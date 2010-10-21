[Индекс номера 97 (05.07.2019)]



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В «Норильскникельремонте» прошёл конкурс профессионального мастерства на звание лучшего токаря.

Каждый из участников имеет большой авторитет на производстве, а некоторые неоднократно становились победителями и призёрами профессиональных смотров. Работа, которую они выполняли в этот раз, по их же собственному признанию, не самая тяжёлая, но очень ответственная. По регламенту конкурса за 40–50 минут необходимо было изготовить определённую металлическую деталь — так называемый цилиндрический палец — в полном соответствии с заданным чертежом. Верность профессии Среди лидеров — в первую очередь старожилы в профессии. Например, победитель прошлогоднего конкурса Рустам Халилов из производственного объединения «Норильскремонт» и Сергей Фёдоров из ремонтно–строительного треста, почти 35 лет посвятивший этому делу. Но конкурсы для того и проводятся, чтобы каждый из участников мог раскрыть свой потенциал, а значит, и у молодых, таких как Виктор Бондарев («Норильскремонт»), чей стаж работы не превышает и пяти лет, всегда есть шанс составить конкуренцию бывалым спецам. – Я уже четыре раза участвовал в таких конкурсах. В прошлом году стал победителем, а ещё раньше взял третье место в целом по Заполярному филиалу, — рассказывает Рустам Халилов. — Конечно, хотелось бы повторить свой успех, но и участники сегодня очень сильные. В любом случае тот опыт, который каждый из нас здесь получает, пригодится. Проработав 27 лет на Севере, нынешней осенью я переезжаю в Красноярск и, пока у меня есть силы, буду трудиться в этой интересной и по–своему уникальной профессии, которую когда–то выбрал. С мнением старшего товарища по цеху соглашается Виктор Бондарев, также успевший зарекомендовать себя в таких конкурсах. – Три или четыре раза я участвовал в состязаниях, а однажды даже взял приз «Лучший в теории», — вспоминает Виктор. — Многие спрашивают: что же интересного в этом ремесле? А я всегда отвечаю: токарь — как художник. Ему дают заготовку, и он должен из неё что–то сотворить. И чем сложнее деталь, тем интереснее, тем больший стимул появляется к работе. Так что профессия мне по душе. Я вообще считаю, что на работу надо ходить с улыбкой, и у многих из нас это получается. – Да, опыт работы у меня большой — аж с 1985 года, но в конкурсе профмастерства участвую впервые, — признаётся Сергей Фёдоров. — Волнуюсь ли я? Конечно! Но в отличие от остальных, я, так сказать, соревнуюсь в родных стенах, на своём предприятии, поэтому мне, наверное, немного легче, чем другим. Отрадно, что наша профессия до сих пор популярна: люди совершенствуются в ремесле, приходит молодежь. Верно было сказано, что токарь — интересная профессия. Всегда приятно осознавать: то, что ты изготовил собственными руками, пошло в дело. Главная обязанность Деталь можно поправить, а вот здоровье — не всегда, поэтому техника безопасности в «Норильскникельремонте», как и в целом в компании, превыше всего. Так же считает и председатель конкурсной комиссии начальник участка № 3 РСТ Евгений Евдокимов. – Технике безопасности везде уделяется большое внимание. И во время конкурсов мы в первую очередь оцениваем выполнение требований ТБ, чтобы минимизировать риски, которые могут возникнуть в любой профессии. Если даже работник идеально справляется с заданием, но допускает оплошность в своей главной обязанности — остаться здоровым и невредимым во время работы — оценка снижается, — подчеркнул он. Завершив практическое задание, а также справившись с теоретической частью, состоящей из тридцати не самых простых вопросов, конкурсная комиссия подвела итоги. Третье место досталось Виктору Бондареву («Норильскремонт»), вторым стал Максим Воробьёв (специализированное шахторемонтное управление), и он же получил звание лучшего в практике. Лидером в знании теории был признан другой работник СШРУ — Вадим Санкин. Победителем же конкурса стал Сергей Фёдоров из ремонтно–строительного треста. Всех их наградили дипломами и денежными премиями.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Каждый из участников имеет большой авторитет на производстве, а некоторые неоднократно становились победителями и призёрами профессиональных смотров. Работа, которую они выполняли в этот раз, по их же собственному признанию, не самая тяжёлая, но очень ответственная. По регламенту конкурса за 40–50 минут необходимо было изготовить определённую металлическую деталь — так называемый цилиндрический палец — в полном соответствии с заданным чертежом.Среди лидеров — в первую очередь старожилы в профессии. Например, победитель прошлогоднего конкурса Рустам Халилов из производственного объединения «Норильскремонт» и Сергей Фёдоров из ремонтно–строительного треста, почти 35 лет посвятивший этому делу. Но конкурсы для того и проводятся, чтобы каждый из участников мог раскрыть свой потенциал, а значит, и у молодых, таких как Виктор Бондарев («Норильскремонт»), чей стаж работы не превышает и пяти лет, всегда есть шанс составить конкуренцию бывалым спецам.– Я уже четыре раза участвовал в таких конкурсах. В прошлом году стал победителем, а ещё раньше взял третье место в целом по Заполярному филиалу, — рассказывает Рустам Халилов. — Конечно, хотелось бы повторить свой успех, но и участники сегодня очень сильные. В любом случае тот опыт, который каждый из нас здесь получает, пригодится. Проработав 27 лет на Севере, нынешней осенью я переезжаю в Красноярск и, пока у меня есть силы, буду трудиться в этой интересной и по–своему уникальной профессии, которую когда–то выбрал.С мнением старшего товарища по цеху соглашается Виктор Бондарев, также успевший зарекомендовать себя в таких конкурсах.– Три или четыре раза я участвовал в состязаниях, а однажды даже взял приз «Лучший в теории», — вспоминает Виктор. — Многие спрашивают: что же интересного в этом ремесле? А я всегда отвечаю: токарь — как художник. Ему дают заготовку, и он должен из неё что–то сотворить. И чем сложнее деталь, тем интереснее, тем больший стимул появляется к работе. Так что профессия мне по душе. Я вообще считаю, что на работу надо ходить с улыбкой, и у многих из нас это получается.– Да, опыт работы у меня большой — аж с 1985 года, но в конкурсе профмастерства участвую впервые, — признаётся Сергей Фёдоров. — Волнуюсь ли я? Конечно! Но в отличие от остальных, я, так сказать, соревнуюсь в родных стенах, на своём предприятии, поэтому мне, наверное, немного легче, чем другим. Отрадно, что наша профессия до сих пор популярна: люди совершенствуются в ремесле, приходит молодежь. Верно было сказано, что токарь — интересная профессия. Всегда приятно осознавать: то, что ты изготовил собственными руками, пошло в дело.Деталь можно поправить, а вот здоровье — не всегда, поэтому техника безопасности в «Норильскникельремонте», как и в целом в компании, превыше всего. Так же считает и председатель конкурсной комиссии начальник участка № 3 РСТ Евгений Евдокимов.– Технике безопасности везде уделяется большое внимание. И во время конкурсов мы в первую очередь оцениваем выполнение требований ТБ, чтобы минимизировать риски, которые могут возникнуть в любой профессии. Если даже работник идеально справляется с заданием, но допускает оплошность в своей главной обязанности — остаться здоровым и невредимым во время работы — оценка снижается, — подчеркнул он.Завершив практическое задание, а также справившись с теоретической частью, состоящей из тридцати не самых простых вопросов, конкурсная комиссия подвела итоги. Третье место досталось Виктору Бондареву («Норильскремонт»), вторым стал Максим Воробьёв (специализированное шахторемонтное управление), и он же получил звание лучшего в практике. Лидером в знании теории был признан другой работник СШРУ — Вадим Санкин. Победителем же конкурса стал Сергей Фёдоров из ремонтно–строительного треста. Всех их наградили дипломами и денежными премиями.

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