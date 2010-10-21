[Индекс номера 97 (05.07.2019)]



Промплощадка

Горячий июнь

Заполярный филиал «Норникеля» подвёл итоги июня и первого полугодия.

Как рассказал начальник производственного управления ЗФ Владислав Стешенко, в июне все горнорудные подразделения добыли руды и металлов в ней больше запланированного. Обогатители ТОФ поддержали горняков переработкой сырья на 110 процентов и выдали сверхплановое количество металлов в концентратах. По итогам первого полугодия горнорудные и обогатительные предприятия идут с уверенным опережением плана. Хорошо отработали в июне и металлурги. Медный завод выдал план по черновой и электролитной меди, превысив показатели по производству металлов платиновой группы. Надеждинский металлургический завод план по никелю в файнштейне выполнил на 100% и полностью ликвидировал отставание по отгрузке никеля в файнштейне в Заполярный транспортный филиал. Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и к работникам Норильского обеспечивающего комплекса: всё намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством. Подводя итоги первого полугодия, Владислав Стешенко отметил, что подразделения Заполярного филиала отработали в целом хорошо, все допущенные отставания погашены. В июне на руднике «Комсомольский» полностью заменили направляющие канаты на северной подъёмной машине скипового ствола. На «Скалистом» заменили питатель и один из направляющих канатов на вентиляционном стволе № 9. На «Надежде» провели переходящий трёхсуточный ремонт основного оборудования II технологической линии. В июле также запланированы крупные ремонты. Ожидается замена комплекта головных канатов скипового ствола СС–3 на руднике «Таймырский», которая продлится 17 смен. Талнахская обогатительная фабрика в июле планирует провести четырёхсуточные работы по перефутеровке мельницы полусамоизмельчения. Медный завод в течение месяца проведёт по очереди средние ремонты печей Ванюкова № 2 и № 3. На Надеждинском металлургическом заводе планируется трёхсуточный ремонт основного оборудования I технологической линии. На кислородной станции № 1 выведен в 14–суточный ремонт блок разделения воздуха GOX–22000. Так же 21–суточного ремонта в июле ожидает воздухоразделительная установка № 3 кислородной станции НМЗ.

По информации пресс–службы «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как рассказал начальник производственного управления ЗФ Владислав Стешенко, в июне все горнорудные подразделения добыли руды и металлов в ней больше запланированного. Обогатители ТОФ поддержали горняков переработкой сырья на 110 процентов и выдали сверхплановое количество металлов в концентратах. По итогам первого полугодия горнорудные и обогатительные предприятия идут с уверенным опережением плана.Хорошо отработали в июне и металлурги. Медный завод выдал план по черновой и электролитной меди, превысив показатели по производству металлов платиновой группы. Надеждинский металлургический завод план по никелю в файнштейне выполнил на 100% и полностью ликвидировал отставание по отгрузке никеля в файнштейне в Заполярный транспортный филиал.Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и к работникам Норильского обеспечивающего комплекса: всё намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством.Подводя итоги первого полугодия, Владислав Стешенко отметил, что подразделения Заполярного филиала отработали в целом хорошо, все допущенные отставания погашены. В июне на руднике «Комсомольский» полностью заменили направляющие канаты на северной подъёмной машине скипового ствола. На «Скалистом» заменили питатель и один из направляющих канатов на вентиляционном стволе № 9. На «Надежде» провели переходящий трёхсуточный ремонт основного оборудования II технологической линии.В июле также запланированы крупные ремонты. Ожидается замена комплекта головных канатов скипового ствола СС–3 на руднике «Таймырский», которая продлится 17 смен. Талнахская обогатительная фабрика в июле планирует провести четырёхсуточные работы по перефутеровке мельницы полусамоизмельчения. Медный завод в течение месяца проведёт по очереди средние ремонты печей Ванюкова № 2 и № 3. На Надеждинском металлургическом заводе планируется трёхсуточный ремонт основного оборудования I технологической линии. На кислородной станции № 1 выведен в 14–суточный ремонт блок разделения воздуха GOX–22000. Так же 21–суточного ремонта в июле ожидает воздухоразделительная установка № 3 кислородной станции НМЗ.

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