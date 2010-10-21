[Индекс номера 97 (05.07.2019)]



7 июля — День работников речного и морского флота

«Единое окно» для реки

«Норникель» объединил управление речными активами.

Речные активы компании с 16 июля будут переданы в управление компании «Норникель–ЕРП», специально созданной для выполнения этой функции. Цель создания единой коммерческой платформы для речных предприятий – удобство для клиентов, а также повышение производительности и эффективности работы предприятий, сокращение издержек. «Норникель–ЕРП» возьмёт на себя роль единоличного исполнительного органа предприятий «Енисейское речное пароходство», «Красноярский речной порт» и «Красноярский судоремонтный завод». — Задача управляющей компании — создать «единое окно» для клиентов, которые ранее вынуждены были заказывать разные связанные услуги, такие как перевозка, обработка грузов, у нескольких подрядчиков. Уже в ближайшее время мы предложим клиентам комплексное решение их задач, связанных с перевозками по Енисею, — прокомментировал директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов. В функции управляющей организации входят: коммерческая работа, юридическое и финансово–экономическое сопровождение, материально–техническое обеспечение, корпоративная защита и другие административные и вспомогательные функции предприятий. Генеральным директором «Норникель–ЕРП» назначен Олег Шпагин. Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях в сфере транспорта. С 2002 по 2009 год работал в Норильске гендиректором авиакомпании «Таймыр», руководил аэропортом «Норильск», затем возглавлял красноярский аэропорт «Емельяново», с 2015 года — директор Красноярского транспортного филиала «Норникеля», председатель Координационного совета Красноярского транспортного филиала — председатель Координационного совета группы компаний «ЕРП».

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Речные активы компании с 16 июля будут переданы в управление компании «Норникель–ЕРП», специально созданной для выполнения этой функции. Цель создания единой коммерческой платформы для речных предприятий – удобство для клиентов, а также повышение производительности и эффективности работы предприятий, сокращение издержек.«Норникель–ЕРП» возьмёт на себя роль единоличного исполнительного органа предприятий «Енисейское речное пароходство», «Красноярский речной порт» и «Красноярский судоремонтный завод».— Задача управляющей компании — создать «единое окно» для клиентов, которые ранее вынуждены были заказывать разные связанные услуги, такие как перевозка, обработка грузов, у нескольких подрядчиков. Уже в ближайшее время мы предложим клиентам комплексное решение их задач, связанных с перевозками по Енисею, — прокомментировал директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов.В функции управляющей организации входят: коммерческая работа, юридическое и финансово–экономическое сопровождение, материально–техническое обеспечение, корпоративная защита и другие административные и вспомогательные функции предприятий.Генеральным директором «Норникель–ЕРП» назначен Олег Шпагин. Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях в сфере транспорта. С 2002 по 2009 год работал в Норильске гендиректором авиакомпании «Таймыр», руководил аэропортом «Норильск», затем возглавлял красноярский аэропорт «Емельяново», с 2015 года — директор Красноярского транспортного филиала «Норникеля», председатель Координационного совета Красноярского транспортного филиала — председатель Координационного совета группы компаний «ЕРП».

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