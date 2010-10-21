[Индекс номера 97 (05.07.2019)]

 Крупным планом 
Высокая кухня «Норникеля»

Производственные столовые ЗФ «Норникеля» — на Надежинском металлургическом заводе, Талнахской обогатительной фабрике и рудниках «Октябрьский» и «Таймырский»» — стали во время гастрономического фестиваля местом высокой кухни. Специально для них было разработано северное меню, главными принципами которого были сезонность, локальность и «ещё что–то интересное».
Стас Песоцкий, Илья Кокотовский и Матвей Курманин
В столовой «Славянка», где питаются работники рудников «Октябрьский» и «Таймырский», блюда готовил Илья Кокотовский, на раздаче ему помогали шеф–повар Станислав Песоцкий и соорганизатор гастрофестиваля Матвей Курманин. Илья Кокотовский рассказывал, что использовал в рецептах простые, а главное, продукты, присущие нашему региону — муксун, оленину и т. д. Он всего лишь дополнил их «приложениями» из овощей, соусов, имбиря, лайма, розмарина и прочих добавок.
— В первую очередь, — уверен шеф–повар, — нужно чётко определиться, где и для кого ты готовишь. Мой принцип — использование обыкновенных компонентов, минимум технологий и высокая скорость. Обычного цыплёнка, например, я снабдил гарниром из кукурузы с медовой заправкой и перцем чили, а также карамелизированной морковью. Морковь томилась три часа на сливочном масле и получила невероятный вкус.
Норильск потряс повара размахом, он назвал его «нестандартным местом, где все заточены под добычу полезных ископаемых и природных богатств, и вместе с тем люди тут невероятно добрые и хорошие».
Высокое меню в «Славянке» пользовалось спросом
На Талнахской обогатительной фабрике «колдовал» шеф–повар Юрий Агузаров.
— Нам хотелось показать жителям Норильска и гостям, что из привычных продуктов в столовых можно готовить так же, как в ресторанах, — вкусную и полезную еду, — объяснил он свою задачу. — Я был бы рад, если бы люди более раскрепощённо принимали наши эксперименты с едой и научились доверять поварам, — отметил Юрий, признав, что уровень норильских рестораторов явно растёт.
Обогатители с удовольствием пробовали блюда от звёздного шеф–повара: цыплёнка с рагу из фасоли с клюквенным соусом, фрикадельки из оленины с тушёной капустой и картофелем, рыбу северных пород с жареными кабачками и пюре из цветной капусты. В это же время в столовой Надеждинского завода металлургов угощал шеф–повар Константин Матвеев: в меню вошли рыба северных пород с икрой из кабачков, рубленый бифштекс из оленины с винным соусом и другие изыски.
Блюдо для гурманов от шеф-повара
Поделилась своим видением на это событие директор АРН Светлана Рубашкина:
— Кроме прекрасного вкуса и особенных блюд тут есть ещё и атмосфера, созданная шеф–поварами, вставшими на раздачу. То, что фестиваль меняет уровень и качество гастрономии в городе, заметили уже многие. Надеюсь, что и в производственных столовых культура вкуса станет развиваться.

Радует, что фестиваль идёт не только на городских площадках, но и в производственных столовых. В прошлом году необычные блюда попробовали на медном заводе, а в этом по просьбам работников мы расширили эту историю. Если люди оценят, будем проводить такие эксперименты и в дальнейшем.
Вячеслав Щукин,
заместитель директора ЗФ «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам .

Марина Хорошевская
Фото Марины ПЕШКОВОЙ
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