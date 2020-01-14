[Индекс номера 1 (14.01.2020)]



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70% россиян поддерживают закон о борьбе с домашним насилием

В последнее время в информационном пространстве много говорится о домашнем насилии. Последним поводом для разговоров стал соответствующий законопроект, у которого есть как сторонники, так и противники.

Что об этом пишут российские СМИ, разбирался корреспондент «Заполярной Правды» Михаил Туаев. Читайте в нашей газете в эту пятницу, 17 января 2020 года.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Что об этом пишут российские СМИ, разбирался корреспондент «Заполярной Правды» Михаил Туаев. Читайте в нашей газете в эту пятницу, 17 января 2020 года.

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