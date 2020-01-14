[Индекс номера 1 (14.01.2020)]



Приоритеты Норникеля

Добывать много и долго. О перспективах месторождения «Норильск-1»

С большими планами шагнуло в 2020 год дочернее предприятие «Норникеля» - «Медвежий ручей». В состав этого нового подразделения компании, созданного 29 июля 2016 года, входят рудник «Заполярный» и Норильская обогатительная фабрика.

Технико-экономическое обоснование целесообразности развития рудника «Заполярный» выполнено ещё в 2018 году. С начала нынешнего года им предусматривается реализация проекта «Комбинированная отработка оставшихся запасов вкрапленных руд месторождения «Норильск-1». Это означает, прежде всего, поэтапное увеличение добычи руды в шесть раз на месторождении «Норильск-1» - до 9 млн тонн ежегодно к 2027 году. Проект развития рудника «Заполярный» обеспечит сырьём Норильскую обогатительную фабрику более чем на 30 лет. Продолжение материала Дениса Кожевникова читайте в «Заполярной Правде» № 2, который выйдет в пятницу, 17 января 2020 года.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Технико-экономическое обоснование целесообразности развития рудника «Заполярный» выполнено ещё в 2018 году. С начала нынешнего года им предусматривается реализация проекта «Комбинированная отработка оставшихся запасов вкрапленных руд месторождения «Норильск-1». Это означает, прежде всего, поэтапное увеличение добычи руды в шесть раз на месторождении «Норильск-1» - до 9 млн тонн ежегодно к 2027 году. Проект развития рудника «Заполярный» обеспечит сырьём Норильскую обогатительную фабрику более чем на 30 лет.Продолжение материала Дениса Кожевникова читайте в «Заполярной Правде» № 2, который выйдет в пятницу, 17 января 2020 года.

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