пациентам после серьёзных операций.– Алина увлечена музыкой, — поясняет Наталья Солодовник. — Жизнерадостный и добрый человечек. Сейчас у неё проблемы с опорно–двигательным аппаратом, она с трудом ходит. Но есть и улучшения. Раньше у неё не было чувствительности в ногах, а сейчас — появилась.Мальчику шесть лет. У него аутизм. В этом году в санкт–петербургском центре «Прогноз» Влад получает дополнительную программу реабилитации «Я сам», направленную на развитие коммуникативных способностей. Особенность детей–аутистов и вообще людей с таким диагнозом в том, что они живут в своём мире, не общаясь с другими людьми. В центре Владу удалось преодолеть себя. Ему и группе ребятишек с таким же диагнозом было дано задание пойти в торговый центр и совершить покупки. И если раньше подобный подвиг был на грани фантастики, то в этот раз Влад справился.– Они с ребятами пришли в торговый центр и купили всё, что нужно было по заданию, рассчитались за покупки, — объясняет Наталья Солодовник. — Ребята общались с покупателями и продавцами, задавали вопросы и отвечали незнакомым людям. И это серьёзная победа над собой.Алану всего три года, и у него серьёзное генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Диагноз ему поставили в одной из московских клиник. Сейчас врачи ищут причины заболевания, пока — безрезультатно. Алану тяжело дышать, и есть потребность в аппарате неинвазивной вентиляции лёгких. Аппарат дорогостоящий (от 500 тысяч рублей), и самостоятельно семье его не купить.– Родители очень надеются, что когда–нибудь появится способ излечения людей от этого страшного заболевания, — поясняет Наталья Солодовник. — Несмотря на болезнь, мальчик улыбчивый и жизнерадостный, он любит играть со своими ровесниками и радуется каждой новой игрушке.

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