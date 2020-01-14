[Индекс номера 1 (14.01.2020)]



Наш общий юбилей

«Кому: норильчанам. Откуда: из Твери». Премьера новой рубрики.

«Заполярная Правда» открывает к юбилею «Норникеля» целый ряд праздничных проектов. Один из них – «Наш общий юбилей». Газета взяла на себя роль почтальона: мы собрали со всех уголков страны поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

И первая открытка, которую мы вручаем норильчанам, пришла из Твери. Прочитать её и узнать имя отправителя вы сможете в пятницу, 17 января 2020 года, в новом выпуске нашей газеты.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда И первая открытка, которую мы вручаем норильчанам, пришла из Твери. Прочитать её и узнать имя отправителя вы сможете в пятницу, 17 января 2020 года, в новом выпуске нашей газеты.

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