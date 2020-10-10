[Индекс номера 10 (14.02.2020)]



Память

Навсегда норильчанин

На этой неделе горожане вспоминали Сергея Панченко. Со дня гибели в авиакатастрофе директора Агентства развития Норильска, депутата городского Совета прошло два года.

11 февраля 2018 года Сергей Панченко отправился в Орск в командировку — для обмена опытом между моногородами. Вскоре после вылета самолёт Ан–148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Домодедово, потерпел крушение. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. — Сергей Панченко был уважаемым в городе человеком, столько сил и энергии вложил в создание и становление Агентства развития Норильска, столько хороших проектов сделал, — отметил глава Норильска Ринат Ахметчин во вторник на совещании с руководителями городских структур. — Администрация и городской Совет депутатов приняли решение по-смертно наградить его знаком отличия «За заслуги перед городом Норильском». Сергей Панченко более десяти лет работал в медиакомпании «Северный город», прошёл путь от полиграфиста до генерального директора, затем возглавил АРН, был избран депутатом городского Совета. Друзья и коллеги вспоминают о нём как о человеке энергичном, полном идей и очень светлом, безмерно преданном семье, близким, своему делу и Норильску. «Сергей всегда готов был поддержать любое начинание, если он находил его полезным для норильчан. Практически во всём, что сегодня происходит в нашем городе нового, содержательного и позитивного, есть и его личный вклад. А значит, Сергей с нами — в каждом нашем движении, в каждом шаге к тому новому Норильску — городу возможностей, городу мечты», — написал директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников на своей странице в Facebook. Сменившая Сергея Панченко на посту гендиректора «Северного города» Вера Калабекова считает, что самым важным качеством в нём была человечность: «Мы, его друзья и сотрудники, всегда знали, что в любой трудной ситуации у Сергея можно попросить помощи, и он никогда не откажет». «Серёжа — это редчайший тип людей, с которыми очень хочется быть рядом просто потому, что они своим примером, тем, какие они, учат, что значит быть открытым человеком и уметь признавать разные точки зрения», — так отзывается о Панченко Ксения Чудинова, колумнист интернет–портала «Сноб», познакомившаяся с Сергеем Панченко, когда он помогал изданию с организацией интервью с горожанами. Он привлекал в город известных российских артистов, писателей, музыкантов. «Сергей сам встречал, кормил вкусностями, рассказывал о Норильске такое, от чего хотелось бросить всё и остаться здесь навсегда», — вспоминает актёр Михаил Полицеймако. Любовь Сергея к Норильску кому-то могла показаться странной. Он родился в Казахстане, в селе Белые Воды Чимкентской области. Учился в Омске, в Норильск приехал в 1996–м и... полюбил. А когда спрашивали, за что, отвечал: за людей. И норильчане его любят. И скорбят.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 11 февраля 2018 года Сергей Панченко отправился в Орск в командировку — для обмена опытом между моногородами. Вскоре после вылета самолёт Ан–148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Домодедово, потерпел крушение. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.— Сергей Панченко был уважаемым в городе человеком, столько сил и энергии вложил в создание и становление Агентства развития Норильска, столько хороших проектов сделал, — отметил глава Норильска Ринат Ахметчин во вторник на совещании с руководителями городских структур. — Администрация и городской Совет депутатов приняли решение по-смертно наградить его знаком отличия «За заслуги перед городом Норильском».Сергей Панченко более десяти лет работал в медиакомпании «Северный город», прошёл путь от полиграфиста до генерального директора, затем возглавил АРН, был избран депутатом городского Совета. Друзья и коллеги вспоминают о нём как о человеке энергичном, полном идей и очень светлом, безмерно преданном семье, близким, своему делу и Норильску.«Сергей всегда готов был поддержать любое начинание, если он находил его полезным для норильчан. Практически во всём, что сегодня происходит в нашем городе нового, содержательного и позитивного, есть и его личный вклад. А значит, Сергей с нами — в каждом нашем движении, в каждом шаге к тому новому Норильску — городу возможностей, городу мечты», — написал директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников на своей странице в Facebook.Сменившая Сергея Панченко на посту гендиректора «Северного города» Вера Калабекова считает, что самым важным качеством в нём была человечность: «Мы, его друзья и сотрудники, всегда знали, что в любой трудной ситуации у Сергея можно попросить помощи, и он никогда не откажет».«Серёжа — это редчайший тип людей, с которыми очень хочется быть рядом просто потому, что они своим примером, тем, какие они, учат, что значит быть открытым человеком и уметь признавать разные точки зрения», — так отзывается о Панченко Ксения Чудинова, колумнист интернет–портала «Сноб», познакомившаяся с Сергеем Панченко, когда он помогал изданию с организацией интервью с горожанами.Он привлекал в город известных российских артистов, писателей, музыкантов. «Сергей сам встречал, кормил вкусностями, рассказывал о Норильске такое, от чего хотелось бросить всё и остаться здесь навсегда», — вспоминает актёр Михаил Полицеймако.Любовь Сергея к Норильску кому-то могла показаться странной. Он родился в Казахстане, в селе Белые Воды Чимкентской области. Учился в Омске, в Норильск приехал в 1996–м и... полюбил. А когда спрашивали, за что, отвечал: за людей. И норильчане его любят. И скорбят.

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