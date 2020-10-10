«Енисейский экспресс» движется на север края — уже на следующей неделе он окажется в Дудинке и Норильске.
|В программу Сибирского мужского хора войдут как светские патриотические, так и духовные произведения
Маршрут «Енисейский экспресс» — социально–культурный проект, стартовавший в Красноярском крае в 2010 году. Новый тур приурочен к 75–летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Его мероприятия за два месяца охватят 9 городов и 16 посёлков региона.
В Заполярье маршрут остановится в Дудинке (18 февраля) и Норильске (19 февраля). Северяне смогут посетить две выставки: «Красноярский край в годы ВОВ», посвящённую боям на Диксоне, и «Духовный подвиг народа» — она расскажет о фронтовиках–священнослужителях. Центральным событием станет концерт Сибирского мужского хора Культурно–исторического центра, лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Концерт состоится в Городском центре культуры, вход свободный.Программа «Енисейского экспресса — 2020» в Норильске, 19 февраля
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14.00–19.00 — ГЦК, экспозиции «Красноярский край в годы ВОВ» и «Духовный подвиг народа».
14.00 — Молодёжный центр, мастер–класс по лепке из полимерной глины «Голубь мира».
14.00 — ГЦК, мастер–класс художественного руководителя Сибирского мужского хора Альберта Терещенко «Духовно–патриотический репертуар как основа хорового коллектива».
16.00 — Молодёжный центр, мастер–класс по шерстяной живописи «Букет для победителя».
17.00 — ГЦК, фильм «Бессмертный подвиг», автор Лариса Верещагина, 2015.
18.30 — ГЦК, концерт Сибирского мужского хора.Николай КондрашовФото из архива Сибирского мужского хораwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда