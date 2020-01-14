[Индекс номера 1 (14.01.2020)]



В десятке

Вечно в движении

В честь 85-летнего юбилея компании «Норникель» мы открываем новую рубрику - «В десятке». Ежемесячно на наших страницах будут публиковаться интервью с выдающимися и заслуженными работниками Заполярного филиала.

Открывает проект сотрудник предприятия технологического железнодорожного транспорта Константин Бурлаку. О том, чем сегодня живёт Норильская железная дорога, кого берут на работу в фирму Caterpillar, чем хороша Молдавия и многом другом Константин Фёдорович рассказал корреспонденту «Заполярной Правды» Надежде Петровой. Читайте 17 января 2020 года в новом выпуске газеты и на сайте gazetazp.ru.

Надежда Петрова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Открывает проект сотрудник предприятия технологического железнодорожного транспорта Константин Бурлаку. О том, чем сегодня живёт Норильская железная дорога, кого берут на работу в фирму Caterpillar, чем хороша Молдавия и многом другом Константин Фёдорович рассказал корреспонденту «Заполярной Правды» Надежде Петровой. Читайте 17 января 2020 года в новом выпуске газеты и на сайте gazetazp.ru.

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