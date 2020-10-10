[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Анонс

Сибирский характер

«Енисейский экспресс» движется на север края — уже на следующей неделе он окажется в Дудинке и Норильске.

В программу Сибирского мужского хора войдут как светские патриотические, так и духовные произведения Маршрут «Енисейский экспресс» — социально–культурный проект, стартовавший в Красноярском крае в 2010 году. Новый тур приурочен к 75–летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Его мероприятия за два месяца охватят 9 городов и 16 посёлков региона. В Заполярье маршрут остановится в Дудинке (18 февраля) и Норильске (19 февраля). Северяне смогут посетить две выставки: «Красноярский край в годы ВОВ», посвящённую боям на Диксоне, и «Духовный подвиг народа» — она расскажет о фронтовиках–священнослужителях. Центральным событием станет концерт Сибирского мужского хора Культурно–исторического центра, лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Концерт состоится в Городском центре культуры, вход свободный. Программа «Енисейского экспресса — 2020» в Норильске, 19 февраля: 14.00–19.00 — ГЦК, экспозиции «Красноярский край в годы ВОВ» и «Духовный подвиг народа». 14.00 — Молодёжный центр, мастер–класс по лепке из полимерной глины «Голубь мира». 14.00 — ГЦК, мастер–класс художественного руководителя Сибирского мужского хора Альберта Терещенко «Духовно–патриотический репертуар как основа хорового коллектива». 16.00 — Молодёжный центр, мастер–класс по шерстяной живописи «Букет для победителя». 17.00 — ГЦК, фильм «Бессмертный подвиг», автор Лариса Верещагина, 2015. 18.30 — ГЦК, концерт Сибирского мужского хора.

Николай Кондрашов Фото из архива Сибирского мужского хора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Маршрут «Енисейский экспресс» — социально–культурный проект, стартовавший в Красноярском крае в 2010 году. Новый тур приурочен к 75–летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Его мероприятия за два месяца охватят 9 городов и 16 посёлков региона.В Заполярье маршрут остановится в Дудинке (18 февраля) и Норильске (19 февраля). Северяне смогут посетить две выставки: «Красноярский край в годы ВОВ», посвящённую боям на Диксоне, и «Духовный подвиг народа» — она расскажет о фронтовиках–священнослужителях. Центральным событием станет концерт Сибирского мужского хора Культурно–исторического центра, лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Концерт состоится в Городском центре культуры, вход свободный.14.00–19.00 — ГЦК, экспозиции «Красноярский край в годы ВОВ» и «Духовный подвиг народа».14.00 — Молодёжный центр, мастер–класс по лепке из полимерной глины «Голубь мира».14.00 — ГЦК, мастер–класс художественного руководителя Сибирского мужского хора Альберта Терещенко «Духовно–патриотический репертуар как основа хорового коллектива».16.00 — Молодёжный центр, мастер–класс по шерстяной живописи «Букет для победителя».17.00 — ГЦК, фильм «Бессмертный подвиг», автор Лариса Верещагина, 2015.18.30 — ГЦК, концерт Сибирского мужского хора.

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