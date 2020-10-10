[Индекс номера 10 (14.02.2020)]

 Общество 
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля в нашей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день, в 1989 году, завершился вывод советских войск из Афганистана.
Уважаемые норильчане, сегодня важная для нашей страны дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Сегодня мы вспоминаем о наших соотечественниках, которые принимали участие в вооружённых конфликтах на территории Афганистана, Северного Кавказа, Таджикистана, Югославии, в других странах и республиках. Норильск, как и другие города России, тоже отправлял своих сынов на поле боя, и не все из них, к сожалению, вернулись домой. И сейчас в мирное для России время наши земляки продолжают нести службу в горячих точках, рискуя жизнью и здоровьем, но с честью выполняя свой служебный долг, защищая мирных граждан от преступных посягательств и терроризма, восстанавливая освобождённые разрушенные территории.
Примите слова искренней благодарности за вашу службу, отвагу, готовность защищать законные права и интересы граждан не только своей Родины. Вечная память погибшим в сражениях, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра нашим воинам–интернационалистам.
Ринат Ахметчин,
глава города Норильска
Александр Пестряков,
председатель Норильского городского Совета депутатов

Уважаемые норильчане! Дорогие земляки!
Сегодня День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Но и до, и после этого наши соотечественники участвовали в вооружённых конфликтах на территориях Кореи и Алжира, Египта и Йемена, Вьетнама, Мозамбика, Эфиопии...
В этот день мы не только отдаём дань памяти погибшим, но и выражаем признательность и благодарность всем, кто прошёл путь войны до конца и вернулся домой из пекла. Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью выполнял приказ Родины за пределами её территории. Мы гордимся тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства. Благодарим вас за мужество, стойкость, активную и ответственную гражданскую позицию. Отдельные слова искренней признательности адресуем вашим матерям.
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия. Честь и слава всем воинам–интернационалистам!
Юрий Авдеев,
заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» —
директор департамента безопасности
Дело чести
В той войне принимали участие ограниченный контингент советских войск и правительственные силы Афганистана с одной стороны, а также вооруженные формирования афганских моджахедов, поддерживаемых иностранными государствами и НАТО, с другой. Вооружённый конфликт продлился более девяти лет и унёс жизни 15 тысяч солдат и офицеров Советского Союза, 18 тысяч — Демократической Республики Афганистан и около 90 тысяч моджахедов.
За время боевых действий 73 человека получили звание Героя Советского Союза, сотни тысяч были награждены медалями и орденами за свои подвиги. В Афганистане побывало более 600 тысяч советских военнослужащих, из них 525 тысяч — в соединениях и частях армии, 90 тысяч — в пограничных и других подразделениях КГБ. Порядка 20 тысяч человек находились на гражданских должностях. За всё время войны пропали без вести и оказались в плену 417 воинов–интернационалистов, из них домой вернулись только 130. Самые большие потери наших ребят по национальной принадлежности были среди русских (7 418 человек), украинцев (2 572), узбеков (1 146), белорусов (667) и татар (512).
В 2011 году в России была утверждена памятная дата, посвящённая подвигу наших солдат и офицеров, так и не вернувшихся с той войны. В этот день принято вспоминать не только воинов–интернационалистов, но и всех советских и российских военнослужащих, погибших в различных локальных конфликтах. Традиционно 15 февраля в России и некоторых странах бывшего СССР проводятся памятные мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, духовенства, патриотической молодежи... Не является исключением и Норильск. В нашем городе воины–интернационалисты собираются у монумента «Чёрный тюльпан» в Комсомольском парке, где на мемориальной доске выгравированы имена 11 норильчан, погибших в Афганистане. Там же увековечены имена ещё 11 наших земляков, павших в Чечне.
По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки. Помимо Афганистана это Ангола, Эфиопия, Вьетнам, Корея, Мозамбик, Никарагуа, Куба, республики бывшего СССР, Югославия и так далее. При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тысяч наших граждан.

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