[Индекс номера 97 (05.07.2019)]



Школьный двор

ЕГЭ: кому вуз, кому армия

Норильские выпускники отличились тем, что получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе, химии и русскому языку.

ЕГЭ по русскому языку в гимназии №7 Процедура ЕГЭ в Норильске настолько отработана, что говорить о каких–то сюрпризах не приходится. Результаты школьной экзаменационной кампании — 2019 «Заполярке» прокомментировала начальник отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО администрации Норильска Ирина Похабова. Всё идет по плану Подводя итоги ЕГЭ в нашем городе, специалисты отмечают, что в современном образовании делается ставка на углубленное изучение предметов, которые школьнику потребуются для будущей профессии. 99,5 процента выпускников НПР традиционно успешно сдают обязательные экзамены и получают аттестаты о среднем общем образовании. По сравнению с другими годами примерно на одном уровне остаётся число школьников, получивших максимальную отметку — 100 баллов (в этом году таковых семь человек), и тех, кто получил высокий балл — 80 и более. Это ещё раз говорит о том, что качество подготовки к ЕГЭ не падает. По словам Ирины Похабовой, последние 7 лет по обязательным предметам — русскому языку и математике — норильские выпускники демонстрируют стабильные и довольно высокие результаты, как на уровне края, так и на уровне России. Несомненно, случались в этом году и неудачи: пересдать ЕГЭ осенью смогут те, кто остался без аттестата. Одного выпускника в этом году удалили с экзамена за то, что пронёс телефон; другой причислен к нарушителям порядка проведения ЕГЭ за то, что зачем–то выложил свои КИМы (контрольно–измерительные материалы) в интернет. С 2019 года одиннадцатиклассники сдают математику либо на базовом, либо на профильном уровне. Раньше разрешалось пробовать себя в обоих вариантах сразу. Напомним, «профиль» необходим для поступления в вуз на технические специальности, «база» — только для получения аттестата. — Результаты базовой математики, — комментирует Ирина Похабова, — улучшились по сравнению с прошлыми сезонами, её выбрали 46 процентов ребят. «Профиль» предпочли 54 процента одиннадцатиклассников. По профильной математике 100–балльников нет уже много лет, зато по литературе таковых нынче двое, по химии — двое и трое — по русскому языку! Обязательный русский язык сдавали все 1275 выпускников школ, 243 человека получили от 80 баллов и выше, средний балл — 65. Результат этот имеет небольшую погрешность, так как 11 человек пересдавали предмет, и результаты по ним пока не учтены. Точный выбор Средний балл по информатике составил 59 (выше прошлогоднего), высокобалльников тут гораздо больше — 26 человек (было 7); предмет выбрали 13 процентов выпускников. Физику нынче предпочли 24 процента от общего числа учеников, в этом году ей «достался» средний балл — 50 (как и в прошлом), зато намного больше стало высокобалльников — 15 человек. Обществознание: стобалльник по этому предмету в Норильске был лишь однажды, в 2015 году. Сейчас процент выбора предмета упал, и это общая тенденция по России, уверяет специалист, — политика государства направлена на увеличение бюджетных мест в технические вузы и престиж инженерных, строительных, промышленных специальностей, вузов, где в приоритете точные науки. Средний балл у норильчан по обществознанию на ЕГЭ–2019 — 50 (в прошлом году был 55), и это тоже закономерность, считают в управлении образования. Пятый год подряд у нас есть ребята, получающие 100 баллов по химии. В этом году таких трое, это даже повлияло на средний балл года: был 49, стал 54. Биологию сдавали 18 процентов одиннадцатиклассников, средний балл — 48, всё как обычно. Минимальный балл по английскому языку в этом году набрали все, кто выбрал эту дисциплину; из 102 человек 25 ребят получили 80 и более баллов, и это говорит о неслучайном выборе предмета для ЕГЭ и последующего поступления. Географию стабильно выбирают не более 2 процентов учащихся, литературу — 6,6, а вот история более популярна — её сдавали 13 процентов детей. — Увы, и в Норильске, и в Дудинке есть выпускники, которые в этом году останутся без аттестатов, — констатирует специалист УОиДО. — Причины несдачи у всех разные: состояние здоровья, выезд на лечение, удаление с экзамена за нарушение процедуры (как правило, за пользование сотовым телефоном) и так далее. Оставшиеся без аттестата смогут пересдать экзамен по математике или русскому языку только в сентябре, а предмет по выбору — на следующий год. Осенняя процедура ЕГЭ пройдёт, как положено, по нормативам: в присутствии необходимых специалистов — организаторов, медиков, с обязательной системой наблюдения, распечаткой контрольно–измерительных материалов и прочее. Часть из этих ребят может не явиться на пересдачу, выбрав для себя поступление в средние профессиональные учебные заведения на базе девяти классов, мальчишки могут уйти в армию и так далее. Остаться без аттестатов — это не трагедия, а обычная статистика, тем более что молодому человеку несложно наверстать упущенное. Цифры и факты В прошлом году из 1200 выпускников норильских школ 151 получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». В этом году в НПР 1275 выпускников и 107 медалистов. По данным норильского управления образования, более 75 процентов выпускников ежегодно и стабильно поступают в ведущие вузы России, причём половина из них учится «на бюджете». В 2018 году 15 процентов наших северных ребят поступили в вузы Санкт–Петербурга, 11 процентов — в Красноярск, 7 процентов — в Москву. Помимо Высшей школы экономики, Санкт–Петербургского государственного университета, Московского энергетического университета, МГТУ им. Баумана выпускники–2018 замахнулись на такие институты, как ГИТИС, Российская академия музыки им. Гнесиных, МГИМО и были зачислены туда как студенты первых курсов. Судя по количеству поступивших, среди наиболее востребованных у норильчан вузов после столичных идут институты и университеты Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Нижнего Новгорода, Ростова–на–Дону, Белгорода, Краснодара, Казани и других. За пределами РФ учатся один–два процента наших выпускников, и это не только Украина или Белоруссия, но и Чехия и даже Англия. Примерно 11 процентов выпускников после школы остаются в Норильске.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Процедура ЕГЭ в Норильске настолько отработана, что говорить о каких–то сюрпризах не приходится. Результаты школьной экзаменационной кампании — 2019 «Заполярке» прокомментировала начальник отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО администрации Норильска Ирина Похабова.Подводя итоги ЕГЭ в нашем городе, специалисты отмечают, что в современном образовании делается ставка на углубленное изучение предметов, которые школьнику потребуются для будущей профессии.99,5 процента выпускников НПР традиционно успешно сдают обязательные экзамены и получают аттестаты о среднем общем образовании. По сравнению с другими годами примерно на одном уровне остаётся число школьников, получивших максимальную отметку — 100 баллов (в этом году таковых семь человек), и тех, кто получил высокий балл — 80 и более. Это ещё раз говорит о том, что качество подготовки к ЕГЭ не падает.По словам Ирины Похабовой, последние 7 лет по обязательным предметам — русскому языку и математике — норильские выпускники демонстрируют стабильные и довольно высокие результаты, как на уровне края, так и на уровне России. Несомненно, случались в этом году и неудачи: пересдать ЕГЭ осенью смогут те, кто остался без аттестата. Одного выпускника в этом году удалили с экзамена за то, что пронёс телефон; другой причислен к нарушителям порядка проведения ЕГЭ за то, что зачем–то выложил свои КИМы (контрольно–измерительные материалы) в интернет.С 2019 года одиннадцатиклассники сдают математику либо на базовом, либо на профильном уровне. Раньше разрешалось пробовать себя в обоих вариантах сразу. Напомним, «профиль» необходим для поступления в вуз на технические специальности, «база» — только для получения аттестата.— Результаты базовой математики, — комментирует Ирина Похабова, — улучшились по сравнению с прошлыми сезонами, её выбрали 46 процентов ребят. «Профиль» предпочли 54 процента одиннадцатиклассников. По профильной математике 100–балльников нет уже много лет, зато по литературе таковых нынче двое, по химии — двое и трое — по русскому языку! Обязательный русский язык сдавали все 1275 выпускников школ, 243 человека получили от 80 баллов и выше, средний балл — 65. Результат этот имеет небольшую погрешность, так как 11 человек пересдавали предмет, и результаты по ним пока не учтены.Средний балл по информатике составил 59 (выше прошлогоднего), высокобалльников тут гораздо больше — 26 человек (было 7); предмет выбрали 13 процентов выпускников. Физику нынче предпочли 24 процента от общего числа учеников, в этом году ей «достался» средний балл — 50 (как и в прошлом), зато намного больше стало высокобалльников — 15 человек.Обществознание: стобалльник по этому предмету в Норильске был лишь однажды, в 2015 году. Сейчас процент выбора предмета упал, и это общая тенденция по России, уверяет специалист, — политика государства направлена на увеличение бюджетных мест в технические вузы и престиж инженерных, строительных, промышленных специальностей, вузов, где в приоритете точные науки. Средний балл у норильчан по обществознанию на ЕГЭ–2019 — 50 (в прошлом году был 55), и это тоже закономерность, считают в управлении образования.Пятый год подряд у нас есть ребята, получающие100 баллов по химии. В этом году таких трое, это даже повлияло на средний балл года: был 49, стал 54. Биологию сдавали 18 процентов одиннадцатиклассников, средний балл — 48, всё как обычно. Минимальный балл по английскому языку в этом году набрали все, кто выбрал эту дисциплину; из 102 человек 25 ребят получили 80 и более баллов, и это говорит о неслучайном выборе предмета для ЕГЭ и последующего поступления. Географию стабильно выбирают не более 2 процентов учащихся, литературу — 6,6, а вот история более популярна — её сдавали 13 процентов детей.— Увы, и в Норильске, и в Дудинке есть выпускники, которые в этом году останутся без аттестатов, — констатирует специалист УОиДО. — Причины несдачи у всех разные: состояние здоровья, выезд на лечение, удаление с экзамена за нарушение процедуры (как правило, за пользование сотовым телефоном) и так далее. Оставшиеся без аттестата смогут пересдать экзамен по математике или русскому языку только в сентябре, а предмет по выбору — на следующий год. Осенняя процедура ЕГЭ пройдёт, как положено, по нормативам: в присутствии необходимых специалистов — организаторов, медиков, с обязательной системой наблюдения, распечаткой контрольно–измерительных материалов и прочее. Часть из этих ребят может не явиться на пересдачу, выбрав для себя поступление в средние профессиональные учебные заведения на базе девяти классов, мальчишки могут уйти в армию и так далее. Остаться без аттестатов — это не трагедия, а обычная статистика, тем более что молодому человеку несложно наверстать упущенное.В прошлом году из 1200 выпускников норильских школ 151 получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». В этом году в НПР 1275 выпускников и 107 медалистов.По данным норильского управления образования, более 75 процентов выпускников ежегодно и стабильно поступают в ведущие вузы России, причём половина из них учится «на бюджете». В 2018 году 15 процентов наших северных ребят поступили в вузы Санкт–Петербурга, 11 процентов — в Красноярск, 7 процентов — в Москву. Помимо Высшей школы экономики, Санкт–Петербургского государственного университета, Московского энергетического университета, МГТУ им. Баумана выпускники–2018 замахнулись на такие институты, как ГИТИС, Российская академия музыки им. Гнесиных, МГИМО и были зачислены туда как студенты первых курсов.Судя по количеству поступивших, среди наиболее востребованных у норильчан вузов после столичных идут институты и университеты Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Нижнего Новгорода, Ростова–на–Дону, Белгорода, Краснодара, Казани и других. За пределами РФ учатся один–два процента наших выпускников, и это не только Украина или Белоруссия, но и Чехия и даже Англия. Примерно 11 процентов выпускников после школы остаются в Норильске.

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