«Норникель» объединил управление речными активами.
Речные активы компании с 16 июля будут переданы в управление компании «Норникель–ЕРП», специально созданной для выполнения этой функции. Цель создания единой коммерческой платформы для речных предприятий – удобство для клиентов, а также повышение производительности и эффективности работы предприятий, сокращение издержек.
«Норникель–ЕРП» возьмёт на себя роль единоличного исполнительного органа предприятий «Енисейское речное пароходство», «Красноярский речной порт» и «Красноярский судоремонтный завод».
— Задача управляющей компании — создать «единое окно» для клиентов, которые ранее вынуждены были заказывать разные связанные услуги, такие как перевозка, обработка грузов, у нескольких подрядчиков. Уже в ближайшее время мы предложим клиентам комплексное решение их задач, связанных с перевозками по Енисею, — прокомментировал директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов.
В функции управляющей организации входят: коммерческая работа, юридическое и финансово–экономическое сопровождение, материально–техническое обеспечение, корпоративная защита и другие административные и вспомогательные функции предприятий.
Генеральным директором «Норникель–ЕРП» назначен Олег Шпагин. Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях в сфере транспорта. С 2002 по 2009 год работал в Норильске гендиректором авиакомпании «Таймыр», руководил аэропортом «Норильск», затем возглавлял красноярский аэропорт «Емельяново», с 2015 года — директор Красноярского транспортного филиала «Норникеля», председатель Координационного совета Красноярского транспортного филиала — председатель Координационного совета группы компаний «ЕРП». www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда