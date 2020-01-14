[Индекс номера 1 (14.01.2020)]

 Тема недели 
70% россиян поддерживают закон о борьбе с домашним насилием

В последнее время в информационном пространстве много говорится о домашнем насилии. Последним поводом для разговоров стал соответствующий законопроект, у которого есть как сторонники, так и противники.
Что об этом пишут российские СМИ, разбирался корреспондент «Заполярной Правды» Михаил Туаев. Читайте в нашей газете в эту пятницу, 17 января 2020 года.

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Статьи текущего номера:
Подробно 
Начало 2020 года оказалось очень урожайным на законодательные нововведения. Они коснутся всех сфер жизни страны - от государственного бюджета и роста пенсий и зарплат до ответственного обращения с животными и любительского рыболовства.

Город принял 
Продолжаем проект, посвящённый специалистам, которые прибыли на Север работать и полюбили Норильск, а город принял их.

Наш общий юбилей 
«Заполярная Правда» открывает к юбилею «Норникеля» целый ряд праздничных проектов. Один из них – «Наш общий юбилей». Газета взяла на себя роль почтальона: мы собрали со всех уголков страны поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Приоритеты Норникеля 
С большими планами шагнуло в 2020 год дочернее предприятие «Норникеля» - «Медвежий ручей». В состав этого нового подразделения компании, созданного 29 июля 2016 года, входят рудник «Заполярный» и Норильская обогатительная фабрика.

В десятке 
В честь 85-летнего юбилея компании «Норникель» мы открываем новую рубрику - «В десятке». Ежемесячно на наших страницах будут публиковаться интервью с выдающимися и заслуженными работниками Заполярного филиала.

Тема недели 
В последнее время в информационном пространстве много говорится о домашнем насилии. Последним поводом для разговоров стал соответствующий законопроект, у которого есть как сторонники, так и противники.

Новости:
 14 января 2020 
17:35 В этом году пройти профобучение или получить дополнительное профобразование сможет большее число желающих.
17:07 Госавтоинспекторы провели для воспитанников детского сада «Цветик-семицветик» урок дорожной безопасности.
16:51 «Под снежной бахромою января» соберутся любители хорошей музыки и слов: творческое объединение «Лира» отметит своё пятилетие.
16:34 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами налоговой инспекции.
16:19 Норильский колледж искусств учредил конкурс детских хоровых коллективов школ «Споём о войне».
15:14 Символом 2020 года в «Заповедниках Таймыра» стал дикий северный олень.
15:07 Ни автозапчастей, ни авто, и продавцы – не продавцы. Двое норильчан перевели деньги в небытие.
14:37 Городское управление соцполитики реорганизовано. Куда теперь идти?
12:27 Александр Усс поручил минфину края подготовить предложения по повышению зарплат отдельным категориям бюджетников.
10:17 «Норникель» построил собственный модульный центр обработки данных.
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