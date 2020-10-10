[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Промышленный словарь

Выщелачивание......горизонт

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Горизонт для транспортирования горной массы, грузов и передвижения людей Выщелачивание — избирательное растворение одного или нескольких компонентов обрабатываемого твёрдого материала в органических растворителях или водных растворах неорганических веществ. Представляет собой гидрометаллургический процесс: в самом общем смысле — перевод, как правило, в водный раствор кислоты одного или нескольких компонентов твёрдого материала. Для улучшения растворения процесс проводят под давлением в автоклавах. Задача автоклавного окислительного выщелачивания — создать условия для максимально возможного отделения цветных металлов. В Заполярном филиале процесс выщелачивания используется для окисления сульфидов исходного концентрата на гидрометаллургическом участке Надеждинского металлургического завода. Газовый конденсат — смесь жидких углеводородов, конденсирующихся из природных газов. Представляет собой бесцветную или слабоокрашенную жидкость. Это один из сопутствующих материалов, получаемый в процессе добычи газа на Таймыре компанией «Норильскгазпром». Её основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата, реализация углеводородного сырья потребителям. Действующие месторождения: Мессояхское газовое — в разработке с 1969 года; Южно–Соленинское газоконденсатное — с 1972 года; Северо–Соленинское газоконденсатное — с 1983 года; Пеляткинское газоконденсатное — с 2003 года. Основными потребителями углеводородного сырья являются: Норильско–Таймырская энергетическая компания, предприятия Заполярного филиала «Норникеля» и Дудинки. ГОК (горно–обогатительный комбинат) — комплексное горное предприятие по добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых. В труднодоступной части Забайкальского края «Норникелем» всего за 3,5 года был построен Быстринский горно–обогатительный комбинат. Предприятие обогащает руду Быстринского месторождения золота, меди и железа. Его проектная мощность составляет 10 млн тонн руды в год. Выход комбината на проектную мощность намечен к 2021 году. После этого он будет производить около 3 млн тонн магнетитового концентрата, 260 тыс. тонн медного концентрата и 9,5 млн тройских унций золота. Золотосодержащий концентрат отправляется на обогатительные фабрики «Норникеля» в Заполярный филиал. Рынки сбыта магнетитового и медного концентратов — Россия и КНР, а также потенциально — Япония и Южная Корея. Горизонт — совокупность горных выработок, расположенных на одном уровне и предназначенных для ведения добычных работ. По назначению горизонты в шахте делятся на откаточный — для транспортирования горной массы, грузов и передвижения людей, вентиляционный — для проветривания шахты, подсечки — для обнажения горного массива снизу с целью его обрушения или отбойки, скреперования — для скреперной доставки отбитого полезного ископаемого к месту погрузки и некоторые другие. При открытой добыче полезных ископаемых на горизонтах устанавливают основное горное оборудование для разработки одного уступа — так называемый рабочий горизонт карьера.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Выщелачивание — избирательное растворение одного или нескольких компонентов обрабатываемого твёрдого материала в органических растворителях или водных растворах неорганических веществ. Представляет собой гидрометаллургический процесс: в самом общем смысле — перевод, как правило, в водный раствор кислоты одного или нескольких компонентов твёрдого материала.Для улучшения растворения процесс проводят под давлением в автоклавах. Задача автоклавного окислительного выщелачивания — создать условия для максимально возможного отделения цветных металлов. В Заполярном филиале процесс выщелачивания используется для окисления сульфидов исходного концентрата на гидрометаллургическом участке Надеждинского металлургического завода.Газовый конденсат — смесь жидких углеводородов, конденсирующихся из природных газов. Представляет собой бесцветную или слабоокрашенную жидкость. Это один из сопутствующих материалов, получаемый в процессе добычи газа на Таймыре компанией «Норильскгазпром». Её основные направления деятельности — добыча и подготовка газа и газового конденсата, реализация углеводородного сырья потребителям. Действующие месторождения: Мессояхское газовое — в разработке с 1969 года; Южно–Соленинское газоконденсатное — с 1972 года; Северо–Соленинское газоконденсатное — с 1983 года; Пеляткинское газоконденсатное — с 2003 года. Основными потребителями углеводородного сырья являются: Норильско–Таймырская энергетическая компания, предприятия Заполярного филиала «Норникеля» и Дудинки.ГОК (горно–обогатительный комбинат) — комплексное горное предприятие по добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых. В труднодоступной части Забайкальского края «Норникелем» всего за 3,5 года был построен Быстринский горно–обогатительный комбинат. Предприятие обогащает руду Быстринского месторождения золота, меди и железа. Его проектная мощность составляет 10 млн тонн руды в год. Выход комбината на проектную мощность намечен к 2021 году. После этого он будет производить около 3 млн тонн магнетитового концентрата, 260 тыс. тонн медного концентрата и 9,5 млн тройских унций золота. Золотосодержащий концентрат отправляется на обогатительные фабрики «Норникеля» в Заполярный филиал. Рынки сбыта магнетитового и медного концентратов — Россия и КНР, а также потенциально — Япония и Южная Корея.Горизонт — совокупность горных выработок, расположенных на одном уровне и предназначенных для ведения добычных работ. По назначению горизонты в шахте делятся на откаточный — для транспортирования горной массы, грузов и передвижения людей, вентиляционный — для проветривания шахты, подсечки — для обнажения горного массива снизу с целью его обрушения или отбойки, скреперования — для скреперной доставки отбитого полезного ископаемого к месту погрузки и некоторые другие. При открытой добыче полезных ископаемых на горизонтах устанавливают основное горное оборудование для разработки одного уступа — так называемый рабочий горизонт карьера.

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