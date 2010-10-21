[Индекс номера 97 (05.07.2019)]

 Итоги 
Сокращая, приумножать

«Норникель» представил ежегодный отчёт об устойчивом развитии.
Компания отчиталась о значительных достижениях в сфере охраны труда и промышленной безопасности: показатель частоты травм с потерей рабочего времени по итогам 2018 года снизился на 48%, достигнув рекордно низкого значения за всю историю наблюдения и оставаясь ниже среднего уровня по горнодобывающим компаниям. Количество инцидентов с временной потерей трудоспособности сократилось в два раза (с 52 до 26 случаев), а количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось на 25% (с 8 до 6 случаев) благодаря проведению мероприятий по соблюдению требований базовых стандартов промышленной безопасности и совершенствованию системы управления стандартами безопасности.
«Норникель» продолжает реализацию комплексной экологической программы. Компания подтвердила цель четырёхкратного сокращения выбросов диоксида серы в НПР к 2023 году. Инвестиции в охрану окружающей среды увеличились примерно на 5 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. В целом выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период с 2015 по 2018 год сократились на 6%, а образование отходов в прошлом году уменьшилось на 1,21 млн тонн. В рамках инициатив по сокращению выбросов компания успешно завершила работы по модернизации плавильного цеха медного завода и Надеждинского металлургического завода.
— В 2018 году мы начали второй этап реализации амбициозной экологической программы. Следующие два года приведут к поэтапным изменениям с точки зрения эффективности всей производственной цепочки, что частично обусловлено новой программой цифровых технологий, — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. — «Норникель» сохраняет традиционно высокие стандарты социальной поддержки своих работников. Серьёзные изменения к лучшему наблюдаются в сфере охраны труда: в 2018 году мы подтвердили положительную динамику, направленную на снижение количества несчастных случаев на производстве, и достигли рекордных для себя показателей.

Подготовил Николай Кондрашов
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«Норникель» представил ежегодный отчёт об устойчивом развитии.

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Новости:
 5 июля 2019 
17:10 На руднике «Таймырский» добыли 95-миллионную тонну руды.
16:25 Норильск поучаствует в выборочном наблюдении труда мигрантов.
16:13 На «Комсомольском» обустроят новый участок подземной добычи медно-никелевых руд.
15:53 Ходулисты, мимы, хорошая музыка и история о любви к своему городу. На улице Комсомольской прошел показ представления «Летая над Норильском».
15:09 Северный завоз выполнен на 20%.
14:43 В «Заповедниках Таймыра» создадут оперативную группу быстрого реагирования.
14:15 Старший вице-президент компании «Норникель» Сергей Батехин избран председателем президиума Ночной хоккейной лиги.
14:06 Зарядись тропическим настроением на «Гавайской вечеринке за полярным кругом» и стань участником благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».
12:52 В Музее Норильска откроется выставка «ТаймырФотоГода-2019».
11:58 Десять норильских работодателей были оштрафованы за нарушения антикоррупционного законодательства.
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