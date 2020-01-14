[Индекс номера 1 (14.01.2020)]



Подробно

В новый год - с новыми законами

Начало 2020 года оказалось очень урожайным на законодательные нововведения. Они коснутся всех сфер жизни страны - от государственного бюджета и роста пенсий и зарплат до ответственного обращения с животными и любительского рыболовства.

Подробно о том, что конкретно изменилось в России с 1 января 2020 года, читайте в материале Натальи Черкашиной в номере «Заполярной Правды», который выйдет 17 января.

Фото Госдума РФ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Подробно о том, что конкретно изменилось в России с 1 января 2020 года, читайте в материале Натальи Черкашиной в номере «Заполярной Правды», который выйдет 17 января.

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