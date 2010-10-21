[Индекс номера 97 (05.07.2019)]



Итоги

Сокращая, приумножать

«Норникель» представил ежегодный отчёт об устойчивом развитии.

Компания отчиталась о значительных достижениях в сфере охраны труда и промышленной безопасности: показатель частоты травм с потерей рабочего времени по итогам 2018 года снизился на 48%, достигнув рекордно низкого значения за всю историю наблюдения и оставаясь ниже среднего уровня по горнодобывающим компаниям. Количество инцидентов с временной потерей трудоспособности сократилось в два раза (с 52 до 26 случаев), а количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось на 25% (с 8 до 6 случаев) благодаря проведению мероприятий по соблюдению требований базовых стандартов промышленной безопасности и совершенствованию системы управления стандартами безопасности. «Норникель» продолжает реализацию комплексной экологической программы. Компания подтвердила цель четырёхкратного сокращения выбросов диоксида серы в НПР к 2023 году. Инвестиции в охрану окружающей среды увеличились примерно на 5 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. В целом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период с 2015 по 2018 год сократились на 6%, а образование отходов в прошлом году уменьшилось на 1,21 млн тонн. В рамках инициатив по сокращению выбросов компания успешно завершила работы по модернизации плавильного цеха медного завода и Надеждинского металлургического завода. — В 2018 году мы начали второй этап реализации амбициозной экологической программы. Следующие два года приведут к поэтапным изменениям с точки зрения эффективности всей производственной цепочки, что частично обусловлено новой программой цифровых технологий, — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. — «Норникель» сохраняет традиционно высокие стандарты социальной поддержки своих работников. Серьёзные изменения к лучшему наблюдаются в сфере охраны труда: в 2018 году мы подтвердили положительную динамику, направленную на снижение количества несчастных случаев на производстве, и достигли рекордных для себя показателей.

Подготовил Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Компания отчиталась о значительных достижениях в сфере охраны труда и промышленной безопасности: показатель частоты травм с потерей рабочего времени по итогам 2018 года снизился на 48%, достигнув рекордно низкого значения за всю историю наблюдения и оставаясь ниже среднего уровня по горнодобывающим компаниям. Количество инцидентов с временной потерей трудоспособности сократилось в два раза (с 52 до 26 случаев), а количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось на 25% (с 8 до 6 случаев) благодаря проведению мероприятий по соблюдению требований базовых стандартов промышленной безопасности и совершенствованию системы управления стандартами безопасности.«Норникель» продолжает реализацию комплексной экологической программы. Компания подтвердила цель четырёхкратного сокращения выбросов диоксида серы в НПР к 2023 году. Инвестиции в охрану окружающей среды увеличились примерно на 5 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. В целом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период с 2015 по 2018 год сократились на 6%, а образование отходов в прошлом году уменьшилось на 1,21 млн тонн. В рамках инициатив по сокращению выбросов компания успешно завершила работы по модернизации плавильного цеха медного завода и Надеждинского металлургического завода.— В 2018 году мы начали второй этап реализации амбициозной экологической программы. Следующие два года приведут к поэтапным изменениям с точки зрения эффективности всей производственной цепочки, что частично обусловлено новой программой цифровых технологий, — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. — «Норникель» сохраняет традиционно высокие стандарты социальной поддержки своих работников. Серьёзные изменения к лучшему наблюдаются в сфере охраны труда: в 2018 году мы подтвердили положительную динамику, направленную на снижение количества несчастных случаев на производстве, и достигли рекордных для себя показателей.

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