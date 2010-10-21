[Индекс номера 97 (05.07.2019)]

 Промбезопасность 
С поправкой на риски

«Норильскникельремонт» на площадке АБК никелевого завода оборудовал учебный класс, где руководители и специалисты предприятия учатся управлять изменениями в области промышленной безопасности и охраны труда.
В январе 2019 года в «Норильскникельремонте» был создан центр управления изменениями в области промышленной безопасности и охраны труда. Особое внимание специалисты центра уделяют повышению уровня подготовки руководителей структурных подразделений предприятия в области своевременного распознавания изменений и управления рисками, возникающими при внедрении преобразований.
Основные цели внедрения стандарта организации «Управление техническими, технологическими, организационными изменениями» в «Норникеле» — повышение надёжности, эффективности и безопасности производственного процесса. Именно для этого и был создан учебный класс.
В 2018 году обучение прошли 1295 руководителей: 202 — в корпоративном университете «Норникеля» и 1093 — в «Норильскникельремонте».
– В учебном классе мы постарались визуализировать стандарт, обозначить основные его положения, — рассказывает Александр Сумароков, начальник центра управления изменениями в области промышленной безопасности и охраны труда. — При обучении используются наглядные пособия, укрупнённые бланки, вспомогательные стенды. Между обучающимися распределяются роли в разных зонах ответственности. Работник, подавший предложение о внесении технического или технологического изменения и оформивший запрос на него, – инициатор. Координатор — руководитель, отвечающий за организацию процесса управления изменениями на определённом уровне. Далее идут владелец изменений, который в рамках своих полномочий отвечает за результаты производственно–хозяйственной деятельности подразделения, согласующий — руководитель, обладающий необходимыми знаниями, умениями и навыками, отвечающий в рамках своих полномочий за согласование запроса на изменение, а также утверждающий — руководитель подразделения на определённом уровне. Всего в процессе пять участников и две группы: оценки рисков и проверки готовности.
Таким образом удаётся повысить уровень подготовки руководителей и специалистов «Норильскникельремонта» в управлении изменениями, включая все его этапы: инициацию изменения, оценку рисков, внедрение изменения и проверку готовности.
В дополнение к учебному классу для практических занятий будет создан специальный полигон с такелажным оборудованием. Его запуск планируется на сентябрь.

Наталья Черкашина
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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