[Индекс номера 1 (14.01.2020)]



Город принял

Анна Бабанова: «Мы все здесь неспроста»

Продолжаем проект, посвящённый специалистам, которые прибыли на Север работать и полюбили Норильск, а город принял их.

Главный режиссёр Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского Анна Бабанова окончила актёрский и режиссёрский факультеты ГИТИСа. Работала актрисой в театре Российской армии, Камерном театре, театре под руководством Армена Джигарханяна. Режиссировала в Омском театре драмы и активно сотрудничала со многими театрами страны. В Норильск приехала из Омска в 2013 году по приглашению Норильской «маяковки». О том, как город принял режиссёра Анну Бабанову и считает ли она себя норильчанкой, читайте в очередном выпуске «Заполярной Правды» 17 января 2020 года.

И чем дольше я здесь живу, тем больше убеждаюсь, что случайный человек в этом городе не задержится.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главный режиссёр Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского Анна Бабанова окончила актёрский и режиссёрский факультеты ГИТИСа. Работала актрисой в театре Российской армии, Камерном театре, театре под руководством Армена Джигарханяна. Режиссировала в Омском театре драмы и активно сотрудничала со многими театрами страны. В Норильск приехала из Омска в 2013 году по приглашению Норильской «маяковки».О том, как город принял режиссёра Анну Бабанову и считает ли она себя норильчанкой, читайте в очередном выпуске «Заполярной Правды» 17 января 2020 года.

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