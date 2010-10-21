[Индекс номера 97 (05.07.2019)]



Транспорт

Не отходя от кассы

С 1 июля на муниципальных маршрутах при оплате проезда и багажа вместо привычных рулонных билетов теперь выдаются кассовые чеки. Новые терминалы пока применяются в тестовом режиме.

Федеральный закон № 54 «О применении контрольно–кассовой техники» отменяет все ранее существовавшие бланки строгой отчётности, к которым относились и рулонные билеты. – При этом законодатель предусматривает для транспортных компаний отсрочку, чтобы кондукторы научились пользоваться онлайн–кассами, – поясняет Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий НПОПАТ. — В течение тестового годового периода все перевозчики должны обучить персонал работе на кассовых аппаратах, и с 1 июля 2020 года онлайн–кассы станут обязательны для всех транспортных предприятий. Пассажиры должны знать, что кондуктор обязан выдать им чек. Необходимо проверить на нём дату и время выдачи. Чек не должен быть устаревшим. Это важный момент при проверке оплаты проезда в автобусе контролёрами. Ведь в противном случае пассажир будет считаться «зайцем». Терминалы позволяют оплачивать проезд как наличными деньгами, так и банковской картой. Однако функция безналичного расчёта пока недоступна, но руководство НПОПАТ планирует решить этот вопрос до конца года. Онлайн–касса станет дополнительным устройством к тем терминалам, которые сейчас есть у кондукторов. Оплата проезда социальными или транспортными картами будет проводиться через привычные пассажирам устройства.

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Федеральный закон № 54 «О применении контрольно–кассовой техники» отменяет все ранее существовавшие бланки строгой отчётности, к которым относились и рулонные билеты.– При этом законодатель предусматривает для транспортных компаний отсрочку, чтобы кондукторы научились пользоваться онлайн–кассами, – поясняет Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий НПОПАТ. — В течение тестового годового периода все перевозчики должны обучить персонал работе на кассовых аппаратах, и с 1 июля 2020 года онлайн–кассы станут обязательны для всех транспортных предприятий.Пассажиры должны знать, что кондуктор обязан выдать им чек. Необходимо проверить на нём дату и время выдачи. Чек не должен быть устаревшим. Это важный момент при проверке оплаты проезда в автобусе контролёрами. Ведь в противном случае пассажир будет считаться «зайцем».Терминалы позволяют оплачивать проезд как наличными деньгами, так и банковской картой. Однако функция безналичного расчёта пока недоступна, но руководство НПОПАТ планирует решить этот вопрос до конца года. Онлайн–касса станет дополнительным устройством к тем терминалам, которые сейчас есть у кондукторов. Оплата проезда социальными или транспортными картами будет проводиться через привычные пассажирам устройства.

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