[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Наш общий юбилей

Норильску из Самары

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

• Владимир Букаткин приехал в Норильск в 1986 году. Директор автотранспортного объединения «ЦАТК» с 1994 по 2014 год. • Под его руководством начался процесс реорганизации автохозяйства. В результате ликвидации мелких транспортных контор на предприятиях все их функции легли на ЦАТК. Автотранспортное объединение достигло впечатляющих масштабов: около 3 000 работников и более 1 000 единиц техники. • ЦАТК превратился в мощное предприятие полного цикла, способное в том числе изготавливать запчасти и производить капремонт большегрузной техники. Храм-памятник в честь великомученика Георгия Победоносца. Самара Дорогие норильчане! Не буду лукавить, в Норильск я приехал из материальных соображений. В те годы в Оренбурге продукты продавались только по талонам, а тут в магазинах свободно можно было купить и кофе, и сгущёнку. Со временем я полюбил Заполярье всем сердцем. Север — это навсегда! Я с теплотой вспоминаю и свой коллектив, и город, и природу. Тундра, Лама, Глубокое, рыбалка... Но главное — всё же люди, они здесь особенные. Помню, как после реорганизации Центральная автотранспортная контора превратилась в ЦАТК. Мы решили, что наша старая аббревиатура и станет нашим новым названием, без расшифровки. Все–таки это одно из старейших транспортных предприятий, знакомое норильчанам с 1937 года. Мы, конечно, стремились в будущее, но старались сохранить наследие прошлого. Я желаю компании процветания, коллективу — здоровья, благополучия, и материального в том числе. А также – чтобы все норильчане не только зарабатывали себе на жизнь, но и могли что–то отложить для переезда на материк. Владимир Букаткин

Надежда Петрова Фото из архива автора и с сайта cont.ws/@handusenko www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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