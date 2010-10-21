[Индекс номера 97 (05.07.2019)]

 Промплощадка 
Горячий июнь

Заполярный филиал «Норникеля» подвёл итоги июня и первого полугодия.
Как рассказал начальник производственного управления ЗФ Владислав Стешенко, в июне все горнорудные подразделения добыли руды и металлов в ней больше запланированного. Обогатители ТОФ поддержали горняков переработкой сырья на 110 процентов и выдали сверхплановое количество металлов в концентратах. По итогам первого полугодия горнорудные и обогатительные предприятия идут с уверенным опережением плана.
Хорошо отработали в июне и металлурги. Медный завод выдал план по черновой и электролитной меди, превысив показатели по производству металлов платиновой группы. Надеждинский металлургический завод план по никелю в файнштейне выполнил на 100% и полностью ликвидировал отставание по отгрузке никеля в файнштейне в Заполярный транспортный филиал.
Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и к работникам Норильского обеспечивающего комплекса: всё намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством.
Подводя итоги первого полугодия, Владислав Стешенко отметил, что подразделения Заполярного филиала отработали в целом хорошо, все допущенные отставания погашены. В июне на руднике «Комсомольский» полностью заменили направляющие канаты на северной подъёмной машине скипового ствола. На «Скалистом» заменили питатель и один из направляющих канатов на вентиляционном стволе № 9. На «Надежде» провели переходящий трёхсуточный ремонт основного оборудования II технологической линии.
В июле также запланированы крупные ремонты. Ожидается замена комплекта головных канатов скипового ствола СС–3 на руднике «Таймырский», которая продлится 17 смен. Талнахская обогатительная фабрика в июле планирует провести четырёхсуточные работы по перефутеровке мельницы полусамоизмельчения. Медный завод в течение месяца проведёт по очереди средние ремонты печей Ванюкова № 2 и № 3. На Надеждинском металлургическом заводе планируется трёхсуточный ремонт основного оборудования I технологической линии. На кислородной станции № 1 выведен в 14–суточный ремонт блок разделения воздуха GOX–22000. Так же 21–суточного ремонта в июле ожидает воздухоразделительная установка № 3 кислородной станции НМЗ.

По информации пресс–службы «Норникеля»
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 5 июля 2019 
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