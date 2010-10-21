[Индекс номера 97 (05.07.2019)]



Резонанс

Оскорбили или почтили?

«Чернобыль» — cамый обсуждаемый сериал сегодня: по количеству отзывов он уже обогнал вышедший с ним в одно время последний сезон «Игры престолов». Фильм о нас — о трагедии, случившейся в Советском Союзе, о советских людях, спасших мир, о советском правительстве, скрывающем правду, — снятый американцами. Этот факт порождает массу противоречивых мнений — от восторженных до крайне негативных. Попытаемся же понять, что так поражает зрителей и заставляет «вставлять свои пять копеек» в обсуждение этой киноленты.









Политический заказ Фильм «Чернобыль» «невероятно оскорбителен» для ликвидаторов, заявили в Русской православной церкви. «РИА–Новости» приводит слова первого замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, члена Общественной палаты РФ Александра Щипкова, сказанные им в эфире телеканала «Спас»: «Сериал представляет собой попытку Запада нанести удар по отечественной ядерной промышленности. Задача фильма — сталкивать русских с украинцами, показывать русских идиотами, порочить всех — от физиков до шахтёров. И создать негативное впечатление о нашей промышленности, то есть лишить нас возможности зарабатывать на этом, ведь сегодня именно Россия — один из главных поставщиков ядерных реакторов». Как сообщает информагентство, Щипков назвал этот фильм «политическим заказом». При этом он напомнил слова режиссёра Йохана Ренка: «Чернобыль — последнее в ряду преступлений Советского Союза против Украины». То есть главный посыл сериала, подчеркнул представитель РПЦ, в том, что «русские уничтожают украинцев». Он также обратил внимание на тот факт, что американцы начали работать над фильмом сразу после «майданных событий» на Украине в 2014 году. «Главный вопрос, который меня интересует: найдётся ли в России какой–нибудь телеканал, который купит этот фильм и официально его покажет?» — заключил Щипков.















О правде жизни По словам сценариста и исполнительного продюсера «Чернобыля» Крэйга Мэйзина, создатели сериала хотели уйти от распространённых на Западе стереотипов об СССР, согласно которым едва ли не вся жизнь граждан страны сводилась к стоянию «в очередях за туалетной бумагой». ТАСС цитирует американского кинодеятеля: «Я хотел, чтобы западная аудитория увидела героизм советских людей. Мы видим достаточно критики в адрес советского руководства, и она оправдана. Однако мы никогда не видим историю о советских гражданах, их взгляде на вещи, о том, какова была их жизнь, о правде их жизни. Это были невероятные люди, которые унаследовали несколько столетий катастроф и горя, но, тем не менее, были готовы сделать то, что нужно было сделать, чтобы спасти друг друга. Я хотел, чтобы люди это знали». Мэйзин предположил, что негативное в ряде случаев восприятие сериала на постсоветском пространстве могло быть вызвано популярностью этой работы. «Очень странно иметь телевизионное шоу о вашей истории и культуре, произведённое одним из традиционных врагов. Я это понимаю», — сказал представитель Голливуда представителю ТАСС. Сценарист также сообщил, что продолжения сериала не будет.



Красивый и страшный Кинокритик Егор Москвитин рассказал интернет–изданию «Медуза», «почему это надо смотреть». «Если смириться с некоторой недостоверностью, «Чернобыль» удивляет зрителя. Для британцев и американцев это прежде всего сериал–предостережение: неслучайно в эпиграфе — слова о государственной лжи. Ещё это хроника подвига. Наконец, «Чернобыль» — это грандиозная визуальная работа, — уверен критик. «Здесь есть пронзительная сцена, в которой вдовы наблюдают за похоронами своих мужей: их хоронят не в земле, а заливают бетоном, не в деревянных, а в цинковых гробах, не в обычных могилах, а в братской. Зритель знает больше, чем герои, но все равно чувствует беспомощность: дети танцуют и не замечают, что воздух уже наполнен радиоактивными частицами; пожарные идут штурмовать горящий реактор без костюмов химзащиты; радиоактивное облако мгновенно превращает обыкновенный лес в рыжий; с неба падают мертвые птицы... Это красивый и страшный сериал. Кино и телевидение стремятся превратить локальные трагедии в глобальные высказывания, часто упуская важные исторические детали, — и с этим пора смириться».





О загадочной русской душе «Если главная претензия русских к англо–американскому сериалу «Чернобыль» заключается в том, что герои называют друг друга не Вася и Люда, а полными именами, это значит, что ребята сняли действительно крутой и правдоподобный сериал», — считает корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды» Надежда Шульга. «На первом плане сериала «Чернобыль» человеческие взаимоотношения. Но и историческую действительность создатели сериала попытались показать максимально достоверно, насколько могли это сделать иностранцы. А наши люди начали придираться к деталям: то имена не такие, то с аппаратчиками перебор, то Горбачёв глупости говорит. Знаете что? Придираться всегда легко. Но если люди по всему миру предпочитают «Чернобыль» финалу «Игры престолов», наверное, проект получился достойным. Простые советские люди показаны в нём самоотверженными и душевными. Эти наши качества очень сложно понять иностранцам. Они читают про русский патриотизм в книжках и поражаются. Говорят, что если бы такая катастрофа случилась в Штатах, то там бы всех в первую очередь быстро эвакуировали, территорию огородили и никого из обычных людей туда не пустили, потому что нельзя рисковать жизнями людей. А советские люди добровольно становились ликвидаторами, приносили в жертву своё здоровье и жизни. Про какую пропаганду со стороны Запада может идти речь? Что именно они пропагандируют? Патриотизм и героизм советского народа? Разве что так. Люди с западным менталитетом пытались понять загадочную русскую душу, советский коллективизм, чувство патриотизма, и у них это получилось», — считает корреспондент «КП». Свой взгляд Надежда Сидор, корреспондент газеты «Заполярная Правда» Следом за этим сериалом в сети стали появляться документальные фильмы типа «Секретная папка. Чернобыль: тайна под саркофагом», передачи и ток–шоу, посвящённые этой теме. Я не помню такого количества разговоров об аварии на ЧАЭС и её последствиях, интереса к ликвидаторам и архивным документам даже в годовщину трагедии. Сегодня же думающие зрители всего мира не просто смотрят и обсуждают этот американский фильм, а пытаются понять, соответствуют ли показанные сцены действительности, изучают историю вопроса. Так, последнее время, в какой бы компании я ни оказалась, обязательно разговор заходит о сериале «Чернобыль», и затем следует обсуждение уже не фильма, а самой аварии, действий правительства, подвига ликвидаторов, отношения обывателей к катастрофе, а также прочитанных книг и статей... Так что большой плюс картины в том, что она разбудила интерес всего мира к этой теме. При этом я и большинство моих друзей, которым в то время было лет десять и больше, отлично помнящих, как тогда жили, от фильма не в восторге — нам в первую очередь в глаза бросаются неточности: академик в замызганной хрущёвке; чиновник, грозящий выкинуть учёного из вертолёта; скульптура Микки–Мауса на детской площадке и т. д. и т. п. Рождённые в 1960–70–х, если и отзываются об этом фильме как об интересном стоящем проекте, то только с точки зрения драматических и визуальных эффектов. Проблема в том, что для людей моложе сериал «Чернобыль» стал открытием самой трагедии. Как мне сказал один двадцатипятилетний парень, он знал, что в СССР взорвалась атомная станция, но, как это произошло и кто виноват, — не ведал, пока не посмотрел фильм... «Поэтому сериал «Чернобыль» и опасен, — рассказал мне Александр Борунов, один из 19 норильчан — опытных водителей ПДМ, отправленных комбинатом на расчистку ядерного реактора, — что именно по этой картине молодёжь и иностранцы будут судить о той аварии. Но этот фильм нужно рассматривать как приключенческий, триллер, научную фантастику — как хотите, но только не как исторически достоверный». Я согласна с Александром: можно наслаждаться игрой актёров, радоваться, что американцы наконец–то вышли за рамки оскорбительно–пародийного показа русских и показали нас героями, но нельзя, посмотрев этот фильм, сказать: «Я знаю теперь, как это было». Интересно, что, кроме нас, с Боруновым сразу же после выхода сериала связались представители СМИ стран Латинской Америки. Он пояснил, что, уехав после возвращения из Чернобыля в Аргентину и прожив там 20 лет, пользовался популярностью у журналистов и чиновников и даже получал периодически к годовщинам катастрофы материальную помощь как ликвидатор. Так что интерес к трагедии на Чернобыльской АЭС и понимание того, что русские спасли мир, у иностранцев были и раньше, а после аварии на Фукусиме–1 возросли в разы. А если кому–то интересно, как работали норильские ликвидаторы, рекомендую статью «Командировка в ад», опубликованную в «Заполярной правде» в № 62 от 26.04.2019, её можно найти в архиве на сайте gazetazp.ru, и книгу Михаила Важнова «Атомный век: Норильский след», она есть в библиотеке.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Фильм «Чернобыль» «невероятно оскорбителен» для ликвидаторов, заявили в Русской православной церкви.«РИА–Новости» приводит слова первого замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, члена Общественной палаты РФ Александра Щипкова, сказанные им в эфире телеканала «Спас»: «Сериал представляет собой попытку Запада нанести удар по отечественной ядерной промышленности. Задача фильма — сталкивать русских с украинцами, показывать русских идиотами, порочить всех — от физиков до шахтёров. И создать негативное впечатление о нашей промышленности, то есть лишить нас возможности зарабатывать на этом, ведь сегодня именно Россия — один из главных поставщиков ядерных реакторов».Как сообщает информагентство, Щипков назвал этот фильм «политическим заказом». При этом он напомнил слова режиссёра Йохана Ренка: «Чернобыль — последнее в ряду преступлений Советского Союза против Украины». То есть главный посыл сериала, подчеркнул представитель РПЦ, в том, что «русские уничтожают украинцев». Он также обратил внимание на тот факт, что американцы начали работать над фильмом сразу после «майданных событий» на Украине в 2014 году.«Главный вопрос, который меня интересует: найдётся ли в России какой–нибудь телеканал, который купит этот фильм и официально его покажет?» — заключил Щипков.По словам сценариста и исполнительного продюсера «Чернобыля» Крэйга Мэйзина, создатели сериала хотели уйти от распространённых на Западе стереотипов об СССР, согласно которым едва ли не вся жизнь граждан страны сводилась к стоянию «в очередях за туалетной бумагой».ТАСС цитирует американского кинодеятеля: «Я хотел, чтобы западная аудитория увидела героизм советских людей. Мы видим достаточно критики в адрес советского руководства, и она оправдана. Однако мы никогда не видим историю о советских гражданах, их взгляде на вещи, о том, какова была их жизнь, о правде их жизни. Это были невероятные люди, которые унаследовали несколько столетий катастроф и горя, но, тем не менее, были готовы сделать то, что нужно было сделать, чтобы спасти друг друга. Я хотел, чтобы люди это знали».Мэйзин предположил, что негативное в ряде случаев восприятие сериала на постсоветском пространстве могло быть вызвано популярностью этой работы. «Очень странно иметь телевизионное шоу о вашей истории и культуре, произведённое одним из традиционных врагов. Я это понимаю», — сказал представитель Голливуда представителю ТАСС.Сценарист также сообщил, что продолжения сериала не будет.Кинокритик Егор Москвитин рассказал интернет–изданию «Медуза», «почему это надо смотреть».«Если смириться с некоторой недостоверностью, «Чернобыль» удивляет зрителя. Для британцев и американцев это прежде всего сериал–предостережение: неслучайно в эпиграфе — слова о государственной лжи. Ещё это хроника подвига. Наконец, «Чернобыль» — это грандиозная визуальная работа, — уверен критик.«Здесь есть пронзительная сцена, в которой вдовы наблюдают за похоронами своих мужей: их хоронят не в земле, а заливают бетоном, не в деревянных, а в цинковых гробах, не в обычных могилах, а в братской. Зритель знает больше, чем герои, но все равно чувствует беспомощность: дети танцуют и не замечают, что воздух уже наполнен радиоактивными частицами; пожарные идут штурмовать горящий реактор без костюмов химзащиты; радиоактивное облако мгновенно превращает обыкновенный лес в рыжий; с неба падают мертвые птицы... Это красивый и страшный сериал. Кино и телевидение стремятся превратить локальные трагедии в глобальные высказывания, часто упуская важные исторические детали, — и с этим пора смириться».«Если главная претензия русских к англо–американскому сериалу «Чернобыль» заключается в том, что герои называют друг друга не Вася и Люда, а полными именами, это значит, что ребята сняли действительно крутой и правдоподобный сериал», — считает корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды» Надежда Шульга.«На первом плане сериала «Чернобыль» человеческие взаимоотношения. Но и историческую действительность создатели сериала попытались показать максимально достоверно, насколько могли это сделать иностранцы. А наши люди начали придираться к деталям: то имена не такие, то с аппаратчиками перебор, то Горбачёв глупости говорит. Знаете что? Придираться всегда легко. Но если люди по всему миру предпочитают «Чернобыль» финалу «Игры престолов», наверное, проект получился достойным.Простые советские люди показаны в нём самоотверженными и душевными. Эти наши качества очень сложно понять иностранцам. Они читают про русский патриотизм в книжках и поражаются. Говорят, что если бы такая катастрофа случилась в Штатах, то там бы всех в первую очередь быстро эвакуировали, территорию огородили и никого из обычных людей туда не пустили, потому что нельзя рисковать жизнями людей. А советские люди добровольно становились ликвидаторами, приносили в жертву своё здоровье и жизни. Про какую пропаганду со стороны Запада может идти речь? Что именно они пропагандируют? Патриотизм и героизм советского народа? Разве что так.Люди с западным менталитетом пытались понять загадочную русскую душу, советский коллективизм, чувство патриотизма, и у них это получилось», — считает корреспондент «КП».

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